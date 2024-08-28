مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2024
تستعد حلبة مونزا العريقة لاستضافة جائزة إيطاليا الكبرى من موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.
بعد سباق قلب كثيراً من المعايير في زاندفورت، انتهى بفوز لاندو نوريس سائق مكلارين بفارق تاريخي أمام ماكس فيرستابن وصل إلى ما يقارب 23 ثانية، على أرضه وأمام جمهوره.
تستعد الفورمولا واحد لخوض ثاني السباقات بعد العطلة الصيفية على حلبة مونزا الإيطالية العريقة والغنية عن التعريف.
وبات من الواضح أن وتيرة مكلارين قوية جداً علاوة على أن ريد بُل تحاول جهدها لمحاولة الخروج بأقل الخسائر من السباقات لمحاولة الحفاظ على موقعها الحالي في صدارة البطولتين: السائقين والمصنعين.
ويبدو أن القسم الثاني للموسم سيشهد صراعاً حقيقياً على لقب بطولة المصنّعين حيث انخفض الفارق بين ريد بُل ومكلارين إلى 30 نقطة فقط.
كما أن الفارق بين فيرستابن ونوريس ضمن ترتيب بطولة السائقين انخفض إلى 70 نقطة.
وفي مونزا، قد تنقلب الصورة التنافسية مجدداً، حيث يرشّح بعض المراقبين فيراري كقوة ضاربة على الحلبة الإيطالية.
خاصة بعد التحسّن الواضح في وتيرة السباق للسيارة الحمراء التي نجحت بالتغلب على التصفيات السيئة في زاندفورت لتنهي السباق بالمركزين الثالث والخامس مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز.
المواعيد بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|30 أغسطس/آب
|التجارب الحُرّة الأولى
|11:30
|الجمعة
|30 أغسطس/آب
|التجارب الحُرّة الثانية
|15:00
|السبت
|31 أغسطس/آب
|التجارب الحُرّة الثالثة
|10:30
|السبت
|31 أغسطس/آب
|التصفيات
|14:00
|الأحد
|1 سبتمبر/أيلول
|السباق
|13:00
المواعيد بتوقيت مكة المكرّمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|30 أغسطس/آب
|التجارب الحُرّة الأولى
|14:30
|الجمعة
|30 أغسطس/آب
|التجارب الحُرّة الثانية
|18:00
|السبت
|31 أغسطس/آب
|التجارب الحُرّة الثالثة
|13:30
|السبت
|31 أغسطس/آب
|التصفيات
|17:00
|الأحد
|1 سبتمبر/أيلول
|السباق
|16:00
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