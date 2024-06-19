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فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2024

وصلت الفورمولا واحد إلى حلبة برشلونة التي ستستضيف جائزة إسبانيا الكبرى من موسم 2024 الجاري، والتي تشكل بداية سلسلة من ثلاث جولات أوروبية متتالية.

خلدون يونس
خلدون يونس
انطلاقة السباق

تشكل إسبانيا الجولة الأولى من سلسلة تضم ثلاث جولات أوروبية متتالية.

وبعد كندا التي قدمت سباقاً متقلباً حماسياً، باتت التوقعات تشير إلى تقارب مستويات المنافسة بين الفرق مع أمل بأن تحديثات فيراري، مكلارين ومرسيدس قد دفعتها لتقترب أكثر من ريد بُل.

وبدا هذا واضحاً على حلبة جيل فيلنوف في مونتريـال، حيث بدت مرسيدس سريعة للغاية ونجحت بالمنافسة بالفعل على مراكز المقدمة أسوة بـ مكلارين كذلك.

لكن الفوز كان من نصيب ريد بُل مع نجمها ماكس فيرستابن، أمام لاندو نوريس وجورج راسل.

ورغم الأداء القوي في موناكو الذي تجلى بفوز شارل لوكلير، لكن فيراري تراجعت في كندا، إلا أن الفريق الأحمر يتجهز للعودة بقوة في برشلونة.

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المواعيد بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 21 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 11:30
الجمعة 21 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثانية 15:00 
السبت 22 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثالثة 10:30 
السبت 22 يونيو/حزيران التصفيات 14:00 
الأحد 23 يونيو/حزيران السباق 13:00 

المواعيد بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 21 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 14:30
الجمعة 21 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثانية 18:00 
السبت 22 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثالثة 13:30 
السبت 22 يونيو/حزيران التصفيات 17:00 
الأحد 23 يونيو/حزيران السباق 16:00 

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