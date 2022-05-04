مهندسو ويليامز طلبوا السماح بتجريد السيارة من الطلاء

كان الفريق قد أزال مناطق من الطلاء على سيارته خلال السباقات الماضية، حيث بدأ من أستراليا مع المزيد من التعديلات في إيمولا.

والهدف من ذلك هو خفض الوزن، ما كلّف إزالة الطلاء في منطقة الأنف، غطاء المحرك والعوارض الجانبية.

ويجب على أي إجراء إضافي لإزالة الطلاء المرور أولاً من قسم التسويق لدى ويليامز، لضمان عدم تأثير ذلك على عقود الرعاية.

حيث قال دايف روبوسن مدير قسم الأداء حول هذه الفكرة مبتسماً: "بالتأكيد، تمت مناقشتها".

وبينما لم تتم الموافقة على إزالة كامل طلاء السيارة، لكن روبسون يتفهم حاجة الفريق للحفاظ على هوية السيارة.

فقال: "المسألة تتعلق حول تفاهم المهندسين مع قسم التسويق. جميعنا نريد مظهراً مذهلاً للسيارة، وذلك جزء من الرياضة".

وأكمل: "لا يتعلق الأمر بالكسوة اللونية وحسب، بل إن وضوح هوية العلامة ككل أمر هام للغاية".

وتابع: "بالتأكيد هناك تنازلات. تحتاج السيارة إلى مظهر متميز. لكن في الوقت نفسه، من مصلحة الرعاة كذلك أن تكون السيارة أسرع ما يمكن".

سيارة ويليامز تصوير: صور موتورسبورت

ولا تعتبر ويليامز الفريق الوحيد الذي لجأ إلى هذا الحل لتخفيف وزن السيارة، وذلك بهدف تحسين الأداء.

حيث أزالت فرق أستون مارتن، ريد بُل ومكلارين الطلاء من أجزاء في سياراتها.

لكن مع معاناة أغلب الفرق من ذلك، يعتقد روبسون بأن الفورمولا واحد ربما لم تكن مصيبةً فيما يتعلق بقوانين الوزن.

فقال: "أعتقد بأنه بات من المعروف أن تحقيق الوزن الأدنى مسألة صعبة جداً. علاوة على التعقيد الإضافي جراء سقف النفقات. كيف يمكن تحقيق كل ذلك؟".

وتابع: "أغلب الفرق، أو جميعها ما عدا فريق واحد، تقول أنه من الأفضل للرياضة لو تتم زيادة الوزن الأدنى المسموح".

وأضاف: "في حال اكتفينا بشكل السيارة الحالي، من الأفضل إنفاق الميزانية الهندسية على أمور أخرى لجعل السيارة أسرع".

واختتم: "آمل أن تبقى هكذا".