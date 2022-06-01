مهندس سابق في مرسيدس: هاميلتون لا يملك المرجعية التقنية التي كانت لدى شوماخر

أوضح براندل أن 75 نقطة تعني الفوز بثلاثة سباقات فقط، وأن شارل لوكلير كانت لديه صدارة بأكثر من 40 نقطة في بداية الموسم، والآن ماكس فيرشتابن هو من يتصدر ترتيب السائقين، إذ أن الموسم ما يزال طويلًا.

وعمل براندل في القسم الانسيابي في جانب المسار مع مرسيدس حتى 2019، كما يعتبره توتو وولف مدير الفريق صديقًا مقربًا، حيث سبق وصرّح بأنه كان مهندسًا متميزًا في قسم الانسيابية ويفهم العمل بشكل جيّد للغاية وبمقدوره التفكير خارج الصندوق.

وضمن معرض حديثه عن جائزة موناكو الكبرى الأخيرة، ذكر براندل عبارة مثيرة جدًا للاهتمام ضمن تحليله، حيث قال: "هاميلتون بحاجة لثقة كبيرة للغاية داخل السيارة، لكن بمقدوره قلب حظوظه إذا ما حصل من جديد على سيارة تعمل بشكل مثالي تمنحه الثقة من جديد".

وأضاف: "لا يمتلك هاميلتون المرجعية التقنية التي كانت لدى شوماخر أو نيكو روزبرغ. إنه ببساطة يحتاج إلى الثقة داخل السيارة، وهو من خلالها يحصل على شعور كامل بالسيارة".

وقد يعتبر البعض هاميلتون بأنه ليس الأفضل على الصعيد التقني بين سائقي الفورمولا واحد، لكن ومع 7 ألقاب عالم و103 انتصارات حتى الآن، فإنه السائق الأنجح في تاريخ البطولة.