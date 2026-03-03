تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدونة
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2026: القنوات الناقلة، الإحصائيات والمشاركين والتوقعات الجوية

كل ما تحتاجون معرفته عن جائزة أستراليا الكبرى 2026 في الفورمولا 1: بما في ذلك توقعات الطقس، معلومات البث التلفزيوني والجدول الزمني!

تم التحرير:
شبكة الإنطلاق

شبكة الإنطلاق

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

يبدو وكأن الفورمولا 1 لم تغِبْ إلا لخمس دقائق فقط! لأن موسم 2026 ينطلق هذا الأسبوع مع جائزة أستراليا الكبرى لبدء حقبة جديدة في البطولة.

سيشهد هذا العام دخول حزمة قوانين جديدة، تُعدّ ربما الأكبر في تاريخ الفورمولا 1، مع تغييرات تشمل هيكل السيارة ووحدة الطاقة، ما يجعل ترتيب القوى الحالي أقرب إلى لعبة تخمين.

المؤشر الوحيد المتاح حاليًا هو مستوى الفرق في اختبارات وتجارب ما قبل الموسم التي امتدت لتسعة أيام في برشلونة والبحرين، والتي شهدت أيضًا دخول فريقين جديدين: آودي وكاديلاك.

ولا يُتوقع أن ينافس أي منهما في مقدمة الترتيب، حيث تبدو مكلارين ومرسيدس وريد بُل وفيراري أبرز المرشحين للانطلاق من المركز الأول، لكن هل يمكن أن يفاجئ فريق ما، الجميع كما فعل فريق "برون جي بي" في 2009؟

الوقت وحده كفيل بالإجابة، وإليكم كل المعلومات التي تحتاجونها عن السباق في ألبرت بارك!

اقرأ أيضاً:

أين بوسعي مشاهدة جائزة أستراليا الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة أستراليا الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

ليام لاوسون، فريق ريسينغ بولز، إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

ليام لاوسون، فريق ريسينغ بولز، إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

كيف يمكنني متابعة جائزة أستراليا الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة أستراليا الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكل حصة بدءًا من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2026 

التجارب الحرة الأولى 

التوقيت المحلي توقيتك
الحدث التاريخ
جائزة أستراليا الكبرى
 
 
التجارب الحرة الأولى
 
 

التجارب الحرة الثانية

التوقيت المحلي توقيتك
الحدث التاريخ
جائزة أستراليا الكبرى
 
 
التجارب الحرة الثانية
 
 

التجارب الحرة الثالثة

التوقيت المحلي توقيتك
الحدث التاريخ
جائزة أستراليا الكبرى
 
 
التجارب الحرة الثالثة
 
 

التصفيات

التوقيت المحلي توقيتك
الحدث التاريخ
جائزة أستراليا الكبرى
 
 
التصفيات
 
 

السباق

التوقيت المحلي توقيتك
الحدث التاريخ
جائزة أستراليا الكبرى
 
 
السباق
 
 

ما هي توقعات الطقس لجائزة أستراليا الكبرى للفورمولا 1 2026؟

تقام فعاليات جائزة أستراليا الكبرى في مدينة ملبورن، وفيما يلي تفاصيل الطقس لكل يوم من عطلة نهاية الأسبوع:

الجمعة 6 مارس: التجارب الحرة الأولى والثانية

من المتوقع أن يكون اليوم الافتتاحي من موسم 2026 حارًا وجافًا، حيث تشير التوقعات المحلية إلى أن درجة حرارة الهواء ستكون حوالي 20 درجة مئوية مع انطلاق الحصة الأولى.
سيكون الطقس غائمًا جزئيًا، مع احتمال أمطار أقل من 5% وسرعة رياح هادئة تبلغ 3 أميال في الساعة.

من المتوقع أن تكون نسبة الرطوبة مرتفعة نسبيًا عند 65%، لكنها ستنخفض إلى 46% مع حلول التجارب الحرة الثانية. ويرجع ذلك إلى انقشاع الغيوم، حيث ستقام الحصة الثانية تحت سماء صافية ودرجة حرارة تصل إلى 23 درجة مئوية، مع رياح هادئة أيضًا.

السبت 7 مارس: التجارب الحرة الثالثة والتصفيات

من المنتظر أن تكون الأجواء أكثر غيومًا في اليوم الثاني، لكن مع استمرار احتمال الأمطار عند أقل من 5%.

ستبلغ درجة الحرارة حوالي 19 درجة مئوية عند انطلاق التجارب الحرة الثالثة، مع رياح بسرعة 7 أميال في الساعة ورطوبة عند 65%، تنخفض إلى 52% قبل التصفيات.

أما التصفيات فستقام في أجواء غائمة نسبيًا، لكنها ستبقى حارة وجافة، مع احتمال أمطار أقل من 5% ودرجة حرارة تبلغ 21 درجة مئوية.

الأحد 8 مارس: السباق

من المتوقع أن تعود الأجواء المشمسة يوم السباق، مع سماء زرقاء صافية واحتمال أمطار أقل من 5%.

ستكون الحرارة حوالي 20 درجة مئوية عند انطلاق السباق، وترتفع إلى 23 درجة مئوية بحلول النهاية. وستبدأ نسبة الرطوبة عند حوالي 58% قبل أن تنخفض إلى 48%.

شبكة انطلاق موسم 2026

الفريق السائق السائق
مكلارين لاندو نوريس أوسكار بياستري
مرسيدس جورج راسل كيمي أنتونيللي
ريد بُل ماكس فيرستابن إسحاق حجار
فيراري شارل لوكلير لويس هاميلتون
ويليامز أليكسندر ألبون كارلوس ساينز
ريسينغ بولز ليام لاوسون آرفيد لينبلاد
أستون مارتن فرناندو ألونسو لانس سترول
هاس أوليفر بيرمان إستيبان أوكون
آودي نيكو هلكنبرغ غابرييل بورتوليتو
ألبين بيير غاسلي فرانكو كولابينتو
كاديلاك فالتيري بوتاس سيرجيو بيريز
اقرأ أيضاً:

