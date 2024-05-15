مواعيد جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2024

وصلت البطولة إلى إيمولا أخيراً، وهي الحلبة التي ستقدم فيها بعض الفرق تحديثات كبيرة، من أهمها فيراري التي أجرت اختبارات في حلبة فيورانو على حزمتها الجديدة.

وبعد ميامي، التي شهدت فوز لاندو نوريس الأول له في البطولة، على متن سيارته مكلارين المحدّثة، بات البريطاني الشاب متعادلاً في النقاط مع كارلوس ساينز الابن سائق فيراري، حيث يحتلان المركزين الرابع والخامس ضمن الترتيب العام.

شارل لوكلير زميل ساينز يحتل المركز الثالث (بفارق 5 نقاط فقط) خلف ثنائي ريد بُل: ماكس فيرستابن متصدر الترتيب العام وسيرجيو بيريز زميله، حيث تفصل بينهما 33 نقطة.

وحتى الآن، خسر فيرستابن سباقين اثنين: أستراليا وميامي، حيث فاز ساينز في الأول ونوريس في الثاني.

أما على صعيد ترتيب البطولة، فإن ترتيب المراكز الثلاثة الأولى ما زال على حاله، مع ريد بُل في المقدمة أمام فيراري ومكلارين، بينما ما زالت مرسيدس بالمركز الرابع وسط تواصل معاناتها في حقبة المؤثرات الأرضية الحالية.

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