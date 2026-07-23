مواعيد جائزة المجر الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية
كل ما تحتاجون معرفته عن جائزة المجر الكبرى 2026 في الفورمولا 1: بما في ذلك توقعات الطقس، معلومات البث التلفزيوني والجدول الزمني!
منظر لمبنى الحظائر الجديد وساحة الفورمولا 1
الصورة من قبل: أندرياس بيل
شهدنا منافسات قوية وبعض التقلبات في ترتيب البطولة بعد سباق سبا-فرانكورشان خلال جائزة بلجيكا الكبرى.
وها قد وصل قطار الفورمولا 1 إلى محطته الأخيرة قبل العطلة الصيفية، حيث تستعد حلبة هنغارورينغ لاستضافة مجريات جولة المجر.
وتصل الفرق إلى بودابست مع تفوق واضح لأندريا كيمي أنتونيللي في صدارة الترتيب العام بفارق 45 نقطة أمام لويس هاميلتون و50 نقطة أمام جورج راسل الذي انسحب من سباق سبا.
أما ضمن معركة بطولة المصنعين، فقد انخفض الفارق بين مرسيدس المتصدرة وفيراري إلى 73 نقطة فقط.
وفي المجر، بخصائص الحلبة المميزة التي توصف بأنها بمثابة "موناكو دون جدران" سيخوض السائقون منافسات من نوع مختلف.
لكن، كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟
ما عليكم إلا متابعتنا لأحدث وأهم الأخبار لحظة ورودها، مع تحليلات معمّقة لكل ما يجري في عالم المحركات!
أين بوسعي مشاهدة جائزة المجر الكبرى 2026؟
يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة المجر الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".
كيف يمكنكم متابعة جائزة المجر الكبرى مباشرة؟
تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة المجر الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكلّ حصة بدءاً من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.
هذه الجولة سنواصل كذلك تقديم تغطية نصية حيّة مباشرة يمكنكم المشاركة فيها والتفاعل معها!
مواعيد جائزة المجر الكبرى 2026
التجارب الحرة الأولى
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جائزة المجر الكبرى - التجارب الحرة الأولى
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التجارب الحرة الثانية
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جائزة المجر الكبرى - التجارب الحرة الثانية
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التجارب الحرة الثالثة
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جائزة المجر الكبرى - التجارب الحرة الثالثة
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التصفيات
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جائزة المجر الكبرى - التصفيات
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السباق
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جائزة المجر الكبرى - السباق
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Watch: اف1 في أسبوع: من سيقف في وجه أنتونيللي؟ تحسّن فيراري، تنافسية ريد بُل ومكلارين، توقعات جولة المجر!
ما هي توقعات الطقس لجائزة المجر الكبرى للفورمولا 1 2026؟
الجمعة (24 يوليو 2026) – التجارب الحرة
الحالة العامة: مشمس إلى غائم جزئياً مع فترات مشمسة ونسيم خفيف.
درجة الحرارة العظمى: حوالي 26°C (78°F).
درجة الحرارة الصغرى: 13°C (56°F).
احتمالية الأمطار: منخفضة جداً (0 مم).
تأثير الطقس على الإطارات: حرارة مسار حلبة دافئة ومعتدلة تسمح للفرق باختبار إعدادات الارتكازية، وإدارة تآكل الإطارات في ظروف قيادة جافة ومستقرة.
السبت (25 يوليو 2026) – التجارب الحرة الثالثة والتصفيات
الحالة العامة: أجواء دافئة ومشمسة بشكل عام مع فترات من السحب المتفرقة.
درجة الحرارة العظمى: تدرس درجات الحرارة ارتفاعاً لتصل إلى 29°C (84°F).
درجة الحرارة الصغرى: 13°C (56°F).
احتمالية الأمطار: ضئيلة جداً (0 مم).
تأثير الطقس على التصفيات: ارتفاع حرارة المسار بعد الظهر سيجعل تماسك الإطارات في أعلى مستوياته، مما يُساعد السائقين على تسجيل أزمنة سريعة في حصة التصفيات الحاسمة.
الأحد (26 يوليو 2026) – يوم السباق الرئيسي
الحالة العامة: صيفي حار نسبياً مع تشكلات غائمة جزئياً واحتمال ضعيف لزخات مطرية خفيفة متفرقة.
درجة الحرارة العظمى: تصل إلى 27°C - 31°C (80°F - 88°F).
درجة الحرارة الصغرى: 18°C (64°F).
احتمالية الأمطار: خفيفة إلى متوسطة (حوالي 1.8 مم محتملة في بعض الفترات).
تأثير الطقس على السباق: مع ارتفاع درجات الحرارة، ستحتاج الفرق لإدارة استراتيجيات وقفات الصيانة بعناية للحد من تدهور الإطارات. كما أن احتمالية ظهور زخات خفيفة قد تضيف بعض الإثارة والتقلبات في الاستراتيجيات أثناء السباق.
الترتيب العام للسائقين
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|أ. أنتونيلليمرسيدس
|204
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|ل. هاميلتونفيراري
|159
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|ج. راسلمرسيدس
|154
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|ش. لوكليرفيراري
|126
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|ل. نوريسمكلارين
|103
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|أ. بياستريمكلارين
|92
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|م. فيرستابنريد بُل ريسينغ
|91
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|إ. حجارريد بُل ريسينغ
|60
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|ب. غاسليألبين
|42
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|6/7
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ل. لاوسونريسينغ بولز
|39
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|4/8
|2/9
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|آ. لينبلادريسينغ بولز
|22
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|ف. كولابينتوألبين
|19
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|أ. بيرمانفريق هاس اف1
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|غ. بورتوليتوآودي
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|ك. ساينز الإبنويليامز
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|أ. ألبونويليامز
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|إ. أوكونفريق هاس اف1
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|ف. ألونسوأستون مارتن رايسينغ
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|ن. هلكنبرغآودي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|ف. بوتاسكاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|س. بيريزكاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|ل. سترولأستون مارتن رايسينغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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