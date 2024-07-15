مواعيد جائزة المجر الكبرى 2024
تستعد حلبة هنغارورينغ لاستضافة جائزة المجر الكبرى لموسم 2024 الجاري من منافسات بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.
خط الحظائر
الصورة من قبل: صور لات
بعد سباق مليء بالإثارة في سيلفرستون وتحقيق لويس هاميلتون سائق مرسيدس لانتصاره التاسع على الحلبة البريطانية مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، فإن الأنظار تتجه بالكامل إلى المجر.
فقد أثبتت السباقات الأخيرة أن مستويات المنافسة باتت متقاربة للغاية بين فرق المقدمة، فقد فاز كل فريق بسباق واحدٍ على الأقل.
حيث أحرزت فيراري الفوز في سباقين: إسبانيا وموناكو، بينما فازت مكلارين في ميامي، قبل أن تحرز مرسيدس الفوز في بريطانيا.
ورغم أن ريد بُل ما زالت بعيدة في المقدمة بفارق 71 نقطة أمام فيراري صاحبة المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين، لكن الفارق بين فيراري ومكلارين لا يتجاوز سبع نقاط فقط.
وضمن معركة بطولة السائقين، فقد بات لاندو نوريس سائق مكلارين ثانياً خلف فيرستابن، لكن الفارق بينه وبين شارل لوكلير سائق فيراري وصل إلى 21 نقطة.
أوسكار بياستري زميل نوريس يحتل حالياً المركز خلف كارلوس ساينز الابن (فيراري)، لكن أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الذي كثرت التكهنات بشكل كبير حيال مستقبله مع العلامة النمساوية.
المواعيد بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|19 يوليو/تموز
|التجارب الحُرّة الأولى
|11:30
|الجمعة
|19 يوليو/تموز
|التجارب الحُرّة الثانية
|16:00
|السبت
|20 يوليو/تموز
|التجارب الحُرّة الثالثة
|10:30
|السبت
|20 يوليو/تموز
|التصفيات
|14:00
|الأحد
|21 يوليو/تموز
|السباق
|13:00
المواعيد بتوقيت مكة المكرّمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|19 يوليو/تموز
|التجارب الحُرّة الأولى
|14:30
|الجمعة
|19 يوليو/تموز
|التجارب الحُرّة الثانية
|18:00
|السبت
|20 يوليو/تموز
|التجارب الحُرّة الثالثة
|13:30
|السبت
|20 يوليو/تموز
|التصفيات
|17:00
|الأحد
|21 يوليو/تموز
|السباق
|16:00
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
فاسور يكشف سبب مشاكل فيراري الأخيرة
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بريطانيا الكبرى 2024
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ألونسو حول القوانين: "قد تنساها أثناء اشتعال المعركة"
ألونسو: أستون مارتن "عادت إلى وضعها الطبيعي" بعد جائزة بريطانيا الكبرى
نوريس يتقدم ثنائية مكلارين أمام زميله بياستري في تجارب سيلفرستون الثانية وبيريز ثالثاً
أحدث الأخبار
وولف يلقي الضوء على فكرة تزويد ألبين بمحركات مرسيدس
آودي تضم جهودها إلى BP في مشروع الفورمولا واحد لموسم 2026
مواعيد جائزة المجر الكبرى 2024
بياستري: وجود سيارتين في منافسة سيارة واحدة فقط في الصدارة يوفر العديد من الفرص لمكلارين
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات