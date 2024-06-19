مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2024

تشكل إسبانيا الجولة الأولى من سلسلة تضم ثلاث جولات أوروبية متتالية.

وبعد كندا التي قدمت سباقاً متقلباً حماسياً، باتت التوقعات تشير إلى تقارب مستويات المنافسة بين الفرق مع أمل بأن تحديثات فيراري، مكلارين ومرسيدس قد دفعتها لتقترب أكثر من ريد بُل.

وبدا هذا واضحاً على حلبة جيل فيلنوف في مونتريـال، حيث بدت مرسيدس سريعة للغاية ونجحت بالمنافسة بالفعل على مراكز المقدمة أسوة بـ مكلارين كذلك.

لكن الفوز كان من نصيب ريد بُل مع نجمها ماكس فيرستابن، أمام لاندو نوريس وجورج راسل.

ورغم الأداء القوي في موناكو الذي تجلى بفوز شارل لوكلير، لكن فيراري تراجعت في كندا، إلا أن الفريق الأحمر يتجهز للعودة بقوة في برشلونة.

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