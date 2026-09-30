مواعيد جائزة البحرين الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

بعد سباق وُصف مليء بالأحداث وعبور حابسٍ للأنفاس لخطّ النهاية في أذربيجان، تستمرّ الإثارة للأسبوع الثاني على التوالي هذه المرّة مع حلبة عائدة إلى الروزنامة.

إذ ستقام جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 على حلبة سيبانغ الماليزيّة ضمن اتّفاقٍ ثلاثي بين الفورمولا 1 والبحرين وماليزيا للحفاظ على حضور نسخة جائزة البحرين الكبرى في روزنامة 2026 بعد الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

وعرف سباق باكو نهاية الأسبوع الماضي خسارة المتصدّر كيمي أنتونيللي لـ 15 نقطة من أفضليّته في صدارة البطولة لصالح زميله وأقرب ملاحقيه في الصراع على اللقب جورج راسل.

كما عرف السباق تأخّرًا جديدًا لفريق فيراري وصعودًا مثيرًا لريد بُل التي جلبت حزمة تحديثات أخرى لسيارتها "آر.بي22".

ويصل متصدّرا البطولتين، أنتونيللي وفريقه مرسيدس، إلى ماليزيا وهما يتمتّعان بأفضليّة 64 و160 نقطة على التوالي، وذلك مع تبقي ثماني جولات على نهاية الموسم.

لكن، كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟

ما عليكم إلا متابعتنا لأحدث وأهم الأخبار لحظة ورودها، مع تحليلات معمّقة لكل ما يجري في عالم المحركات!

أين بوسعي مشاهدة جائزة البحرين الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة البحرين الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

كيف يمكنكم متابعة جائزة البحرين الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة البحرين الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكلّ حصة بدءاً من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

هذه الجولة سنواصل كذلك تقديم تغطية نصية حيّة مباشرة يمكنكم المشاركة فيها والتفاعل معها!

مواعيد جائزة البحرين الكبرى 2026

التجارب الحرة الأولى



توقيتك الحدث التاريخ جائزة البحرين الكبرى جائزة البحرين الكبرى - التجارب الحرة الأولى

التجارب الحرة الثانية

توقيتك الحدث التاريخ جائزة البحرين الكبرى جائزة البحرين الكبرى - التجارب الحرة الثانية

التجارب الحرة الثالثة

توقيتك الحدث التاريخ جائزة البحرين الكبرى جائزة البحرين الكبرى - التجارب الحرة الثالثة

التصفيات

توقيتك الحدث التاريخ جائزة البحرين الكبرى جائزة البحرين الكبرى - التصفيات

السباق

توقيتك الحدث التاريخ جائزة البحرين الكبرى جائزة البحرين الكبرى - السباق

ما هي توقعات الطقس لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 2026؟

تُعرف ماليزيا في هذه الفترة بظروف جوية سريعة التقلّب، مع أمطار سريعة ورياح قويّة، بالتوازي مع ارتفاعٍ عام في درجات الحرارة.

1. الجمعة 2 أكتوبر 2026 (التجارب الحرة الأولى والثانية)

الحالة العامة: مشمس إلى غائم جزئياً.

درجة حرارة الهواء: تتراوح بين 22°C إلى 25°C .

درجة حرارة المسار: تكون مجدّدًا عالية عند فلك 45°C إلى 55°C عند أوقات الحصص.

الرياح: رياح شمالية غربيّة فمتقلّبة إلى جنوبيّة عالية نسبيًا (7–21كم/س).

فرص الأمطار:عالية.

2. السبت 3 أكتوبر 2026 (التجارب الحرة الثالثة والحصة التأهيلية)

الحالة العامة: أجوء جافة ومشمسة بوجه عام.

درجة حرارة الهواء: تتراوح بين 23°C إلى 26°C .

درجة حرارة المسار: تتميّز بارتفاعها الشديد وتتراوح بين 45°C إلى 55°C عند أوقات الحصص.

الرياح: رياح شمالية غربيّة فمتقلّبة إلى جنوبيّة غربيّة عالية نسبيًا (3 - 10كم/س) مع هبات قويّة تصل سرعتها إلى 25 كلم/س

فرص الأمطار: عالية.

3. الأحد 4 أكتوبر 2026 (يوم السباق الرئيسي)

الحالة العامة: صافية ومناسبة تماماً للسباقات.

درجة حرارة الهواء: مستقرة عند 29°C وقت انطلاق السباق (15:00 بتوقيت ماليزيا المحلي).

درجة حرارة المسار: تكون مجدّدًا عالية عند فلك 45°C إلى 55°C عند أوقات الحصص.

الرياح: رياح شمالية غربيّة أكثر هدوءًا (4-5 كم/س) لكن مع بعض الهبات المفاجئة التي تصل إلى 24 كلم/س.

فرص الأمطار: عالية.

بجانب الأمطار الغزيرة المتوقعة التي قد تخلط أوراق استراتيجيات التوقف لتبديل الإطارات، تُمثل الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المحسوسة المرتفعة تحدياً إضافياً ومضاعفاً لمحركات 2026 وأنظمة التبريد وطاقة البطاريات، مما يجعل إدارة حرارة وحدات الطاقة الشغل الشاغل للمهندسين طوال الجولة.

الترتيب العام للسائقين