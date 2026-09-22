مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

بعد سباق وُصف "بالمملّ" للغاية على حلبة مادرينغ الجديدة في الفورمولا 1، تعود المنافسات من جديد ولكن هذه المرة إلى باكو.

حيث ستقام جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 على شوارع المدينة الأثرية العريقة.

ورغم أن سباق مادرينغ، كان مملاً، لكنه حمل قليلاً من الدراما خاصة في اللفات الأولى التي شهدت انسحاب لويس هاميلتون بسبب مشاكل المكابح.

ومن ثم تعرض المتصدر لاندو نوريس إلى حظ عاثر أثناء تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية، حيث لم يفلح في الدخول لتبديل إطاراته في الوقت المناسب، ومن ثم حين دخل المنصة، انتهت فترة سيارة الأمان الافتراضية.

هذا ما أدى لتأخره خلف منافسيه وخسارة فوز شبه محقق، انتهى بين يدي أندريا كيمي أنتونيللي متصدر البطولة الحالي.

هذه النتيجة عززت بشكل كبير من موقع الإيطالي الشاب الذي يسير على طريق كسر الرقم القياسي لأصغر بطل عالم في التاريخ.

وصل الفارق إلى 81 نقطة أمام أقرب ملاحقيه، زميله جورج راسل، وإلى 101 أمام لويس هاميلتون سائق فيراري وثالث الترتيب العام.

أما ضمن بطولة المصنعين، ابتعدت مرسيدس بشكل كبير أمام فيراري أقرب الملاحقين بفارق 145 نقطة.

يجب أن نذكر بأن السباق سيقام يوم السبت في باكو وليس الأحد على خلاف العادة، وذلك بسبب ذكرى يوم الشهداء وخصوصيته بالنسبة للبلاد، والذي يصادف يوم الأحد.

لكن، كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟

ما عليكم إلا متابعتنا لأحدث وأهم الأخبار لحظة ورودها، مع تحليلات معمّقة لكل ما يجري في عالم المحركات!

أين بوسعي مشاهدة جائزة أذربيجان الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة أذربيجان الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

كيف يمكنكم متابعة جائزة أذربيجان الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة أذربيجان الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكلّ حصة بدءاً من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

هذه الجولة سنواصل كذلك تقديم تغطية نصية حيّة مباشرة يمكنكم المشاركة فيها والتفاعل معها!

مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2026

التجارب الحرة الأولى



توقيتك الحدث التاريخ جائزة أذربيجان الكبرى جائزة أذربيجان الكبرى - التجارب الحرة الأولى

التجارب الحرة الثانية

توقيتك الحدث التاريخ جائزة أذربيجان الكبرى جائزة أذربيجان الكبرى - التجارب الحرة الثانية

التجارب الحرة الثالثة

توقيتك الحدث التاريخ جائزة أذربيجان الكبرى جائزة أذربيجان الكبرى - التجارب الحرة الثالثة

التصفيات

توقيتك الحدث التاريخ جائزة أذربيجان الكبرى جائزة أذربيجان الكبرى - التصفيات

السباق

توقيتك الحدث التاريخ جائزة أذربيجان الكبرى جائزة أذربيجان الكبرى - السباق

ما هي توقعات الطقس لجائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 2026؟

تُعرف باكو في هذه الفترة الممتدة بين نهاية الصيف وبداية الخريف بظروف جوية معتدلة ومستقرة نسبياً من حيث الحرارة، مع رياح متقلبة قادمة من بحر قزوين.

1. الخميس 24 سبتمبر 2026 (التجارب الحرة الأولى والثانية)

الحالة العامة: مشمس إلى غائم جزئياً.

درجة حرارة الهواء: تتراوح بين 22°C إلى 25°C .

درجة حرارة المسار: تصل إلى 34°C - 38°C خلال فترة الظهيرة قبل أن تبدأ بالانخفاض تدريجياً.

الرياح: رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (15–22 كم/س)، مع هبات مفاجئة بين المباني في المقطع الضيق (منعطفات القلعة).

فرص الأمطار: ضئيلة جداً (أقل من 10%).

2. الجمعة 25 سبتمبر 2026 (التجارب الحرة الثالثة والحصة التأهيلية)

الحالة العامة: أجوء جافة ومشمسة بوجه عام.

درجة حرارة الهواء: تتراوح بين 23°C إلى 26°C .

درجة حرارة المسار: تتراوح بين 35°C إلى 40°C عند انطلاق التصفيات، مما يستوجب إدارة دقيقة لنطاق حرارة الإطارات.

الرياح: تنشط الرياح البحرية القادمة من بحر قزوين لتصل إلى (25–35 كم/س)، وقد تؤثر بشكل ملموس على ارتكازية السيارات عند منطقة كبح المنعطف 1 والخط المستقيم الرئيسي الطويل.

فرص الأمطار: شبه معدومة.

3. السبت 26 سبتمبر 2026 (يوم السباق الرئيسي)

الحالة العامة: صافية ومناسبة تماماً للسباقات.

درجة حرارة الهواء: مستقرة عند 24°C وقت انطلاق السباق (15:00 بتوقيت باكو المحلي).

درجة حرارة المسار: تبدأ عند 36°C وتنخفض تدريجياً مع تقدم ساعات الظهيرة واقتراب المساء.

الرياح: العامل الأبرز على الحلبة؛ رياح معتدلة إلى شديدة في المقطع المفتوح المحاذي للبحر (20–30 كم/س)، تتطلب حذراً كبيراً من السائقين لتفادي الانزلاق في المناطق التي تفتقر إلى مساحات خروج آمنة.

فرص الأمطار: استقرار تام للجبهة الجوية مع احتمال هطول أمطار لا يتجاوز 5%

بالتالي يمكن القول أن درجات حرارة المسار المعتدلة تجعل تحمية الإطارات حاسمة قبل لفات التوقيت في الحصة التأهيلية، بينما يقل خطر التآكل المفرط أثناء السباق مقارنة بالجولات الصيفية.

لكن مع التأكيد على أن التحدي الأكبر سيكون التغيير السريع في اتجاه الرياح بين المباني الضيقة والخطوط المستقيمة المفتوحة.

الترتيب العام للسائقين