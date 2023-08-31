مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2023

بعد جولة هولندا التي قدمت سباقاً متقلباً مليئاً بالدراما حيث انتهى بفوز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على أرضه، وصلت الفورمولا واحد إلى حلبة مونزا معبد السرعة.

ولطالما قدمت هذه الحلبة منافسات محتدمة نظراً لفرص التجاوز والسرعات العالية التي تتميز بها.

وسيسعى فيرستابن لكسر الرقم القياسي بعدد الانتصارات المتتالية بعد أن عادل رقم سيباستيان فيتيل في هولندا بتسعة انتصارات.

وبينما تبدو ريد بُل بعيدة للغاية في الأمام، لكن المعركة على المركز الثاني مشتعلة تماماً بين مرسيدس وأستون مارتن حيث لا يزيد الفارق بينهما عن 40 نقطة.

أما فيراري فتريد تقديم أداء يليق بعراقة الفريق الأحمر على أرضه وأمام جمهوره.

وكذلك الحال ضمن بطولة السائقين، حيث تحتدم المنافسة على المركز الثالث خلف ثنائي ريد بُل، بين فرناندو ألونسو ولويس هاميلتون.