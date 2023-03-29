مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2023

بعد الهيمنة التي فرضتها ريد بُل خلال أول سباقين في الموسم، وتسجيل العلامة الكاملة من النقاط على يد ماكس فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز، تتجه الأنظار إلى أستراليا.

حيث ستحاول فيراري تجميع قواها مجدداً وتقديم الأداء المتوقع منها، بينما تسعى مرسيدس لإيجاد حلول حيال ما يمكنها العمل على تحسينه في سيارتها.

أستون مارتن وبعد تحقيق منصة التتويج في أول جولتين مع نجمها فرناندو ألونسو، ستواصل البناء على هذه الوتيرة الممتازة في محاولة لاقتناص أية فرصة سانحة لتسجيل نتائج أفضل.

مكلارين التي واجهت موسماً كارثياً حتى الآن، ستحاول تأمين سيارة متماسكة لسائقها الناشئ أوسكار بياستري الذي سيقود على أرضه وأمام جمهوره للمرة الأولى له في الفورمولا واحد.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 31 مارس/آذار التجارب الحُرّة الأولى 01:30 الجمعة 31 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثانية 05:00 السبت 1 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثالثة 01:30 السبت 1 مارس/آذار التجارب التأهيليّة 05:00 الأحد 2 مارس/آذار السباق 05:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 31 مارس/آذار التجارب الحُرّة الأولى 04:30 الجمعة 31 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثانية 08:00 السبت 1 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثالثة 04:30 السبت 1 مارس/آذار التجارب التأهيليّة 08:00 الأحد 2 مارس/آذار السباق 08:00