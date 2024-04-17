مواعيد جائزة الصين الكبرى 2024
تستعد الصين لعودة منافسات الفورمولا واحد بعد انقطاع طويل وصل لخمس سنوات تقريباً، حيث ستستضيف الجولة الخامسة من موسم 2024 والأولى لهذا العام، التي سيقام فيها سباق قصير كذلك.
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
أقيم آخر سباق على حلبة شنغهاي في عام 2019، قبل أن تؤدي جائحة كورونا إلى غياب مطوّل للبلاد عن ساحة البطولة.
منذ ذلك الحين، تغيرت قوانين الفورمولا واحد التقنية بشكل كبير، بما في ذلك التحول لاستعمال إطارات بحجم 18 بوصة.
ومن المؤكد أن سطح الحلبة أيضاً قد تغيّر خلال السنوات تلك كذلك، كما أن بيريللي لم تتمكن من إرسال مهندسين لتقييمه مسبقاً، وهو ما يحدث عادة في حالة الحلبات الجديدة أو التي لم تُستخدم لفترة طويلة.
فضلاً عن ذلك فقد تمّت إعادة تعبيد الحلبة منذ ذلك الحين، وهو ما يعني عدم وجود أيّة بيانات فعليّة ما يزيد من صعوبة التحضير لعطلة نهاية الأسبوع عبر أنظمة المحاكاة.
وفوق ذلك اختيرت الصين كالجولة الأولى من بين الجولات الستّ التي ستُقام بصيغة عطلة نهاية الأسبوع القصيرة هذا العام، وهو ما يمنح الفرق 60 دقيقة فحسب للتوصّل إلى الإعدادات المثاليّة.
وتصل الفرق إلى الصين، مع تفوق ريد بُل وسائقيها ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز ضمن الترتيب العام، حيث يحتل الهولندي الصدارة المؤقتة ويبدو أنه يسير على طريق حسم لقبه الرابع هذا الموسم.
ورغم تحسّن فيراري وفوز سائقها كارلوس ساينز بسباق أستراليا، لكنها لن تكون قادرة على مجاراة ريد بُل في جميع الحلبات، بانتظار حزمة التحديثات الكبيرة المزمع تقديمها على هامش جولة إيمولا.
مرسيدس تواجه صعوبات حتى الآن في التعامل مع سيارتها الجديدة كلياً لهذا الموسم، رغم أن توتو وولف مدير الفريق، أكد مؤخراً تقدماً في فهم السيارة والعمل عليها حتى مع نتيجة جولة اليابان المتواضعة.
فرناندو ألونسو يواصل حمل لواء أستون مارتن وحيداً الفريق الذي يبدو أنه بدأ بالفعل بشق طريقه نحو مجموعة المقدمة وخوض منافسة في مواجهة مكلارين وسائقيها لاندو نوريس وأوسكار بياستري، وبدرجة أقل مرسيدس أيضاً.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|19 أبريل/نيسان
|التجارب الحُرّة الأولى
|3:30 AM
|الجمعة
|19 أبريل/نيسان
|تصفيات السباق القصير
|7:30 AM
|السبت
|20 أبريل/نيسان
|السباق القصير
|3:00 AM
|السبت
|20 أبريل/نيسان
|تصفيات السباق الرئيسي
|7:00 AM
|الأحد
|21 أبريل/نيسان
|السباق
|7:00 AM
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|19 أبريل/نيسان
|التجارب الحُرّة الأولى
|6:30 AM
|الجمعة
|19 أبريل/نيسان
|تصفيات السباق القصير
|10:30 AM
|السبت
|20 أبريل/نيسان
|السباق القصير
|6:00 AM
|السبت
|20 أبريل/نيسان
|تصفيات السباق الرئيسي
|10:00 AM
|الأحد
|21 أبريل/نيسان
|السباق
|10:00 AM
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