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مواعيد جائزة المجر الكبرى 2023

بعد مضيّ عشرة سباقات، وصلت الفورمولا واحد إلى جائزة المجر الكبرى من موسم 2023.

خلدون يونس
من قبل:
جورج راسل، مرسيدس وكارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين ولويس هاميلتون، مرسيدس

وصل قطار البطولة العالمية إلى المجر، حيث لن تشهد الجائزة مزيداً من التحديثات للسيارات وحسب، بل سيكون هناك تغيير في تشكيلة السائقين المشاركين.

إذ تصدّرت عودة دانيال ريكاردو عناوين الأخبار مؤخراً، إذ سيقود الأسترالي مع فريق ألفا تاوري بديلاً عن نيك دي فريز الذي تم التخلي عن خدماته بعد عشرة سباقات فقط.

وستشكّل المجر أول سباق للأستراليّ المخضرم منذ خروجه من صفوف مكلارين نهاية الموسم المنصرم.

وتصل ريد بُل إلى هنغاريا بعد أن فازت بجميع السباقات حتى الآن هذا الموسم، وتسير بخطى ثابتة على طريق حسم لقبي بطولتي المصنّعين والسائقين مع نجمها ماكس فيرستابن.

خلف العلامة النمساوية، تحتدم المنافسات بشدة بين فيراري، مرسيدس، أستون مارتن ومكلارين التي تألقت مؤخراً بعد حزمة التحديثات الأخيرة لتحرز المركزين الثالث والرابع في بريطانيا.

ومع مواصلة جلب التحديثات، سيكون من المثير متابعة كيفية سير المنافسة على مركز أفضل البقية خلف ريد بُل.

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مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 21 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الأولى 11:30 AM
الجمعة 21 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الثانية 03:00 PM
السبت 22 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الثالثة 10:30 AM
السبت 22 يوليو/تموز السباق القصير 02:00 AM
الأحد 23 يوليو/تموز السباق الرئيسي 01:00 PM

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 21 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الأولى 02:30 PM
الجمعة 21 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الثانية 06:00 PM
السبت 22 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الثالثة 01:30 PM
السبت 22 يوليو/تموز السباق القصير 05:00 PM
الأحد 23 يوليو/تموز السباق الرئيسي 04:00 PM
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