مواعيد جائزة إيميليا رومانيا الكبرى 2023
وصلت الفورمولا واحد أخيراً إلى حلبة إيمولا العريقة وذلك ضمن منافسات جائزة إيميليا رومانيا الكبرى لموسم 2023 الحالي.
تحديث: تم رسمياً إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى 2023.
ما زالت هيمنة ريد بُل واضحة على مقاليد الفورمولا واحد منذ بداية موسم 2023 الجاري.
لكن المعركة على المراكز خلف العلامة النمساوية محتدمة بالفعل، حيث تحتل أستون مارتن المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين لكن بفارق 6 نقاط فقط أمام مرسيدس.
بينما تقبع فيراري بالمركز الرابع في موسم صعب حتى الآن للعلامة الإيطالية العريقة.
وتألقت أستون مارتن هذا الموسم مع نجمها المنتقل حديثاً إلى صفوفها، فرناندو ألونسو، الذي حقق منصة التتويج الرابعة له من أصل خمسة سباقات حتى الآن، آخرها كان في ميامي.
ورغم الظروف الجوية السيئة التي تشهدها منطقة إيميليا رومانيا والمخاوف من الفيضانات. لكن الفورمولا واحد لم تعلن رسمياً بعد أية تعديلات على جدول المواعيد.
وسنقوم بتحديث المقالة دورياً في حال حصول أي جديد.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|19 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الأولى
|11:30
|الجمعة
|19 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الثانية
|15:00
|السبت
|20 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الثالثة
|10:30
|السبت
|20 مايو/أيار
|التجارب التأهيليّة
|14:00
|الأحد
|21 مايو/أيار
|السباق
|13:00
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|19 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الأولى
|14:30
|الجمعة
|19 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الثانية
|18:00
|السبت
|20 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الثالثة
|13:30
|السبت
|20 مايو/أيار
|التجارب التأهيليّة
|17:00
|الأحد
|21 مايو/أيار
|السباق
|16:00
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