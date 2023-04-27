اشترك
السابق / ميكيز يحل بديلاً عن توست كمدير لفريق ألفا تاوري التالي / "فيا" تقصّر منطقة "دي آر آس" لسباق جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى أخبار

مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023

وصل قطار البطولة إلى أذربيجان، الجولة الرابعة من موسم 2023 في سباقات الفورمولا واحد.

مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023

رغم هيمنة ريد بُل على مجريات موسم 2023 الحالي للفورمولا واحد، لكن المعركة خلف العلامة النمساوية مشتعلة للغاية.

حيث نجحت أستون مارتن باحتلال المركز الثاني أمام مرسيدس، وذلك بفضل منصات التتويج الثلاث المتتالية حتى الآن.

أما مرسيدس فظهرت بوتيرة قوية للغاية في سباق ملبورن المنصرم.

فيراري خرجت من أستراليا صِفرَ اليدَين وذلك بعد حادثة شارل لوكلير في اللفة الافتتاحية وعقوبة زميله كارلوس ساينز التي أخرجته من مراكز النقاط.

الأجواء في باكو

الأجواء في باكو

تصوير: صور موتورسبورت

ستجلب بعض الفرق تحديثات في باكو، التي سيتم فيها وللمرة الأولى تطبيق الصيغة الجديدة للسباقات القصيرة، حيث بات السباق القصير حدثاً مستقلاً بذاته له تصفياته القصيرة الخاصة يوم السبت.

كما أن نتائج السباق القصير لن تؤثر على ترتيب انطلاقة السباق الرئيسي يوم الأحد.

اقرأ أيضاً:
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 28 أبريل/نيسان التجارب الحُرّة الأولى 09:30
الجمعة 28 أبريل/نيسان تصفيات السباق الرئيسي 13:00
السبت 29 أبريل/نيسان التصفيات القصيرة 08:30
السبت 29 أبريل/نيسان السباق القصير 13:30
الأحد 30 أبريل/نيسان السباق الرئيسي 11:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 28 أبريل/نيسان التجارب الحُرّة الأولى 12:30
الجمعة 28 أبريل/نيسان تصفيات السباق الرئيسي 16:00
السبت 29 أبريل/نيسان التصفيات القصيرة 11:30
السبت 29 أبريل/نيسان السباق القصير 16:30
الأحد 30 أبريل/نيسان السباق الرئيسي 14:00
المشاركات
التعليقات

ميكيز يحل بديلاً عن توست كمدير لفريق ألفا تاوري

"فيا" تقصّر منطقة "دي آر آس" لسباق جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو

لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة

سائقو الفورمولا واحد يطالبون "فيا" بأجوبة حيال القرارات "الخارجة عن المألوف"

سائقو الفورمولا واحد يطالبون "فيا" بأجوبة حيال القرارات "الخارجة عن المألوف"

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

سائقو الفورمولا واحد يطالبون "فيا" بأجوبة حيال القرارات "الخارجة عن المألوف" سائقو الفورمولا واحد يطالبون "فيا" بأجوبة حيال القرارات "الخارجة عن المألوف"

لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار

لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار

لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو

لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
خلدون يونس

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة

سائقو الفورمولا واحد يطالبون "فيا" بأجوبة حيال القرارات "الخارجة عن المألوف"

سائقو الفورمولا واحد يطالبون "فيا" بأجوبة حيال القرارات "الخارجة عن المألوف"

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

سائقو الفورمولا واحد يطالبون "فيا" بأجوبة حيال القرارات "الخارجة عن المألوف" سائقو الفورمولا واحد يطالبون "فيا" بأجوبة حيال القرارات "الخارجة عن المألوف"

لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار

لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار

ألونسو: لن تجد فرق الصدارة "إلا ما تخسره" في سباق باكو القصير

ألونسو: لن تجد فرق الصدارة "إلا ما تخسره" في سباق باكو القصير

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
خلدون يونس

ألونسو: لن تجد فرق الصدارة "إلا ما تخسره" في سباق باكو القصير ألونسو: لن تجد فرق الصدارة "إلا ما تخسره" في سباق باكو القصير

فيرستابن يشرح رؤيته لمستقبله في الفورمولا واحد بعد التعديلات على السباقات القصيرة

فيرستابن يشرح رؤيته لمستقبله في الفورمولا واحد بعد التعديلات على السباقات القصيرة

فورمولا 1

فيرستابن يشرح رؤيته لمستقبله في الفورمولا واحد بعد التعديلات على السباقات القصيرة فيرستابن يشرح رؤيته لمستقبله في الفورمولا واحد بعد التعديلات على السباقات القصيرة

"فيا" تقصّر منطقة "دي آر آس" لسباق جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد

"فيا" تقصّر منطقة "دي آر آس" لسباق جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

"فيا" تقصّر منطقة "دي آر آس" لسباق جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد "فيا" تقصّر منطقة "دي آر آس" لسباق جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد

مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023

مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023 مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك