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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2024

وصلت الفورمولا واحد إلى جائزة أذربيجان الكبرى من موسم 2024، كثالث الجولات بعد العطلة الصيفية.

خلدون يونس
خلدون يونس
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

ستستضيف شوارع باكو منافسات ثالث جولة بعد العطلة الصيفية من موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد.

ويبدو أن الموسم يسير نحو منافسات مشتعلة للغاية، خاصة مع تقارب المستويات رغم بروز مكلارين كأسرع السيارات حالياً، لكن كل شيء بات وارداً والتقلبات متوقعة.

حيث بات الفارق بين ريد بُل في صدارة الترتيب العام لبطولة المصنعين وبين مكلارين أقرب ملاحقيها، ثماني نقاط فقط.

كما قلّص لاندو نوريس سائق مكلارين من الفارق خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ضمن ترتيب بطولة السائقين إلى 62 نقطة، بينما لم يعد الفارق بين أوسكار بياستري (مكلارين) وشارل لوكلير (فيراري)، بالمركزين الثالث والرابع سوى عشر نقاط.

وبعد إهداء لوكلير لفريقه فيراري، فوزاً رائعاً على أرض الموطن في مونزا، باستراتيجية توقف وحيد مفاجئة، يبدو أن الحصان الجامح قد وجد حلولاً لأهم المشاكل التي كانت تعيق تأدية السيارة.

ومع تواصل مشاكل ريد بُل والتوقعات بتأخّر الحلول حتى جولة أوستن، فإن متابعي البطولة على موعد مع إثارة متتالية حتى نهاية الموسم.

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المواعيد بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 13 أيلول/سبتمبر التجارب الحُرّة الأولى 10:30
الجمعة 13 أيلول/سبتمبر التجارب الحُرّة الثانية 14:00 
السبت 14 أيلول/سبتمبر التجارب الحُرّة الثالثة 9:30 
السبت 14 أيلول/سبتمبر التصفيات 13:00 
الأحد 15 أيلول/سبتمبر السباق 12:00 

المواعيد بتوقيت مكة المكرّمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 13 أيلول/سبتمبر التجارب الحُرّة الأولى 12:30
الجمعة 13 أيلول/سبتمبر التجارب الحُرّة الثانية 16:00 
السبت 14 أيلول/سبتمبر التجارب الحُرّة الثالثة 11:30 
السبت 14 أيلول/سبتمبر التصفيات 15:00 
الأحد 15 أيلول/سبتمبر السباق 14:00 

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