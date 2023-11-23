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مواعيد جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لموسم 2023

وصلت رحلة الفورمولا واحد في موسم 2023 إلى نهايتها، حيث ستحتضن جائزة أبوظبي الكبرى السباق الختامي على أرض حلبة مرسى ياس.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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ستستضيف حلبة مرسى ياس منافسات الجولة الختامية من موسم 2023 في الفورمولا واحد.

حيث وصل قطار البطولة أخيراً إلى محطته الأخيرة بعد موسم شهد عدة تقلباتٍ في تأديات الفرق، لكن مع ثابتٍ وحيد هو فريق ريد بُل وسائقه ماكس فيرستابن، اللذين حسما لقبي بطولة المصنعين والسائقين دون أي منازع.

لكن وبينما تم حسم اللقبين، لكن هناك معارك أخرى لن تُحسم حتى اللفات الأخيرة من سباق أبوظبي.

ولعل من أهمها المعركة المنتظرة بين فريقي مرسيدس وفيراري على وصافة البطولة، وهو مركز يرغبه كلا الفريقان بشدة، خاصة مرسيدس التي صرحت مرات عديدة على مدار الموسم بأنها تطمح لهذا المركز.

ولم تعد تفصل بين الفريقين المتنازعين أكثر من أربع نقاط فقط، بالتالي فإن كل شيء مطروح على الطاولة في أبوظبي.

الصراع على المركز الرابع بين أستون مارتن ومكلارين، متاح كذلك، حيث لا تفصلهما إلا 11 نقطة لصالح مكلارين والاحتمالات مفتوحة في أبوظبي كذلك.

وفي معارك الفرق التي تتذيل الترتيب، فإن الفوارق ضئيلة للغاية بين كل من ويليامز، ألفا تاوري، ألفا روميو وهاس، وكل منها يريد كسب أكبر قدر ممكن من النقاط لما يعنيه ذلك من ارتفاع في العوائد المالية.

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مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الأولى 9:30 pm
الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الثانية 1:00 pm
السبت 25 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الثالثة 10:30 pm
السبت 25 نوفمبر/تشرين الثاني التصفيات 2:00 pm
الأحد 26 نوفمبر/تشرين الثاني السباق 1:00 pm

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الأولى 12:30 pm
الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الثانية 4:00 pm
السبت 25 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الثالثة 1:30 pm
السبت 25 نوفمبر/تشرين الثاني التصفيات 5:00 pm
الأحد 26 نوفمبر/تشرين الثاني السباق 4:00 pm
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