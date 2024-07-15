مواعيد جائزة المجر الكبرى 2024

بعد سباق مليء بالإثارة في سيلفرستون وتحقيق لويس هاميلتون سائق مرسيدس لانتصاره التاسع على الحلبة البريطانية مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، فإن الأنظار تتجه بالكامل إلى المجر.

فقد أثبتت السباقات الأخيرة أن مستويات المنافسة باتت متقاربة للغاية بين فرق المقدمة، فقد فاز كل فريق بسباق واحدٍ على الأقل.

حيث أحرزت فيراري الفوز في سباقين: إسبانيا وموناكو، بينما فازت مكلارين في ميامي، قبل أن تحرز مرسيدس الفوز في بريطانيا.

ورغم أن ريد بُل ما زالت بعيدة في المقدمة بفارق 71 نقطة أمام فيراري صاحبة المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين، لكن الفارق بين فيراري ومكلارين لا يتجاوز سبع نقاط فقط.

وضمن معركة بطولة السائقين، فقد بات لاندو نوريس سائق مكلارين ثانياً خلف فيرستابن، لكن الفارق بينه وبين شارل لوكلير سائق فيراري وصل إلى 21 نقطة.

أوسكار بياستري زميل نوريس يحتل حالياً المركز خلف كارلوس ساينز الابن (فيراري)، لكن أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الذي كثرت التكهنات بشكل كبير حيال مستقبله مع العلامة النمساوية.

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