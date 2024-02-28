مواعيد جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2024 في الفورمولا واحد
ستحتضن حلبة البحرين الدولية، الجولة الافتتاحية من موسم 2024 في الفورمولا واحد.
كارلوس ساينز، فيراري
مارك ساتون/ صور لات
سينطلق موسم 2024 للفورمولا واحد من حلبة البحرين الدولية، التي ستحتضن الجولة الافتتاحية.
وحتى قبل انطلاق الموسم، كانت الدراما حاضرة في كواليس البطولة وسوق الانتقالات الذي بدأ مبكراً، وبشكل خاص مع الخطوة الصادمة بإعلان لويس هاميلتون ترك فريقه مرسيدس والانتقال إلى فيراري في 2025 مكان كارلوس ساينز وزميلاً لـ شارل لوكلير.
ما يعني بأن مقعده لدى مرسيدس سيصبح شاغراً، كما أن ساينز بات دون مقعد مؤكد حتى الآن.
وهذا الوضع سيلقي بثقله على منافسات الموسم، وستكون له تداعيات واضحة على سوق الانتقالات.
ومن بين الأخبار الأخرى التي أثارت بعض الجدل، ذلك الذي يتعلق بادعاءات موجهة إلى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل من إحدى الموظفات، حيث قامت ريد بُل بإجراء تحقيق مستقل، انتهى في نهاية المطاف بتبرئته مع الاحتفاظ بحق الطرف المدعي بالاستئناف.
أما على صعيد السيارات والفرق، فقد لفتت ريد بُل الأنظار باعتماد تصميم جريء لسيارتها ومختلف بشكل واضح عن تصميم سيارتها الناجحة من الموسم الماضي.
حيث استلهمت بعضاً من تصاميم مرسيدس السابقة خاصة لناحية جانب السيارة وغطاء المحرك.
بينما اعتمدت الفرق البقية تصاميم مستوحاة من سيارة مرسيدس لموسم 2023. ورغم أن التجارب الشتوية أشارت إلى أن ريد بُل بالفعل تمتلك أداء قوياً منذ البداية، لكن يبقى علينا الانتظار لبداية الموسم الفعلية قبل الحُكم على مستويات المنافسة.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الخميس
|29 فبراير/شباط
|التجارب الحُرّة الأولى
|11:30 Am
|الخميس
|29 فبراير/شباط
|التجارب الحُرّة الثانية
|3:00 pm
|الجمعة
|1 مارس/آذار
|التجارب الحُرّة الثالثة
|12:30 pm
|الجمعة
|1 مارس/آذار
|التصفيات
|4:00 pm
|السبت
|2 مارس/آذار
|السباق
|3:00 pm
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الخميس
|29 فبراير/شباط
|التجارب الحُرّة الأولى
|2:30 pm
|الخميس
|29 فبراير/شباط
|التجارب الحُرّة الثانية
|6:00 pm
|الجمعة
|1 مارس/آذار
|التجارب الحُرّة الثالثة
|3:30 pm
|الجمعة
|1 مارس/آذار
|التصفيات
|7:00 pm
|السبت
|2 مارس/آذار
|السباق
|6:00 pm
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