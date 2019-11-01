فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى / أخبار عاجلة

مهندس هاميلتون يعود قبل موعده المحدد إلى جولة أوستن

المشاركات
التعليقات
مهندس هاميلتون يعود قبل موعده المحدد إلى جولة أوستن
من قبل:
, رئيس التحرير
01-11-2019

عاد بيتر بونينغتون، مهندس السباق للسائق البريطاني لويس هاميلتون، إلى فريق مرسيدس قبل الموعد المتوقع ليتواجد مع الصانع الألماني في جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

غاب بونينغتون عن الجولة الماضية في المكسيك بعد خضوعه لعملية جراحية في المملكة المتحدة، إذ وعلى الرغم من ذلك قام بمساعدة الفريق عن بُعد حتى أنه قدّم يد العون لهاميلتون في إبداء النصائح حيال إعدادات السيارة استعدادًا للجائزة الكبرى.

وكان من المتوقّع أن يغيب بونينغتون عن جولة أوستن ويعود خلال منافسات جائزة البرازيل الكبرى، ولكنه تواجد صباح اليوم الجمعة في أوستن ليُكمل مهامه الاعتيادية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اقتراب البريطاني من تحقيق بطولته السادسة واقترابه من رقم الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر صاحب الألقاب السبعة القياسية.

المقال التالي
هلكنبرغ يرى في ألفا روميو الفرصة الأخيرة لتأمين مقعد لموسم 2020

المقال السابق

هلكنبرغ يرى في ألفا روميو الفرصة الأخيرة لتأمين مقعد لموسم 2020

المقال التالي

فيرشتابن يتقدّم على فيتيل في التجارب الحرّة الأولى في أوستن

فيرشتابن يتقدّم على فيتيل في التجارب الحرّة الأولى في أوستن
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
الكاتب خضر الراوي

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

فريق أسبار ينتقل إلى استخدام درّاجات دوكاتي ويؤكّد بقاء لافيرتي

2
فورمولا 1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

3
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل

4
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.