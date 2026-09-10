مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

وصلت البطولة أخيراً إلى حلبة مادرينغ الجديدة تماماً، والتي ستحتضن جائزة إسبانيا الكبرى للمرة الأولى.

ويبدو أن هناك الكثير من الكلام حول الحلبة نفسها، ومدى خطورتها، أو صعوبتها، أو التحديات التي ستفرضها على السائقين والفرق والسيارات.

ويصل أندريا كيمي أنتونيللي إلى إسبانيا، بعد تأدية جنونية على أرض بلاده في مونزا، حين انطلق من المركز 19 ليحرز الفوز متفوقاً على زميله جورج راسل.

كان السباق مخيباً بشكل أساسي لفريق فيراري، خاصة مع حادثة شارل لوكلير العنيفة للغاية في اللفة الثانية، واكتفاء زميله لويس هاميلتون بالمركز السادس، في سباق بدت فيه سيارة فيراري ضعيفة للغاية على حلبة مونزا التي تتطلب محركاً قوياً، رغم أن العلامة الإيطالية جلبت تحديثها الثاني للمحرك.

كان ماكس فيرستابن متواجداً كالعادة لاقتناص أية فرصة سانحة، وقد نجح بتحقيق مركز ثالث رائع لفريقه ريد بُل أمام سيارتي مكلارين.

لكن، كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟

ما عليكم إلا متابعتنا لأحدث وأهم الأخبار لحظة ورودها، مع تحليلات معمّقة لكل ما يجري في عالم المحركات!

أين بوسعي مشاهدة جائزة إسبانيا الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة إسبانيا الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

كيف يمكنكم متابعة جائزة إسبانيا الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة إسبانيا الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكلّ حصة بدءاً من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

هذه الجولة سنواصل كذلك تقديم تغطية نصية حيّة مباشرة يمكنكم المشاركة فيها والتفاعل معها!

مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2026

التجارب الحرة الأولى



توقيتك الحدث التاريخ جائزة إسبانيا الكبرى جائزة إسبانيا الكبرى - التجارب الحرة الأولى

التجارب الحرة الثانية

توقيتك الحدث التاريخ جائزة إسبانيا الكبرى جائزة إسبانيا الكبرى - التجارب الحرة الثانية

التجارب الحرة الثالثة

توقيتك الحدث التاريخ جائزة إسبانيا الكبرى جائزة إسبانيا الكبرى - التجارب الحرة الثالثة

التصفيات

توقيتك الحدث التاريخ جائزة إسبانيا الكبرى جائزة إسبانيا الكبرى - التصفيات

السباق

توقيتك الحدث التاريخ جائزة إسبانيا الكبرى جائزة إسبانيا الكبرى - السباق

ما هي توقعات الطقس لجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 2026؟

تشير التوقعات الجوية إلى أجواء مشمسة وجافة تماماً على مدار أيام الجولة الثلاثة، دون وجود أي فرصة للهطول المطري، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليصل أوج الحرارة يوم السباق.

الجمعة 11 سبتمبر – التجارب الحرة الأولى والثانية

الحالة الجوية: أجواء مشمسة صافية وجافة.

درجة الحرارة العظمى: 30 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 14 درجة مئوية.

نسبة هطول الأمطار: 0%.

الرياح: خفيفة إلى معتدلة بسرعة متوسطة 9 كم/س، مع هبات تصل إلى 30 كم/س.

السبت 12 سبتمبر – التجارب الحرة الثالثة والتصفيات التأهيلية

الحالة الجوية: مشمس بالكامل مع ارتفاع في حرارة المسار لتصل إلى نحو 50-51 درجة مئوية خلال الحصة التأهيلية.

درجة الحرارة العظمى: 31 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 16 درجة مئوية.

نسبة هطول الأمطار: 0%.

الرياح: خفيفة بسرعة متوسطة 8-9 كم/س وهبات تصل إلى 25 كم/س.

الأحد 13 سبتمبر – السباق الرئيسي

الحالة الجوية: أجواء حارة وصافية تماماً؛ تشكل درجات الحرارة المرتفعة وضغط الحرارة على الإطارات التحدي الأكبر للفرق.

درجة الحرارة العظمى: 32 إلى 33 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 17 درجة مئوية.

نسبة هطول الأمطار: 0%.

الرياح: خفيفة ومعتدلة.

يكمن تأثير الطقس المتوقع على الجانب التقني في غياب عوامل المفاجأة من الأمطار، مما يركز منافسة الفرق على إدارة تآكل الإطارات والتعامل مع الحرارة العالية لسطح الأسفلت والسيارات على الحلبة الجديدة.

الترتيب العام للسائقين