مدونة

فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى

مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

كل ما تحتاجون معرفته عن جائزة البرازيل الكبرى 2026 في الفورمولا 1: بما في ذلك توقعات الطقس، معلومات البث التلفزيوني والجدول الزمني!

خلدون يونس

تم التحرير: 04-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

فالتيري بوتاس، كيك ساوبر وبيير غاسلي، ألبين وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وفرانكو كولابينتو، ويليامز

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

بعد أن حسم أندريا كيمي أنتونيللي لقب بطولة العالم لموسم 2026 في الفورمولا 1، من بوابة جائزة المكسيك الكبرى، بات أصغر بطل عالم في تاريخ الفئة الملكة.

وها قد وصلت البطولة إلى حلبة ساوباولو في البرازيل، حيث ستتواصل المنافسات على بقية المراكز ضمن بطولة السائقين، وسط سعي مرسيدس لحسم لقب بطولة المصنعين كذلك.

وقد شهد السباق في المكسيك بعض الدراما، وبشكل خاص الاحتكاك الذي جمع سائقي فيراري، لويس هاميلتون وشارل لوكلير وكلفهما نقاطاً ثمينة للفريق.

حيث اكتفت فيراري بالمركزين الثاني والرابع، لكل من هاميلتون ولوكير، في سباق أحرز فيه ماكس فيرستابن الفوز، وأكمل أنتونيللي مراكز منصة التتويج.

يشار إلى أن فيرستابن بات ثانياً ضمن الترتيب العام خلف أنتونيللي وأمام هاميلتون بفارق نقطتين، أما جورج راسل سائق مرسيدس الآخر، فقد تراجع حتى المركز الرابع.

لكن، كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟

ما عليكم إلا متابعتنا لأحدث وأهم الأخبار لحظة ورودها، مع تحليلات معمّقة لكل ما يجري في عالم المحركات!

اقرأ أيضاً:

أين بوسعي مشاهدة جائزة البرازيل الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة البرازيل الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

كيف يمكنكم متابعة جائزة البرازيل الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة البرازيل الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكلّ حصة بدءاً من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

هذه الجولة سنواصل كذلك تقديم تغطية نصية حيّة مباشرة يمكنكم المشاركة فيها والتفاعل معها!

مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2026

التجارب الحرة الأولى

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة ساو باولو الكبرى

06 نوفمبر

12:30

جائزة ساو باولو الكبرى - التجارب الحرة الأولى

06 نوفمبر

12:30

التجارب الحرة الثانية

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة ساو باولو الكبرى

06 نوفمبر

16:00

جائزة ساو باولو الكبرى - التجارب الحرة الثانية

06 نوفمبر

16:00

التجارب الحرة الثالثة

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة ساو باولو الكبرى

07 نوفمبر

11:30

جائزة ساو باولو الكبرى - التجارب الحرة الثالثة

07 نوفمبر

11:30

التصفيات

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة ساو باولو الكبرى

07 نوفمبر

15:00

جائزة ساو باولو الكبرى - التصفيات

07 نوفمبر

15:00

السباق

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة ساو باولو الكبرى

08 نوفمبر

14:00

جائزة ساو باولو الكبرى - السباق

08 نوفمبر

14:00

ما هي توقعات الطقس لجائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1 2026؟

الجمعة 6 نوفمبر: التجارب الأولى والثانية

التوقعات المناخية: الحالة العامة: جاف ومعظم الأوقات غائم جزئياً. تنحصر الأمطار الخفيفة في الصباح الباكر وتتلاشى تماماً قبل خروج السيارات إلى المسار. الحرارة: العظمى 25°م | الصغرى 18°م. فرصة الأمطار: 30% عموماً (أقل من 5% أثناء فترتي التجارب). الرياح: خفيفة بسرعة 9 كم/س وهبات تصل إلى 25 كم/س.

ستُقام حصص الجمعة على مسار جاف كلياً. ترتفع حرارة آسفلت الحلبة لتقارب 40°م - 45°م، مما يسمح للفرق باختبار محاكاة السباق وجمع بيانات تنكس الإطارات الملساء بأريحية، دون الحاجة لاستخدام إطارات الأمطار.

السبت 7 نوفمبر: التجارب الثالثة والتصفيات

التوقعات المناخية: الحالة العامة: دافئ نسبياً مع تحول تدريجي نحو أجواء غير مستقرة وعواصف رعدية بعد الظهيرة. الحرارة: العظمى 27.5°م | الصغرى 15°م. فرصة الأمطار: 50% إلى 70% (ذروة الخطر المناخي للجولة). الرياح: معتدلة مع هبات مفاجئة قد تصل إلى 50 كم/س.

تتصاعد احتمالية الأمطار والعواصف الرعدية بعد الساعة 14:00 محلياً، وهو ما يتزامن تماماً مع حصة التصفيات (تنطلق 15:00). هذا السيناريو يتسبب في: مخاطر رفع العلم الأحمر: تجمع المياه على الأسفلت وتراجع مدى الرؤية قد يؤديان إلى رفع العلم الأحمر وتوقف الحصة. التوقيت الذهبي لللفة: التدافع الخروج في بداية حصص التصفيات (Q1, Q2, Q3) لتسجيل لفة سريعة قبل اشتداد المطر، لأن أي هطول مفاجئ سيعطل تحسين الأزمنة.



الأحد 8 نوفمبر: سباق يوم الأحد

التوقعات المناخية: الحالة العامة: وصول جبهة باردة تؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة مع أجواء غائمة ورذاذ/أمطار متفرقة. الحرارة: العظمى 19°م فقط | الصغرى 13°م (حرارة المسار تباطأ عند ~30°م). فرصة الأمطار: 40% . الرياح: معتدلة بمتوسط 15 كم/س وهبات تصل إلى 40 كم/س.

على الرغم من أن نسبة الأمطار (40%) أقل رقماً من يوم السبت، إلا أن تأثيرها الأحد سيكون الأكثر حسمًا للسباق: تبخر بطيء للمياه: بسبب الغطاء السحابي وانخفاض حرارة الحلبة إلى 19°م، فإن أي مطر يسقط صباحاً أو قبل الانطلاق سيبقى على سطح المسار لفترة طويلة. استراتيجيات الإطارات: فرصة عالية للانطلاق أو التحول لإطارات الأمطار المتوسطة (انترميديت). توقيت الانتقال من إطارات الأمطار إلى الإطارات الملساء سيكون المفتاح الأساسي لحسم الفوز. سيارة الأمان: يرتفع احتمال تدخل سيارة الأمان مراراً نتيجة الانزلاقات وفقدان التماسك عند مقاطع الحلبة المنحدرة (مثل منعطف سينا أس).



اقرأ أيضاً:

الترتيب العام للسائقين

المركز السائق النقاط 1 أ. أنتونيلليمرسيدس 380 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 15/3 - - - - 2 م. فيرستابنريد بُل ريسينغ 261 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 25/1 - - - - 3 ل. هاميلتونفيراري 259 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 18/2 - - - - 4 ج. راسلمرسيدس 250 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 8/6 - - - - 5 ش. لوكليرفيراري 245 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 12/4 - - - - 6 ل. نوريسمكلارين 221 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 10/5 - - - - 7 أ. بياستريمكلارين 144 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 - - - - - 8 إ. حجارريد بُل ريسينغ 107 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 2/9 - - - - 9 ل. لاوسونريسينغ بولز 83 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 6/7 - - - - 10 ب. غاسليألبين 42 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 - - - - - 11 آ. لينبلادريسينغ بولز 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - - 12 ف. كولابينتوألبين 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - - - - 13 أ. بيرمانفريق هاس اف1 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - - 14 غ. بورتوليتوآودي 14 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - 4/8 - - - - 15 ن. هلكنبرغآودي 13 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - - - - - 16 إ. أوكونفريق هاس اف1 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - 17 ف. ألونسوأستون مارتن رايسينغ 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - - 18 ك. ساينز الإبنويليامز 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - 19 أ. ألبونويليامز 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 ي. تسونوداريسينغ بولز 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - 21 ر. هيراكاوافريق هاس اف1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - 22 ل. سترولأستون مارتن رايسينغ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 ف. بوتاسكاديلاك-فيراري - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 س. بيريزكاديلاك-فيراري - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق كيف تستطيع مرسيدس حسم لقب بطولة العالم للصانعين في الفورمولا 1 خلال جائزة البرازيل الكبرى؟

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

خلدون يونس





نوريس أمام أنتونيللي بفارق ضئيل في التجارب الحرة الثالثة قبل تصفيات المكسيك



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



نوريس أمام أنتونيللي بفارق ضئيل في التجارب الحرة الثالثة قبل تصفيات المكسيك





لوكلير يتفوق على أنتونيللي ويتصدر التجارب الحرة الأولى في المكسيك



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



لوكلير يتفوق على أنتونيللي ويتصدر التجارب الحرة الأولى في المكسيك





مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة البحرين الكبرى



مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

المزيد من

شارل لوكلير





شارل لوكلير يصبح أبًا .. وبيغانوفيتش يشارك بدلًا منه في التجارب الحرة الأولى بالبرازيل



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



7 س



شارل لوكلير يصبح أبًا .. وبيغانوفيتش يشارك بدلًا منه في التجارب الحرة الأولى بالبرازيل





لوكلير يلقي باللوم على تصميم حلبة المكسيك في احتكاكه بهاميلتون.. وفاسور يعارضه



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



لوكلير يلقي باللوم على تصميم حلبة المكسيك في احتكاكه بهاميلتون.. وفاسور يعارضه





كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة إيطاليا الكبرى



كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته

المزيد من

فيراري





لويس هاميلتون يطالب فيراري بـ "محادثات جادة" بعد احتكاكه مع شارل لوكلير: "ذلك كلفنا الفوز اليوم"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



لويس هاميلتون يطالب فيراري بـ "محادثات جادة" بعد احتكاكه مع شارل لوكلير: "ذلك كلفنا الفوز اليوم"





هاميلتون عن أول بول بوزيشن له مع فيراري: "أنا متحمس للغاية ولا أجد الكلمات للتعبير عن شعوري"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



هاميلتون عن أول بول بوزيشن له مع فيراري: "أنا متحمس للغاية ولا أجد الكلمات للتعبير عن شعوري"





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

أحدث الأخبار





مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة البحرين الكبرى



30 دقيقة



مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية





كيف تستطيع مرسيدس حسم لقب بطولة العالم للصانعين في الفورمولا 1 خلال جائزة البرازيل الكبرى؟



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



4 س



كيف تستطيع مرسيدس حسم لقب بطولة العالم للصانعين في الفورمولا 1 خلال جائزة البرازيل الكبرى؟





لوكلير يقلّل من أهمية احتكاكه بهاميلتون: "كان بإمكاني أن أكون مستاءً أنا أيضًا"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



4 س



لوكلير يقلّل من أهمية احتكاكه بهاميلتون: "كان بإمكاني أن أكون مستاءً أنا أيضًا"





فيرستابن يحتاج إلى "محادثة" مع محرك ريد بُل بعد مشكلات "عشوائية" في كبح المحرك



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



4 س



فيرستابن يحتاج إلى "محادثة" مع محرك ريد بُل بعد مشكلات "عشوائية" في كبح المحرك

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك