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مهندس سباق ألونسو يكشف تفاصيل جديدة للتوتر بين ألونسو وهاميلتون في 2007

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مهندس سباق ألونسو يكشف تفاصيل جديدة للتوتر بين ألونسو وهاميلتون في 2007
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مهندس سباق ألونسو يكشف تفاصيل جديدة للتوتر بين ألونسو وهاميلتون في 2007

كشفت تفاصيل جديدة أن فرناندو ألونسو، أثناء قيادته لصالح مكلارين في عام 2007، طلب إنهاء مشاركة البيانات مع زميله في الفريق لويس هاميلتون، إلا أن الفريق رفض هذا الطلب.

منشور:
لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو، مكلارين

لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو، مكلارين

الصورة من قبل: تشارلز كوتس / صور لوس أنجلوس

انتقل فرناندو ألونسو إلى مكلارين في موسم 2007 وسط آمال كبيرة، بعد فوزه بلقبين متتاليين في بطولة العالم مع رينو، لكنه فوجئ بالتحدي القوي غير المتوقع على اللقب الذي قدمه لويس هاميلتون، السائق الناشئ الذي تخرج من أكاديمية الفريق نفسه.

وعندما تمكن هاميلتون من التفوق على ألونسو في ستة من أصل أول عشرة سباقات في الموسم، تصاعد التوتر داخل الفريق، وظهرت ادعاءات بوجود محاباة بين السائقين.

وقال مارك سليد، مهندس سباقات ألونسو في ذلك الوقت، خلال ظهوره على قناة بيتر ويندسور على يوتيوب، إن ألونسو كان "جادًا للغاية" بشأن إبقاء بياناته سرية. 

وكان السائق الإسباني يعتقد أن تبادل المعلومات بشكل مفتوح بين جانبي المرآب لا يخدم سوى السائق الجديد هاميلتون، ويمنحه أفضلية غير عادلة.

ورفضت مكلارين الطلب فورًا، بحجة أن ذلك سيضر بالمصالح العامة للفريق. 

فرناندو ألونسو ولويس هاميلتون، مكلارين

فرناندو ألونسو ولويس هاميلتون، مكلارين

الصورة من قبل: Sutton Images

وفي الواقع، وعلى الرغم من تنافس الفريق على بطولة العالم في ذلك الوقت، فقد تم استبعاده من بطولة الصانعين في سبتمبر بسبب فضيحة "سباي غيت" الشهيرة.

ووفقًا لـ سليد، فإن طلب تقييد مشاركة البيانات كان في الواقع التعبير الأكثر وضوحًا عن عدم رضا ألونسو العميق عن المعاملة التي تلقاها بشكل عام داخل فريق ووكينغ. 

وبعد انهيار العلاقة بشكل كامل، غادر السائق المخضرم الفريق في نهاية موسمه الأول وعاد إلى رينو.

ووصف المهندس مارك سليد أحداث تلك الفترة بهذه الكلمات: "في 2007، وفي ذروة الصراع بين فرناندو ولويس، طالب فرناندو بالفعل، أو حتى فرض، بمنع لويس من الوصول إلى بياناته".

لويس هاميلتون، مكلارين، المركز الثالث، وفرناندو ألونسو، مكلارين، المركز الثاني، على منصة التتويج

لويس هاميلتون، مكلارين، المركز الثالث، وفرناندو ألونسو، مكلارين، المركز الثاني، على منصة التتويج

الصورة من قبل: Mark Sutton / Motorsport Images

وأكمل: "في الوقت نفسه، أوضح أنه سيكون سعيدًا تمامًا بعدم حصوله هو أيضًا على بيانات لويس". 

وتابع: "كان مقتنعًا تمامًا بأن حصول لويس على بيانات السيارتين سيصب بشكل كامل في مصلحته. وبالطبع، لم تتم الموافقة على هذا الطلب".

وأردف: "كان فرناندو يحصل أيضًا على كل هذه المعلومات، وبرأيي، كان عليه أن يستخدمها بشكل أكثر فاعلية لتحسين أدائه". 

وأضاف: "بصفتي مهندسًا، فإن تفكيري هو أنه كلما زادت المعلومات التي تمتلكها، أصبحت قراراتك أفضل، وأصبح الفريق أسرع".

واسترسل: "على الحلبة، أنت لا تحاول فقط التغلب على زميلك في الفريق، بل تحاول أيضًا تجاوز كل سيارة أخرى على شبكة الانطلاق".

لويس هاميلتون، مكلارين

لويس هاميلتون، مكلارين

الصورة من قبل: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

وأشار سليد إلى أن ألونسو تأثر كثيرًا بهذا الوضع، مضيفًا: "كان جادًا جدًا بشأن هذا الأمر. لقد كان غاضبًا للغاية، لأنه لم يحصل على ما كان يريده".

وأكمل: "لقد أظهر هذا الوضع مدى اضطراب وتعقيد العملية بأكملها. كان طلبه في الواقع نتيجة لشعوره بأنه تعرض للمعاملة غير العادلة في العديد من الأمور الأخرى أيضًا".

وأردف: "الموقف الذي حدث كان مجرد واحدة من مشاكل كثيرة، وربما كان محاولة غير موفقة إلى حد ما لتصحيح وضع كان يعتبره غير عادل".

ورغم أن التاريخ الدقيق لهذا الخلاف حول البيانات غير واضح، أكد سليد أنه حدث في منتصف الموسم، قبل حادثة منطقة الصيانة الشهيرة في جائزة المجر الكبرى.

وبينما يُنظر غالبًا إلى ألونسو من الخارج باعتباره المسؤول الرئيسي عن هذا الاضطراب، شدد سليد على أن جانب هاميلتون لعب أيضًا دورًا مهمًا في انهيار العلاقة بين الطرفين.

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