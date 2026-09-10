تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

ويليامز: مادرينغ حلبة تلحق أضرارًا جسيمة بالسيارات

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ويليامز: مادرينغ حلبة تلحق أضرارًا جسيمة بالسيارات

أودي تمضي قدمًا في الاستئناف ضد نتيجة تسونودا في جائزة إيطاليا الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
أودي تمضي قدمًا في الاستئناف ضد نتيجة تسونودا في جائزة إيطاليا الكبرى

مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

ساينز عن حلبة مدريد: "ستشهد واحدًا من أصعب السباقات"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ساينز عن حلبة مدريد: "ستشهد واحدًا من أصعب السباقات"

"فيا" تكشف مناطق "وضع الخط المستقيم" في مدريد .. ومكلارين وفيراري تقيّمان الحلبة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
"فيا" تكشف مناطق "وضع الخط المستقيم" في مدريد .. ومكلارين وفيراري تقيّمان الحلبة

أستون مارتن تكشف: لن تكون هناك "أية تحديثات بعد باكو"

فورمولا 1
فورمولا 1
أستون مارتن تكشف: لن تكون هناك "أية تحديثات بعد باكو"

فيرستابن حول جائزة إسبانيا الكبرى: "أمامنا حلبة صعبة"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
فيرستابن حول جائزة إسبانيا الكبرى: "أمامنا حلبة صعبة"

حتى الخطأ الصغير قد يكلفك الكثير" .. من قلب التجربة نعرف كيف ستتحدى مادرينغ سائقي الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
حتى الخطأ الصغير قد يكلفك الكثير" .. من قلب التجربة نعرف كيف ستتحدى مادرينغ سائقي الفورمولا 1
مدونة
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

كل ما تحتاجون معرفته عن جائزة إسبانيا الكبرى 2026 في الفورمولا 1: بما في ذلك توقعات الطقس، معلومات البث التلفزيوني والجدول الزمني!

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
حلبة مادرينغ

حلبة مادرينغ

الصورة من قبل: فيليب كليرين

وصلت البطولة أخيراً إلى حلبة مادرينغ الجديدة تماماً، والتي ستحتضن جائزة إسبانيا الكبرى للمرة الأولى.

ويبدو أن هناك الكثير من الكلام حول الحلبة نفسها، ومدى خطورتها، أو صعوبتها، أو التحديات التي ستفرضها على السائقين والفرق والسيارات.

ويصل أندريا كيمي أنتونيللي إلى إسبانيا، بعد تأدية جنونية على أرض بلاده في مونزا، حين انطلق من المركز 19 ليحرز الفوز متفوقاً على زميله جورج راسل.

كان السباق مخيباً بشكل أساسي لفريق فيراري، خاصة مع حادثة شارل لوكلير العنيفة للغاية في اللفة الثانية، واكتفاء زميله لويس هاميلتون بالمركز السادس، في سباق بدت فيه سيارة فيراري ضعيفة للغاية على حلبة مونزا التي تتطلب محركاً قوياً، رغم أن العلامة الإيطالية جلبت تحديثها الثاني للمحرك.

كان ماكس فيرستابن متواجداً كالعادة لاقتناص أية فرصة سانحة، وقد نجح بتحقيق مركز ثالث رائع لفريقه ريد بُل أمام سيارتي مكلارين.

لكن، كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟

ما عليكم إلا متابعتنا لأحدث وأهم الأخبار لحظة ورودها، مع تحليلات معمّقة لكل ما يجري في عالم المحركات!

اقرأ أيضاً:

أين بوسعي مشاهدة جائزة إسبانيا الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة إسبانيا الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

كيف يمكنكم متابعة جائزة إسبانيا الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة إسبانيا الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكلّ حصة بدءاً من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

هذه الجولة سنواصل كذلك تقديم تغطية نصية حيّة مباشرة يمكنكم المشاركة فيها والتفاعل معها!

مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2026 

التجارب الحرة الأولى

توقيتك
 
الحدث التاريخ
جائزة إسبانيا الكبرى
التجارب الحرة الأولى

التجارب الحرة الثانية

توقيتك
 
الحدث التاريخ
جائزة إسبانيا الكبرى
التجارب الحرة الثانية

التجارب الحرة الثالثة

توقيتك
 
الحدث التاريخ
جائزة إسبانيا الكبرى
التجارب الحرة الثالثة

التصفيات

توقيتك
 
الحدث التاريخ
جائزة إسبانيا الكبرى
التصفيات

السباق

توقيتك
 
الحدث التاريخ
جائزة إسبانيا الكبرى
السباق

ما هي توقعات الطقس لجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 2026؟

تشير التوقعات الجوية إلى أجواء مشمسة وجافة تماماً على مدار أيام الجولة الثلاثة، دون وجود أي فرصة للهطول المطري، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليصل أوج الحرارة يوم السباق.

الجمعة 11 سبتمبر – التجارب الحرة الأولى والثانية

  • الحالة الجوية: أجواء مشمسة صافية وجافة.

  • درجة الحرارة العظمى: 30 درجة مئوية.

  • درجة الحرارة الصغرى: 14 درجة مئوية.

  • نسبة هطول الأمطار: 0%.

  • الرياح: خفيفة إلى معتدلة بسرعة متوسطة 9 كم/س، مع هبات تصل إلى 30 كم/س.

السبت 12 سبتمبر – التجارب الحرة الثالثة والتصفيات التأهيلية 

  • الحالة الجوية: مشمس بالكامل مع ارتفاع في حرارة المسار لتصل إلى نحو 50-51 درجة مئوية خلال الحصة التأهيلية.

  • درجة الحرارة العظمى: 31 درجة مئوية.

  • درجة الحرارة الصغرى: 16 درجة مئوية.

  • نسبة هطول الأمطار: 0%.

  • الرياح: خفيفة بسرعة متوسطة 8-9 كم/س وهبات تصل إلى 25 كم/س.

الأحد 13 سبتمبر – السباق الرئيسي

  • الحالة الجوية: أجواء حارة وصافية تماماً؛ تشكل درجات الحرارة المرتفعة وضغط الحرارة على الإطارات التحدي الأكبر للفرق.

  • درجة الحرارة العظمى: 32 إلى 33 درجة مئوية.

  • درجة الحرارة الصغرى: 17 درجة مئوية.

  • نسبة هطول الأمطار: 0%.

  • الرياح: خفيفة ومعتدلة.

يكمن تأثير الطقس المتوقع على الجانب التقني في غياب عوامل المفاجأة من الأمطار، مما يركز منافسة الفرق على إدارة تآكل الإطارات والتعامل مع الحرارة العالية لسطح الأسفلت والسيارات على الحلبة الجديدة.

اقرأ أيضاً:

الترتيب العام للسائقين

المركز السائق النقاط Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 Italyأ. أنتونيلليمرسيدس 267 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 - - - - - - - - - -
2 United Kingdomج. راسلمرسيدس 201 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 - - - - - - - - - -
3 United Kingdomل. هاميلتونفيراري 191 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - - - - - - - - - -
4 United Kingdomل. نوريسمكلارين 171 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 - - - - - - - - - -
5 Monacoش. لوكليرفيراري 155 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - - - - - - - - - - -
6 Netherlandsم. فيرستابنريد بُل ريسينغ 127 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 - - - - - - - - - -
7 Australiaأ. بياستريمكلارين 116 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 - - - - - - - - - -
8 Franceإ. حجارريد بُل ريسينغ 71 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - - - - - - - - - -
9 New Zealandل. لاوسونريسينغ بولز 51 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - - - - - - - - - - -
10 Franceب. غاسليألبين 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - - - - - - -
11 United Kingdomآ. لينبلادريسينغ بولز 29 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 - - - - - - - - - -
12 Argentinaف. كولابينتوألبين 21 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - - -
13 United Kingdomأ. بيرمانفريق هاس اف1 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Brazilغ. بورتوليتوآودي 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - - - -
15 Germanyن. هلكنبرغآودي 6 - - - - - - - - - - 2/9 4 - - - - - - - - - - -
16 Spainك. ساينز الإبنويليامز 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Thailandأ. ألبونويليامز 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Franceإ. أوكونفريق هاس اف1 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Spainف. ألونسوأستون مارتن رايسينغ 3 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - - - - - - - - -
20 Japanي. تسونوداريسينغ بولز 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - -
21 Canadaل. سترولأستون مارتن رايسينغ   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Finlandف. بوتاسكاديلاك-فيراري   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Mexicoس. بيريزكاديلاك-فيراري   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ساينز عن حلبة مدريد: "ستشهد واحدًا من أصعب السباقات"

أبرز التعليقات
المزيد من
خلدون يونس

فيرستابن حول جائزة إسبانيا الكبرى: "أمامنا حلبة صعبة"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
فيرستابن حول جائزة إسبانيا الكبرى: "أمامنا حلبة صعبة"

أنتونيللي يكتب التاريخ بعودة مذهلة منحته الفوز بسباق بلاده في مونزا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
أنتونيللي يكتب التاريخ بعودة مذهلة منحته الفوز بسباق بلاده في مونزا

حادث عنيف يخرج شارل لوكلير من جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
حادث عنيف يخرج شارل لوكلير من جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1
المزيد من
شارل لوكلير

لماذ يجب على رؤساء فيراري أن يتدخلوا بعد صدام لويس هاميلتون وشارل لوكلير في مونزا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
لماذ يجب على رؤساء فيراري أن يتدخلوا بعد صدام لويس هاميلتون وشارل لوكلير في مونزا

ما الذي لا يبدو منطقيًا بشأن صدام لويس هاميلتون وشارل لوكلير في مونزا؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
ما الذي لا يبدو منطقيًا بشأن صدام لويس هاميلتون وشارل لوكلير في مونزا؟

كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته
المزيد من
فيراري

بيرمان: وحدة طاقة فيراري المحدثة لم تُحدث "أي فارق يُذكر"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بيرمان: وحدة طاقة فيراري المحدثة لم تُحدث "أي فارق يُذكر"

تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

فاسور "غير متفاجئ" من عدم كفاية تحديث المحرك

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
فاسور "غير متفاجئ" من عدم كفاية تحديث المحرك

أحدث الأخبار

ويليامز: مادرينغ حلبة تلحق أضرارًا جسيمة بالسيارات

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ويليامز: مادرينغ حلبة تلحق أضرارًا جسيمة بالسيارات

أودي تمضي قدمًا في الاستئناف ضد نتيجة تسونودا في جائزة إيطاليا الكبرى

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
أودي تمضي قدمًا في الاستئناف ضد نتيجة تسونودا في جائزة إيطاليا الكبرى

مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

ساينز عن حلبة مدريد: "ستشهد واحدًا من أصعب السباقات"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ساينز عن حلبة مدريد: "ستشهد واحدًا من أصعب السباقات"

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
من قبل أوليغ كاربوف
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟
شاهد المزيد