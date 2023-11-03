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مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2023

وصل قطار الفورمولا واحد إلى جائزة البرازيل الكبرى وهي ثالث الجولات المتتالية لموسم 2023 الجاري بعد جولتي أوستن والمكسيك.

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فالتيري بوتاس، ألفا روميو ويوكي تسونودا، ألفا تاوري وشارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، أستون مارتن وإستيبان أوكون، ألبين

تعتبر جولة البرازيل آخر الجولات الثلاث المتتالية للموسم الجاري في البطولة، وتأتي مباشرة بعد جولتي الولايات المتحدة والمكسيك.

ورغم بقاء ثلاث جولات فقط حتى نهاية الموسم: البرازيل، لاس فيغاس وأبوظبي ، لكن المنافسات ما زالت واضحة خاصة بين فرق مرسيدس مكلارين وفيراري وسائقيهم.

وحسمت ريد بُل وسائقها ماكس فيرستابن بالفعل لقبي البطولة، لكن لويس هاميلتون سائق مرسيدس يحتل المركز الثالث خلف سيرجيو بيريز بفارق لا يتجاوز 20 نقطة.

كما أن كارلوس ساينز سائق فيراري يتساوى بعدد النقاط مع فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، وبفارق 17 نقطة فقط خلف هاميلتون.

علاوة على أن الفارق بين مرسيدس وفيراري بالمركزين الثاني والثالث، لا يتجاوز 22 نقطة فقط.

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مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الأولى 14:30
الجمعة 3نوفمبر/تشرين الثاني تصفيات السباق الرئيسي 18:00
السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني تصفيات السباق القصير 14:00
السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني السباق القصير 18:30
الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني السباق الرئيسي 17:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الأولى 17:30
الجمعة 3نوفمبر/تشرين الثاني تصفيات السباق الرئيسي 21:00
السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني تصفيات السباق القصير 17:00
السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني السباق القصير 21:30
الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني السباق الرئيسي 20:00
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