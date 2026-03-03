يبدو وكأن الفورمولا 1 لم تغِبْ إلا لخمس دقائق فقط! لأن موسم 2026 ينطلق هذا الأسبوع مع جائزة أستراليا الكبرى لبدء حقبة جديدة في البطولة.

سيشهد هذا العام دخول حزمة قوانين جديدة، تُعدّ ربما الأكبر في تاريخ الفورمولا 1، مع تغييرات تشمل هيكل السيارة ووحدة الطاقة، ما يجعل ترتيب القوى الحالي أقرب إلى لعبة تخمين.

المؤشر الوحيد المتاح حاليًا هو مستوى الفرق في اختبارات وتجارب ما قبل الموسم التي امتدت لتسعة أيام في برشلونة والبحرين، والتي شهدت أيضًا دخول فريقين جديدين: آودي وكاديلاك.

ولا يُتوقع أن ينافس أي منهما في مقدمة الترتيب، حيث تبدو مكلارين ومرسيدس وريد بُل وفيراري أبرز المرشحين للانطلاق من المركز الأول، لكن هل يمكن أن يفاجئ فريق ما، الجميع كما فعل فريق "برون جي بي" في 2009؟

الوقت وحده كفيل بالإجابة، وإليكم كل المعلومات التي تحتاجونها عن السباق في ألبرت بارك!

أين بوسعي مشاهدة جائزة أستراليا الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة أستراليا الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

كيف يمكنني متابعة جائزة أستراليا الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة أستراليا الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكل حصة بدءًا من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2026

التجارب الحرة الأولى

التجارب الحرة الثانية

التجارب الحرة الثالثة

التصفيات

السباق

ما هي توقعات الطقس لجائزة أستراليا الكبرى للفورمولا 1 2026؟

تقام فعاليات جائزة أستراليا الكبرى في مدينة ملبورن، وفيما يلي تفاصيل الطقس لكل يوم من عطلة نهاية الأسبوع:

الجمعة 6 مارس: التجارب الحرة الأولى والثانية

من المتوقع أن يكون اليوم الافتتاحي من موسم 2026 حارًا وجافًا، حيث تشير التوقعات المحلية إلى أن درجة حرارة الهواء ستكون حوالي 20 درجة مئوية مع انطلاق الحصة الأولى.

سيكون الطقس غائمًا جزئيًا، مع احتمال أمطار أقل من 5% وسرعة رياح هادئة تبلغ 3 أميال في الساعة.

من المتوقع أن تكون نسبة الرطوبة مرتفعة نسبيًا عند 65%، لكنها ستنخفض إلى 46% مع حلول التجارب الحرة الثانية. ويرجع ذلك إلى انقشاع الغيوم، حيث ستقام الحصة الثانية تحت سماء صافية ودرجة حرارة تصل إلى 23 درجة مئوية، مع رياح هادئة أيضًا.

السبت 7 مارس: التجارب الحرة الثالثة والتصفيات

من المنتظر أن تكون الأجواء أكثر غيومًا في اليوم الثاني، لكن مع استمرار احتمال الأمطار عند أقل من 5%.

ستبلغ درجة الحرارة حوالي 19 درجة مئوية عند انطلاق التجارب الحرة الثالثة، مع رياح بسرعة 7 أميال في الساعة ورطوبة عند 65%، تنخفض إلى 52% قبل التصفيات.

أما التصفيات فستقام في أجواء غائمة نسبيًا، لكنها ستبقى حارة وجافة، مع احتمال أمطار أقل من 5% ودرجة حرارة تبلغ 21 درجة مئوية.

الأحد 8 مارس: السباق

من المتوقع أن تعود الأجواء المشمسة يوم السباق، مع سماء زرقاء صافية واحتمال أمطار أقل من 5%.

ستكون الحرارة حوالي 20 درجة مئوية عند انطلاق السباق، وترتفع إلى 23 درجة مئوية بحلول النهاية. وستبدأ نسبة الرطوبة عند حوالي 58% قبل أن تنخفض إلى 48%.

