مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2024
تحتضن ملبورن ثالث جولات موسم 2024 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، فقد وصلنا بالفعل إلى جائزة أستراليا الكبرى!
إعادة الانطلاقة
مارك ساتون/ صور لات
لطالما حملت مجريات جائزة أستراليا الكبرى أحداثاً دراماتيكية على المسار، ومع الاقتراب من انطلاقة الجولة في ملبورن، تبدو ريد بُل مجدداً في صدارة ركب المنافسين، وضمن مستوى بعيد للغاية أمام الجميع، بجهود نجمها ماكس فيرستابن الذي أحرز الفوز في أول سباقين للموسم.
ومع سعي الفرق الأخرى لمحاولة تقليص الفارق، لكن يبدو حتى الآن أن فيراري هي أقرب الملاحقين، رغم الفارق الكبير نسبياً خلف العلامة النمساوية.
مرسيدس ورغم التفاؤل بالتصميم الكامل والجديد للسيارة في هذا الموسم، لكن يبدو أن مقاتلتها تعاني من مشاكل محورية وفقاً لتصريحات الفريق الذي اعترف بأنه سيدخل بعض التعديلات "التجريبية" في ملبورن، لمحاولة استكشاف الحلول.
فريق مكلارين يبذل كامل جهده لتقديم وتيرة ثابتة مع هدف بعيد الأمد يتمثل بحصد النقاط بشكل دوريّ على يد سائقيه لاندو نوريس وأوسكار بياستري، حيث سينافس الأخير على أرض موطنه في أستراليا.
ويواصل فرناندو ألونسو حمل راية أستون مارتن وحيداً، حيث أثار الإسباني بطل العالم مرتين، إعجاب الكثيرين في سباق جدة مؤخراً حين تمكن من صدّ هجمات جورج راسل سائق مرسيدس لينهي أمامه.
الدراما على المسار، تقابلها دراما أخرى خارج الحلبات تتمثل في الشائعات المتواصلة حيال مستقبل فيرستابن مع ريد بُل وسط صراع القوى الدائر حالياً ضمن الفريق حامل اللقب، وعلاقة ذلك بمدير الفريق كريستيان هورنر وهيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|22 مارس/آذار
|التجارب الحُرّة الأولى
|1:30 AM
|الجمعة
|22 مارس/آذار
|التجارب الحُرّة الثانية
|5:00 AM
|السبت
|23 مارس/آذار
|التجارب الحُرّة الثالثة
|1:30 AM
|السبت
|23 مارس/آذار
|التجارب التأهيلية
|5:00 AM
|الأحد
|24 مارس/آذار
|السباق
|4:00 AM
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|22 مارس/آذار
|التجارب الحُرّة الأولى
|4:30 AM
|الجمعة
|22 مارس/آذار
|التجارب الحُرّة الثانية
|8:00 AM
|السبت
|23 مارس/آذار
|التجارب الحُرّة الثالثة
|4:30 AM
|السبت
|23 مارس/آذار
|التجارب التأهيلية
|8:00 AM
|الأحد
|24 مارس/آذار
|السباق
|7:00 AM
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