اشترك
السابق / بيريز "لا يمكنه تحمّل" سباق آخر دون نقاط في موسم 2023 للفورمولا واحد التالي / ألونسو ما زال يفكّر في احتمالات لقب موسم 2023 للفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى أخبار

مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2023

ستنطلق السباقات الأوروبية لموسم 2023 من بطولة العالم في الفورمولا واحد فعلياً من جائزة إسبانيا الكبرى 2023، حيث تم إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، وتلتها جائزة موناكو التي لا تعتبر نموذجية لناحية التحديثات والتوقعات.

خلدون يونس
من قبل:
لاندو نوريس، مكلارين

ستشكل حلبة برشلونة الإسبانية حجر الأساس للموسم الأوروبي في 2023.

وتعتبر هذه الحلبة معروفة للغاية من قبل الفريق والسائقين، كما ستشهد مواصلة تقديم الفرق للتحديثات، لعل من أهمها فريق فيراري الذي وعد بحزمة كبيرة في إسبانيا يسعى من خلالها لتعويض قسم من فارق الأداء خلف فريق ريد بُل المُهيمن بالكامل على مقدرات الموسم الجاري.

وتصل ريد بُل إلى إسبانيا بفارق أكثر من ضعف النقاط التي يمتلكها ثاني فريق ضمن ترتيب البطولة مع 249 نقطة مقابل 120 لصالح أستون مارتن، في موسم يشهد تألق نجمها فرناندو ألونسو الذي حقق المركز الثاني في موناكو ضمن سلسلة منصات التتويج شبه المتتالية للنجم المخضرم.

بينما تحتل مرسيدس المركز الثالث مع 119 نقطة بفارق نقطة واحد فقط خلف أستون مارتن بعد أداء جيد في موناكو تقدمت فيه على فيراري التي تمتلك في جعبتها 90 نقطة فقط، في موسم يبدو صعباً حتى الآن على الحصان الجامح.

أما صدارة ترتيب بطولة السائقين فهي شبه محجوزة لبطل العالم ماكس فيرستابن مع 144 نقطة وبفارق 39 نقطة أمام زميله سيرجيو بيريز الذي خاض أسوأ سباق له حتى الآن ضمن موسم 2023 في موناكو.

فرناندو ألونسو يحتل المركز الثالث ضمن الترتيب العام مع 69 نقطة متقدماً على جورج راسل سائق مرسيدس الذي سجل حتى الآن 50 نقطة.

اقرأ أيضاً:

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 2 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 11:30
الجمعة 2 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثانية 15:00
السبت 3 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثالثة 10:30
السبت 3 يونيو/حزيران التجارب التأهيليّة 14:00
الأحد 4 يونيو/حزيران السباق 13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 2 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 14:30
الجمعة 2 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثانية 18:00
السبت 3 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثالثة 13:30
السبت 3 يونيو/حزيران التجارب التأهيليّة 17:00
الأحد 4 يونيو/حزيران السباق 16:00
المشاركات
التعليقات

بيريز "لا يمكنه تحمّل" سباق آخر دون نقاط في موسم 2023 للفورمولا واحد

ألونسو ما زال يفكّر في احتمالات لقب موسم 2023 للفورمولا واحد
خلدون يونس More from
خلدون يونس
بيريز "لا يمكنه تحمّل" سباق آخر دون نقاط في موسم 2023 للفورمولا واحد

بيريز "لا يمكنه تحمّل" سباق آخر دون نقاط في موسم 2023 للفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى

بيريز "لا يمكنه تحمّل" سباق آخر دون نقاط في موسم 2023 للفورمولا واحد بيريز "لا يمكنه تحمّل" سباق آخر دون نقاط في موسم 2023 للفورمولا واحد

فاسور يدافع عن استراتيجية فيراري في موناكو وسط إحباط ساينز

فاسور يدافع عن استراتيجية فيراري في موناكو وسط إحباط ساينز

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى

فاسور يدافع عن استراتيجية فيراري في موناكو وسط إحباط ساينز فاسور يدافع عن استراتيجية فيراري في موناكو وسط إحباط ساينز

مستقبل هاميلتون مع مرسيدس "لم يكن أبداً موضع شكّ ولو بمليمتر واحد"

مستقبل هاميلتون مع مرسيدس "لم يكن أبداً موضع شكّ ولو بمليمتر واحد"

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى

مستقبل هاميلتون مع مرسيدس "لم يكن أبداً موضع شكّ ولو بمليمتر واحد" مستقبل هاميلتون مع مرسيدس "لم يكن أبداً موضع شكّ ولو بمليمتر واحد"

أحدث الأخبار

ريد بُل: منافسو ريد بُل سيواجهون صعوبة في نسخ تصميم الأرضية

ريد بُل: منافسو ريد بُل سيواجهون صعوبة في نسخ تصميم الأرضية

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى

ريد بُل: منافسو ريد بُل سيواجهون صعوبة في نسخ تصميم الأرضية ريد بُل: منافسو ريد بُل سيواجهون صعوبة في نسخ تصميم الأرضية

خبراء مرسيدس للانسيابية نجحوا بتحليل "أمور مثيرة للاهتمام" من صور أرضية سيارة ريد بُل

خبراء مرسيدس للانسيابية نجحوا بتحليل "أمور مثيرة للاهتمام" من صور أرضية سيارة ريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

خبراء مرسيدس للانسيابية نجحوا بتحليل "أمور مثيرة للاهتمام" من صور أرضية سيارة ريد بُل خبراء مرسيدس للانسيابية نجحوا بتحليل "أمور مثيرة للاهتمام" من صور أرضية سيارة ريد بُل

ألونسو ما زال يفكّر في احتمالات لقب موسم 2023 للفورمولا واحد

ألونسو ما زال يفكّر في احتمالات لقب موسم 2023 للفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى

ألونسو ما زال يفكّر في احتمالات لقب موسم 2023 للفورمولا واحد ألونسو ما زال يفكّر في احتمالات لقب موسم 2023 للفورمولا واحد

مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2023

مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2023

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2023 مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2023

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك