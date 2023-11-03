مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2023

تعتبر جولة البرازيل آخر الجولات الثلاث المتتالية للموسم الجاري في البطولة، وتأتي مباشرة بعد جولتي الولايات المتحدة والمكسيك.

ورغم بقاء ثلاث جولات فقط حتى نهاية الموسم: البرازيل، لاس فيغاس وأبوظبي ، لكن المنافسات ما زالت واضحة خاصة بين فرق مرسيدس مكلارين وفيراري وسائقيهم.

وحسمت ريد بُل وسائقها ماكس فيرستابن بالفعل لقبي البطولة، لكن لويس هاميلتون سائق مرسيدس يحتل المركز الثالث خلف سيرجيو بيريز بفارق لا يتجاوز 20 نقطة.

كما أن كارلوس ساينز سائق فيراري يتساوى بعدد النقاط مع فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، وبفارق 17 نقطة فقط خلف هاميلتون.

علاوة على أن الفارق بين مرسيدس وفيراري بالمركزين الثاني والثالث، لا يتجاوز 22 نقطة فقط.

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