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مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2023

تستعد حلبة مونزا لاستقبال منافسات جائزة إيطاليا الكبرى من موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد، حيث لطالما قدمت هذه الحلبة الأسطورية منافسات حماسية وسباقات مشتعلة.

خلدون يونس
من قبل:
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وكارلوس ساينز الإبن، فيراري وميك شوماخر، هاس

بعد جولة هولندا التي قدمت سباقاً متقلباً مليئاً بالدراما حيث انتهى بفوز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على أرضه، وصلت الفورمولا واحد إلى حلبة مونزا معبد السرعة.

ولطالما قدمت هذه الحلبة منافسات محتدمة نظراً لفرص التجاوز والسرعات العالية التي تتميز بها.

وسيسعى فيرستابن لكسر الرقم القياسي بعدد الانتصارات المتتالية بعد أن عادل رقم سيباستيان فيتيل في هولندا بتسعة انتصارات.

وبينما تبدو ريد بُل بعيدة للغاية في الأمام، لكن المعركة على المركز الثاني مشتعلة تماماً بين مرسيدس وأستون مارتن حيث لا يزيد الفارق بينهما عن 40 نقطة.

أما فيراري فتريد تقديم أداء يليق بعراقة الفريق الأحمر على أرضه وأمام جمهوره.

وكذلك الحال ضمن بطولة السائقين، حيث تحتدم المنافسة على المركز الثالث خلف ثنائي ريد بُل، بين فرناندو ألونسو ولويس هاميلتون.

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مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 1 سبتمبر/أيلول التجارب الحُرّة الأولى 11:30 PM
الجمعة 1 سبتمبر/أيلول التجارب الحُرّة الثانية 03:00 PM
السبت 2 سبتمبر/أيلول التجارب الحُرّة الثالثة 10:30 PM
السبت 2 سبتمبر/أيلول التصفيات 02:00 PM
الأحد 3 سبتمبر/أيلول السباق 01:00 PM

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 1 سبتمبر/أيلول التجارب الحُرّة الأولى 02:30 PM
الجمعة 1 سبتمبر/أيلول التجارب الحُرّة الثانية 06:00 PM
السبت 2 سبتمبر/أيلول التجارب الحُرّة الثالثة 01:30 PM
السبت 2 سبتمبر/أيلول التصفيات 05:00 PM
الأحد 3 سبتمبر/أيلول السباق 04:00 PM
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تأكيد بقاء هاميلتون وراسل مع مرسيدس حتى نهاية موسم 2025

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