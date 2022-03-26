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فورمولا 1 / جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى أخبار

مواصلة إقامة جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد بعد يوم متوتر

قررت الفورمولا واحد المواصلة في إقامة مجريات جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى، بعد تأكيدٍ من قبل ستيفانو دومينيكالي بثقة الفورمولا واحد الكبيرة بالأمان الذي تضمنه السلطات السعودية.

مواصلة إقامة جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد بعد يوم متوتر

بعد يوم مشحونٍ تسببت به هجمات صاروخية للحوثيين على منشأة تكرير للنفط قريبة من حلبة جدة خلال التجارب الحرة الأولى، بدا وكأن مصير الجائزة غير واضح.

وخلال محادثات ونقاشات مطوّلة امتدت لأكثر من أربع ساعات، تكلم السائقون مع مدراء الفورمولا واحد وكذلك مدراء الفرق للتعبير عن قلقهم حيال ما يجري.

بدايةً، تم استدعاء ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة وكذلك روس برون المدير الإداري، لحضور اجتماع السائقين، قبل أن يتم الطلب من مدراء الفرق الحضور كذلك.

ولاحقاً خاض مدراء الفرق المزيد من النقاشات مع دومينيكالي، بينما واصل السائقون نقاشاتهم حتى الساعة 2:20 ليلاً.

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وأشارت مصادر مطلعة أكدت أن تساؤلات السائقين قد تم التطرق لها ومعالجتها، ما أدى بالسائقين إلى الإجماع على المواصلة.

لويس هاميلتون، جورج راسل، مرسيدس

لويس هاميلتون، جورج راسل، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

وجاءت هذه النقاشات مع السائقين بعد أن طمأن دومينيكالي مدراء الفرق حيال الضمانات الأمنية في حلبة جدة. حيث أوضح أن الفورمولا واحد مسرورة لمواصلة فعاليات الجائزة الكبرى بعد الضمانات التي قدمتها السلطات السعودية.

حيث قال: "لقد تلقينا ضمانات كاملة حيال الوضع، وبالنسبة للبلد فإن الأمان يأتي أولاً مهما كان الوضع. الأمان مضمون".

وأكمل: "مسؤولو السلطات المحلية متواجدون هنا مع عائلاتهم، هنا على الحلبة، كما تتواجد أنظمة الحماية الكاملة لضمان أمان المنطقة، المدينة والأمكنة هنا".

واختتم: "لذا نشعر بالثقة، ولدينا الثقة بالسلطات المحلية في هذا المجال. لذا، بالطبع سنواصل فعاليات هذه الجائزة".

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