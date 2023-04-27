مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023
وصل قطار البطولة إلى أذربيجان، الجولة الرابعة من موسم 2023 في سباقات الفورمولا واحد.
رغم هيمنة ريد بُل على مجريات موسم 2023 الحالي للفورمولا واحد، لكن المعركة خلف العلامة النمساوية مشتعلة للغاية.
حيث نجحت أستون مارتن باحتلال المركز الثاني أمام مرسيدس، وذلك بفضل منصات التتويج الثلاث المتتالية حتى الآن.
أما مرسيدس فظهرت بوتيرة قوية للغاية في سباق ملبورن المنصرم.
فيراري خرجت من أستراليا صِفرَ اليدَين وذلك بعد حادثة شارل لوكلير في اللفة الافتتاحية وعقوبة زميله كارلوس ساينز التي أخرجته من مراكز النقاط.
الأجواء في باكو
تصوير: صور موتورسبورت
ستجلب بعض الفرق تحديثات في باكو، التي سيتم فيها وللمرة الأولى تطبيق الصيغة الجديدة للسباقات القصيرة، حيث بات السباق القصير حدثاً مستقلاً بذاته له تصفياته القصيرة الخاصة يوم السبت.
كما أن نتائج السباق القصير لن تؤثر على ترتيب انطلاقة السباق الرئيسي يوم الأحد.
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|28 أبريل/نيسان
|التجارب الحُرّة الأولى
|09:30
|الجمعة
|28 أبريل/نيسان
|تصفيات السباق الرئيسي
|13:00
|السبت
|29 أبريل/نيسان
|التصفيات القصيرة
|08:30
|السبت
|29 أبريل/نيسان
|السباق القصير
|13:30
|الأحد
|30 أبريل/نيسان
|السباق الرئيسي
|11:00
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|28 أبريل/نيسان
|التجارب الحُرّة الأولى
|12:30
|الجمعة
|28 أبريل/نيسان
|تصفيات السباق الرئيسي
|16:00
|السبت
|29 أبريل/نيسان
|التصفيات القصيرة
|11:30
|السبت
|29 أبريل/نيسان
|السباق القصير
|16:30
|الأحد
|30 أبريل/نيسان
|السباق الرئيسي
|14:00
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