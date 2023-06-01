مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2023

ستشكل حلبة برشلونة الإسبانية حجر الأساس للموسم الأوروبي في 2023.

وتعتبر هذه الحلبة معروفة للغاية من قبل الفريق والسائقين، كما ستشهد مواصلة تقديم الفرق للتحديثات، لعل من أهمها فريق فيراري الذي وعد بحزمة كبيرة في إسبانيا يسعى من خلالها لتعويض قسم من فارق الأداء خلف فريق ريد بُل المُهيمن بالكامل على مقدرات الموسم الجاري.

وتصل ريد بُل إلى إسبانيا بفارق أكثر من ضعف النقاط التي يمتلكها ثاني فريق ضمن ترتيب البطولة مع 249 نقطة مقابل 120 لصالح أستون مارتن، في موسم يشهد تألق نجمها فرناندو ألونسو الذي حقق المركز الثاني في موناكو ضمن سلسلة منصات التتويج شبه المتتالية للنجم المخضرم.

بينما تحتل مرسيدس المركز الثالث مع 119 نقطة بفارق نقطة واحد فقط خلف أستون مارتن بعد أداء جيد في موناكو تقدمت فيه على فيراري التي تمتلك في جعبتها 90 نقطة فقط، في موسم يبدو صعباً حتى الآن على الحصان الجامح.

أما صدارة ترتيب بطولة السائقين فهي شبه محجوزة لبطل العالم ماكس فيرستابن مع 144 نقطة وبفارق 39 نقطة أمام زميله سيرجيو بيريز الذي خاض أسوأ سباق له حتى الآن ضمن موسم 2023 في موناكو.

فرناندو ألونسو يحتل المركز الثالث ضمن الترتيب العام مع 69 نقطة متقدماً على جورج راسل سائق مرسيدس الذي سجل حتى الآن 50 نقطة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 2 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 11:30 الجمعة 2 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثانية 15:00 السبت 3 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثالثة 10:30 السبت 3 يونيو/حزيران التجارب التأهيليّة 14:00 الأحد 4 يونيو/حزيران السباق 13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 2 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 14:30 الجمعة 2 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثانية 18:00 السبت 3 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثالثة 13:30 السبت 3 يونيو/حزيران التجارب التأهيليّة 17:00 الأحد 4 يونيو/حزيران السباق 16:00