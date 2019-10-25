مهندس سباق هاميلتون يتغيب عن جائزتَي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية

لن يتواجد بونينغتون في المكسيك حيث بقي في منزله بالمملكة المتحدة كي يخضع لإجراء طبي شخصي.

وسيتغيب كذلك عن جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى كذلك، لكن مرسيدس تأمل بإمكانية عودته إلى جائزة البرازيل الكبرى منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبظروف غياب بونينغتون، سيشغل ماركوس دادلي مهندس الأداء مكانه.

كما أن دوم ريفستال، الذي يترأس عادة فريق الدعم الخاص بمرسيدس في المصنع، سيتواجد في المكسيك بدور مهندس الأداء لدى هاميلتون.

وشغل دونينغتون منصب مهندس السباق لدى هاميلتون في جميع بطولاته الأربع التي حققها مع مرسيدس، إذ يعملان معاً منذ انضمام هاميلتون إلى الفريق في 2013.

وتجمع بينهما علاقة وطيدة، كما أن محادثاتهما اللاسلكية الاعتيادية جعلت من "بونو" أكثر شخصية معروفة من شخصيات ما وراء كواليس الفورمولا واحد.

ويمتلك هاميلتون فرصة حسم لقبه السادس في المكسيك خلال هذه الجولة.

لكنه بحاجة إلى التفوق على زميله بوتاس بأكثر من 14 نقطة، الأمر الذي يجعل من تأجيل حسم اللقب إلى جولة الولايات المتحدة الأمريكية أكثر ترجيحاً.