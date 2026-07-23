مواعيد جائزة المجر الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

شهدنا منافسات قوية وبعض التقلبات في ترتيب البطولة بعد سباق سبا-فرانكورشان خلال جائزة بلجيكا الكبرى.

وها قد وصل قطار الفورمولا 1 إلى محطته الأخيرة قبل العطلة الصيفية، حيث تستعد حلبة هنغارورينغ لاستضافة مجريات جولة المجر.

وتصل الفرق إلى بودابست مع تفوق واضح لأندريا كيمي أنتونيللي في صدارة الترتيب العام بفارق 45 نقطة أمام لويس هاميلتون و50 نقطة أمام جورج راسل الذي انسحب من سباق سبا.

أما ضمن معركة بطولة المصنعين، فقد انخفض الفارق بين مرسيدس المتصدرة وفيراري إلى 73 نقطة فقط.

وفي المجر، بخصائص الحلبة المميزة التي توصف بأنها بمثابة "موناكو دون جدران" سيخوض السائقون منافسات من نوع مختلف.

لكن، كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟

ما عليكم إلا متابعتنا لأحدث وأهم الأخبار لحظة ورودها، مع تحليلات معمّقة لكل ما يجري في عالم المحركات!

أين بوسعي مشاهدة جائزة المجر الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة المجر الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

كيف يمكنكم متابعة جائزة المجر الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة المجر الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكلّ حصة بدءاً من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

هذه الجولة سنواصل كذلك تقديم تغطية نصية حيّة مباشرة يمكنكم المشاركة فيها والتفاعل معها!

مواعيد جائزة المجر الكبرى 2026

التجارب الحرة الأولى



توقيتك الحدث التاريخ جائزة المجر الكبرى جائزة المجر الكبرى - التجارب الحرة الأولى

التجارب الحرة الثانية

توقيتك الحدث التاريخ جائزة المجر الكبرى جائزة المجر الكبرى - التجارب الحرة الثانية

التجارب الحرة الثالثة

توقيتك الحدث التاريخ جائزة المجر الكبرى جائزة المجر الكبرى - التجارب الحرة الثالثة

التصفيات

توقيتك الحدث التاريخ جائزة المجر الكبرى جائزة المجر الكبرى - التصفيات

السباق

توقيتك الحدث التاريخ جائزة المجر الكبرى جائزة المجر الكبرى - السباق

Watch: اف1 في أسبوع: من سيقف في وجه أنتونيللي؟ تحسّن فيراري، تنافسية ريد بُل ومكلارين، توقعات جولة المجر!

ما هي توقعات الطقس لجائزة المجر الكبرى للفورمولا 1 2026؟

الجمعة (24 يوليو 2026) – التجارب الحرة

الحالة العامة: مشمس إلى غائم جزئياً مع فترات مشمسة ونسيم خفيف.

درجة الحرارة العظمى: حوالي 26°C (78°F).

درجة الحرارة الصغرى: 13°C (56°F).

احتمالية الأمطار: منخفضة جداً (0 مم).

تأثير الطقس على الإطارات: حرارة مسار حلبة دافئة ومعتدلة تسمح للفرق باختبار إعدادات الارتكازية، وإدارة تآكل الإطارات في ظروف قيادة جافة ومستقرة.

السبت (25 يوليو 2026) – التجارب الحرة الثالثة والتصفيات

الحالة العامة: أجواء دافئة ومشمسة بشكل عام مع فترات من السحب المتفرقة.

درجة الحرارة العظمى: تدرس درجات الحرارة ارتفاعاً لتصل إلى 29°C (84°F).

درجة الحرارة الصغرى: 13°C (56°F).

احتمالية الأمطار: ضئيلة جداً (0 مم).

تأثير الطقس على التصفيات: ارتفاع حرارة المسار بعد الظهر سيجعل تماسك الإطارات في أعلى مستوياته، مما يُساعد السائقين على تسجيل أزمنة سريعة في حصة التصفيات الحاسمة.

الأحد (26 يوليو 2026) – يوم السباق الرئيسي

الحالة العامة: صيفي حار نسبياً مع تشكلات غائمة جزئياً واحتمال ضعيف لزخات مطرية خفيفة متفرقة.

درجة الحرارة العظمى: تصل إلى 27°C - 31°C (80°F - 88°F).

درجة الحرارة الصغرى: 18°C (64°F).

احتمالية الأمطار: خفيفة إلى متوسطة (حوالي 1.8 مم محتملة في بعض الفترات).

تأثير الطقس على السباق: مع ارتفاع درجات الحرارة، ستحتاج الفرق لإدارة استراتيجيات وقفات الصيانة بعناية للحد من تدهور الإطارات. كما أن احتمالية ظهور زخات خفيفة قد تضيف بعض الإثارة والتقلبات في الاستراتيجيات أثناء السباق.

الترتيب العام للسائقين