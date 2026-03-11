مواعيد جائزة الصين الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية
كل ما تحتاجون معرفته عن جائزة الصين الكبرى 2026 في الفورمولا 1: بما في ذلك توقعات الطقس، معلومات البث التلفزيوني والجدول الزمني!
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: مارك ساتون
لم يبدأ موسم 2026 بسباق درامي على الحلبة وحسب، بل كانت للجدالات التي لا تنتهي خارج الحلبات، النصيب الأكبر من عناوين الأخبار الرياضية.
ويعود السبب الأكبر في ذلك إلى أن الجمهور شاهد للمرة الأولى كيفية تطبيق القوانين الثورية الجديدة للموسم، على أرض الواقع.
ويبدو أن أمام الجميع منحنى تعلم تصاعدي كبير، يبدأ من النواحي التقنية وإدارة الطاقة مروراً ببعض المصطلحات الجديدة وانتهاء بآراء السائقين التي تتغير بين ليلة وضحاها، لكنها تصبّ في اتجاه واحد: السائقون ينتقدون القوانين.
لكن كل هذه الدراما لا تزيد الجمهور إلا تشوقاً لمتابعة ما سيحمله سباق الصين، خاصة وأن حلبة ملبورن لا تمثل معياراً حقيقياً لما ستكون عليه السباقات لبقية الموسم.
فهل سنشهد سباقاً حماسياً على حلبة شنغهاي بخصائصها المميزة ومقطعها المستقيم الطويل جداً؟ أم أن مشاكل إدارة الطاقة والبطارية ستظهر للعلن مجدداً؟
كل ما علينا فعله هو الانتظار والمشاهدة!
أين بوسعي مشاهدة جائزة الصين الكبرى 2026؟
يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة الصين الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".
شارل لوكلير، فيراري وجورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
كيف يمكنكم متابعة جائزة الصين الكبرى مباشرة؟
تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة الصين الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكل حصة بدءًا من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.
مواعيد جائزة الصين الكبرى 2026
التجارب الحرة الأولى
|الحدث
|التاريخ
|
|
جائزة الصين الكبرى - التجارب الحرة الأولى
|
تصفيات السباق القصير
|الحدث
|التاريخ
|
|
جائزة الصين الكبرى - تصفيات السباق القصير
|
السباق القصير
|الحدث
|التاريخ
|
|
جائزة الصين الكبرى - السباق القصير
|
التصفيات
|الحدث
|التاريخ
|
|
جائزة الصين الكبرى - التصفيات
|
السباق
|الحدث
|التاريخ
|
|
جائزة الصين الكبرى - السباق
|
ما هي توقعات الطقس لجائزة الصين الكبرى للفورمولا 1 2026؟
تقام فعاليات جائزة الصين الكبرى في مدينة شنغهاي، وفيما يلي تفاصيل الطقس لكل يوم من عطلة نهاية الأسبوع:
الجمعة، 13 مارس (التجارب الحرة وتصفيات السباق القصير)
الطقس: صافٍ وجاف.
درجات الحرارة: العظمى 15 درجة مئوية نهاراً، والصغرى تنخفض إلى حوالي 3 درجات مئوية صباحاً. (يتوقع أن تصل درجة حرارة مسار الحلبة إلى 33 درجة مئوية).
الرياح: خفيفة إلى معتدلة، بمتوسط سرعة يبلغ 8.6 كم/ساعة (قد تصل هبات الرياح إلى نحو 28.8 كم/ساعة).
احتمالية هطول الأمطار: 0%
السبت، 14 مارس (السباق القصير والتصفيات التأهيلية)
الطقس: صافٍ وهادئ.
درجات الحرارة: ترتفع قليلاً لتصل العظمى إلى 17 درجة مئوية، والصغرى 4.6 درجة مئوية.
الرياح: معتدلة بمتوسط 11.5 كم/ساعة (مع هبات قد تصل إلى 36 كم/ساعة).
احتمالية هطول الأمطار: 0%
الأحد، 15 مارس (السباق الرئيسي)
الطقس: هادئ، لطيف، ومثالي لظروف السباق.
درجات الحرارة: يعتبر اليوم الأدفأ في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية، والصغرى حوالي 7.8 درجة مئوية.
احتمالية هطول الأمطار: 0%
الترتيب العام للسائقين
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ج. راسلمرسيدس
|25
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|أ. أنتونيلليمرسيدس
|18
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|ش. لوكليرفيراري
|15
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|ل. هاميلتونفيراري
|12
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|ل. نوريسمكلارين
|10
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|م. فيرستابنريد بُل ريسينغ
|8
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|أ. بيرمانفريق هاس اف1
|6
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|آ. لينبلادريسينغ بولز
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|غ. بورتوليتوآودي
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ب. غاسليألبين
|1
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|إ. أوكونفريق هاس اف1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|أ. ألبونويليامز
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|ل. لاوسونريسينغ بولز
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|ف. كولابينتوألبين
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|ك. ساينز الإبنويليامز
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|س. بيريزكاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|ل. سترولأستون مارتن رايسينغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|ف. ألونسوأستون مارتن رايسينغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|ف. بوتاسكاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|إ. حجارريد بُل ريسينغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|أ. بياستريمكلارين
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|ن. هلكنبرغآودي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
