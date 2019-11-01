مهندس هاميلتون يعود قبل موعده المحدد إلى جولة أوستن
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عاد بيتر بونينغتون، مهندس السباق للسائق البريطاني لويس هاميلتون، إلى فريق مرسيدس قبل الموعد المتوقع ليتواجد مع الصانع الألماني في جائزة الولايات المتحدة الكبرى.
غاب بونينغتون عن الجولة الماضية في المكسيك بعد خضوعه لعملية جراحية في المملكة المتحدة، إذ وعلى الرغم من ذلك قام بمساعدة الفريق عن بُعد حتى أنه قدّم يد العون لهاميلتون في إبداء النصائح حيال إعدادات السيارة استعدادًا للجائزة الكبرى.
وكان من المتوقّع أن يغيب بونينغتون عن جولة أوستن ويعود خلال منافسات جائزة البرازيل الكبرى، ولكنه تواجد صباح اليوم الجمعة في أوستن ليُكمل مهامه الاعتيادية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اقتراب البريطاني من تحقيق بطولته السادسة واقترابه من رقم الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر صاحب الألقاب السبعة القياسية.
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حول هذه المقالة
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|جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
|الكاتب
|خضر الراوي
مهندس هاميلتون يعود قبل موعده المحدد إلى جولة أوستن
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