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مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

كل ما تحتاجون معرفته عن جائزة إيطاليا الكبرى 2026 في الفورمولا 1: بما في ذلك توقعات الطقس، معلومات البث التلفزيوني والجدول الزمني!

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ماريو رينزي صور غيتي

تتجه جميع أنظار متابعي بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 إلى إيطاليا وبالتحديد إلى حلبة مونزا العريقة "معبد السرعة" كما تلقب، حيث ستستضيف ثاني الجولات بعد العطلة الصيفية.

ورغم أن البطل المحلي، أندريا كيمي أنتونيللي، متصدر الترتيب العام، سيتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بسبب تبديل محركه، لكن المشجعين سيتواجدون كذلك لمشاهدة سيارات فيراري بألوان أيقونية خاصة تكريماً لذكرى البارون الأحمر مايكل شوماخر مع الحصان الجامح.

وستكون مونزا محطة هامة لجميع الفرق، حيث ستدخل فيراري مع محرك محدث أكثر قوة، بينما ستقدم الفرق تحديثات لسياراتها تتناسب مع طبيعة الحلبة السريعة للغاية.

على صعيد بطولة السائقين، تتراكم الضغوطات على كاهل جورج راسل الذي يقبع ثانياً خلف زميله أنتونيللي ضمن معركة اللقب، وبالتالي يريد البريطاني تحقيق فوز يضمن بقاء حظوظه في المنافسة.

لكن مواطنه لويس هاميلتون سائق فيراري، يتساوى معه في النقاط أيضاً، وهو يريد بالتأكيد إثبات نفسه تأكيداً لموسمه القوي حتى الآن مع الحصان الجامح.

ستكون المنافسات حاضرة بين الجميع، السائقين والفرق، ولا بدّ أن مشجعي البطولة سيشاهدون جولة حماسية بجميع المقاييس.

لكن، كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟

ما عليكم إلا متابعتنا لأحدث وأهم الأخبار لحظة ورودها، مع تحليلات معمّقة لكل ما يجري في عالم المحركات!

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أين بوسعي مشاهدة جائزة إيطاليا الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة إيطاليا الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

كيف يمكنكم متابعة جائزة إيطاليا الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة إيطاليا الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكلّ حصة بدءاً من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

هذه الجولة سنواصل كذلك تقديم تغطية نصية حيّة مباشرة يمكنكم المشاركة فيها والتفاعل معها!

مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2026 

التجارب الحرة الأولى

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التجارب الحرة الأولى

التجارب الحرة الثانية

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جائزة إيطاليا الكبرى
التجارب الحرة الثانية

التجارب الحرة الثالثة

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جائزة إيطاليا الكبرى
التجارب الحرة الثالثة

التصفيات

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التصفيات

السباق

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جائزة إيطاليا الكبرى
السباق

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ما هي توقعات الطقس لجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 2026؟

تشير التوقعات الجوية العامة إلى عطلة نهاية أسبوع صيفية مشمسة وحارة بوجه عام، مع درجات حرارة مرتفعة تؤثر على استراتيجية وإدارة إطارات السيارات في "معبد السرعة".

تفاصيل التوقعات الجوية المقدرة لكل يوم من أيام الجولة:

الجمعة 4 سبتمبر 2026 – التجارب الحرة الأولى والثانية

  • الحالة العامة: مشمس إلى صافٍ معظم أوقات النهار مع تشكل بعض السحب الخفيفة في أوقات الظهيرة.

  • درجة الحرارة العظمى: ~31°C إلى 33°C.

  • درجة الحرارة الصغرى: ~19°C.

  • حرارة المسار: قد تتجاوز 45°C خلال حصة التجارب الثانية.

  • فرصة الأمطار: منخفضة جداً (أقل من 10%).

  • الرياح: خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين 8 إلى 14 كم/س.

السبت 5 سبتمبر 2026 – التجارب الحرة الثالثة والتصفيات

  • الحالة العامة: طقس حار ومشمس طوال اليوم مع أجواء مستقرة تماماً.

  • درجة الحرارة العظمى: ~33°C إلى 34°C (أعلى مستويات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع).

  • درجة الحرارة الصغرى: ~20°C.

  • حرارة المسار: مرتفعة جداً، قد تصل إلى 48°C–50°C أثناء حصة التصفيات التأهيلية.

  • فرصة الأمطار: شبه معدومة (أقل من 5%).

  • الرياح: هادئة، متغيرة الاتجاه بسرعة لا تتعدى 10 كم/س.

الأحد 6 سبتمبر 2026 – يوم السباق الرئيسي

  • الحالة العامة: مشمس مع ظهور بعض السحب العالية المتفرقة بعد الظهيرة، مع بقاء الأجواء دافئة إلى حارة.

  • درجة الحرارة العظمى: ~31°C إلى 32°C.

  • درجة الحرارة الصغرى: ~20°C.

  • حرارة المسار: تتراوح بين 42°C و 46°C عند انطلاق السباق.

  • فرصة الأمطار: منخفضة (حوالي 10-15%).

  • الرياح: خفيفة إلى معتدلة، بسرعة 10-15 كم/س.

التأثير المتوقع على السباق والاستراتيجية

  • تآكل الإطارات: ارتفاع حرارة الأسفلت سيزيد من ظاهرة التدهور الحراري للإطارات مما قد يدفع الفرق للتردد بين استراتيجية التوقف الواحد أو الاثنين.

  • تبريد المحركات: ستفرض الأجواء الحارة  على المهندسين فتح فتحات التبريد على هيكل السيارة لضمان سلامة وحدة الطاقة والمكابح، مما قد يؤثر قليلاً على الكفاءة الانسيابية والسرعة القصوى على الخطوط المستقيمة الطويلة.

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الترتيب العام للسائقين

المركز السائق النقاط Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 Italyأ. أنتونيلليمرسيدس 242 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 - - - - - - - - -
2 United Kingdomج. راسلمرسيدس 183 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 - - - - - - - - -
3 United Kingdomل. هاميلتونفيراري 183 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 - - - - - - - - -
4 United Kingdomل. نوريسمكلارين 159 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 - - - - - - - - -
5 Monacoش. لوكليرفيراري 155 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - - - - - - - - -
6 Netherlandsم. فيرستابنريد بُل ريسينغ 112 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 - - - - - - - - -
7 Australiaأ. بياستريمكلارين 104 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4 2 10/5 - 12 - - - - - - - - -
8 Franceإ. حجارريد بُل ريسينغ 68 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - - - - - - - -
9 New Zealandل. لاوسونريسينغ بولز 49 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - - - - - - - - -
10 Franceب. غاسليألبين 44 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 - 1 - - 2 - - - - - - - - -
11 United Kingdomآ. لينبلادريسينغ بولز 23 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - - - - - - - - - -
12 Argentinaف. كولابينتوألبين 19 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - - - - - - - - - -
13 United Kingdomأ. بيرمانفريق هاس اف1 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Brazilغ. بورتوليتوآودي 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - -
15 Germanyن. هلكنبرغآودي 6 - - - - - - - - - - 2/9 4 - - - - - - - - -
16 Spainك. ساينز الإبنويليامز 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Thailandأ. ألبونويليامز 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - -
18 Franceإ. أوكونفريق هاس اف1 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - - - - - - - -
19 Spainف. ألونسوأستون مارتن رايسينغ 3 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - - - - - - -
20 Japanي. تسونوداريسينغ بولز   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Canadaل. سترولأستون مارتن رايسينغ   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Finlandف. بوتاسكاديلاك-فيراري   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Mexicoس. بيريزكاديلاك-فيراري   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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