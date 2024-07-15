جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
مدونة
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

مواعيد جائزة المجر الكبرى 2024

تستعد حلبة هنغارورينغ لاستضافة جائزة المجر الكبرى لموسم 2024 الجاري من منافسات بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
خط الحظائر

خط الحظائر

الصورة من قبل: صور لات

بعد سباق مليء بالإثارة في سيلفرستون وتحقيق لويس هاميلتون سائق مرسيدس لانتصاره التاسع على الحلبة البريطانية مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، فإن الأنظار تتجه بالكامل إلى المجر.

فقد أثبتت السباقات الأخيرة أن مستويات المنافسة باتت متقاربة للغاية بين فرق المقدمة، فقد فاز كل فريق بسباق واحدٍ على الأقل.

حيث أحرزت فيراري الفوز في سباقين: إسبانيا وموناكو، بينما فازت مكلارين في ميامي، قبل أن تحرز مرسيدس الفوز في بريطانيا.

ورغم أن ريد بُل ما زالت بعيدة في المقدمة بفارق 71 نقطة أمام فيراري صاحبة المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين، لكن الفارق بين فيراري ومكلارين لا يتجاوز سبع نقاط فقط.

وضمن معركة بطولة السائقين، فقد بات لاندو نوريس سائق مكلارين ثانياً خلف فيرستابن، لكن الفارق بينه وبين شارل لوكلير سائق فيراري وصل إلى 21 نقطة.

أوسكار بياستري زميل نوريس يحتل حالياً المركز خلف كارلوس ساينز الابن (فيراري)، لكن أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الذي كثرت التكهنات بشكل كبير حيال مستقبله مع العلامة النمساوية.

اقرأ أيضاً:

المواعيد بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 19 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الأولى 11:30
الجمعة 19 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الثانية 16:00 
السبت 20 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الثالثة 10:30 
السبت 20 يوليو/تموز التصفيات 14:00 
الأحد 21 يوليو/تموز السباق 13:00 

المواعيد بتوقيت مكة المكرّمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 19 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الأولى 14:30
الجمعة 19 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الثانية 18:00 
السبت 20 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الثالثة 13:30 
السبت 20 يوليو/تموز التصفيات 17:00 
الأحد 21 يوليو/تموز السباق 16:00 

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق بياستري: وجود سيارتين في منافسة سيارة واحدة فقط في الصدارة يوفر العديد من الفرص لمكلارين

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
وولف يلقي الضوء على فكرة تزويد ألبين بمحركات مرسيدس

وولف يلقي الضوء على فكرة تزويد ألبين بمحركات مرسيدس

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
وولف يلقي الضوء على فكرة تزويد ألبين بمحركات مرسيدس
فاسور: ضم هاميلتون "رسالة إيجابية" ولا بأس في اقتراف الأخطاء

فاسور: ضم هاميلتون "رسالة إيجابية" ولا بأس في اقتراف الأخطاء

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فاسور: ضم هاميلتون "رسالة إيجابية" ولا بأس في اقتراف الأخطاء
بوتاس لا يريد العودة إلى مرسيدس

بوتاس لا يريد العودة إلى مرسيدس

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
بوتاس لا يريد العودة إلى مرسيدس
كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
فاسور يكشف سبب مشاكل فيراري الأخيرة

فاسور يكشف سبب مشاكل فيراري الأخيرة

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
فاسور يكشف سبب مشاكل فيراري الأخيرة
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بريطانيا الكبرى 2024

تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بريطانيا الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بريطانيا الكبرى 2024
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أستون مارتن رايسينغ
More from
أستون مارتن رايسينغ
ألونسو حول القوانين: "قد تنساها أثناء اشتعال المعركة"

ألونسو حول القوانين: "قد تنساها أثناء اشتعال المعركة"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
ألونسو حول القوانين: "قد تنساها أثناء اشتعال المعركة"
ألونسو: أستون مارتن "عادت إلى وضعها الطبيعي" بعد جائزة بريطانيا الكبرى

ألونسو: أستون مارتن "عادت إلى وضعها الطبيعي" بعد جائزة بريطانيا الكبرى

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
ألونسو: أستون مارتن "عادت إلى وضعها الطبيعي" بعد جائزة بريطانيا الكبرى
نوريس يتقدم ثنائية مكلارين أمام زميله بياستري في تجارب سيلفرستون الثانية وبيريز ثالثاً

نوريس يتقدم ثنائية مكلارين أمام زميله بياستري في تجارب سيلفرستون الثانية وبيريز ثالثاً

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
نوريس يتقدم ثنائية مكلارين أمام زميله بياستري في تجارب سيلفرستون الثانية وبيريز ثالثاً

أحدث الأخبار

وولف يلقي الضوء على فكرة تزويد ألبين بمحركات مرسيدس

وولف يلقي الضوء على فكرة تزويد ألبين بمحركات مرسيدس

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
وولف يلقي الضوء على فكرة تزويد ألبين بمحركات مرسيدس
آودي تضم جهودها إلى BP في مشروع الفورمولا واحد لموسم 2026

آودي تضم جهودها إلى BP في مشروع الفورمولا واحد لموسم 2026

F1 فورمولا 1
آودي تضم جهودها إلى BP في مشروع الفورمولا واحد لموسم 2026
مواعيد جائزة المجر الكبرى 2024

مواعيد جائزة المجر الكبرى 2024

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
مواعيد جائزة المجر الكبرى 2024
بياستري: وجود سيارتين في منافسة سيارة واحدة فقط في الصدارة يوفر العديد من الفرص لمكلارين

بياستري: وجود سيارتين في منافسة سيارة واحدة فقط في الصدارة يوفر العديد من الفرص لمكلارين

F1 فورمولا 1
بياستري: وجود سيارتين في منافسة سيارة واحدة فقط في الصدارة يوفر العديد من الفرص لمكلارين

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط