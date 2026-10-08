"مهمة لم تكتمل" أمام فيرستابن: هل أصلحت ريد بُل أخيرًا نقطة ضعفها في سنغافورة؟

يقرّ فيرستابن بأن ريد بُل أصبحت أفضل في المنعطفات البطيئة هذا الموسم في الفورمولا 1، رغم استمرار التساؤلات حول تعاملها مع المطبات والحفف الجانبية. أما إسحاق حجار، فلا يرى أي سبب يمنع ريد بُل من المنافسة تحت الأضواء الكاشفة.

من بين جميع الحلبات الموجودة على روزنامة الفورمولا 1 الحالية، هناك حلبتان فقط لم يحقق ماكس فيرستابن الفوز فيهما حتى الآن: مادرينغ وحلبة مارينا باي سنغافورة. وبينما يبدو ذلك منطقيًا تمامًا في حالة مدريد، إذ زارت الفورمولا 1 حلبة الشوارع الجديدة تمامًا حول مركز إيفيما للمرة الأولى هذا العام، فإن فيرستابن يستعد بالفعل لمحاولته العاشرة للفوز بالسباق في سنغافورة.

وصعد الهولندي إلى منصة التتويج في سنغافورة أربع مرات، لكن الفوز لا يزال غائبًا عن سجله. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عام 2022 كان من الممكن أن يكون العام الذي يحقق فيه فوزه الأول. فقد كان فيرستابن الأسرع بفارق مريح في التصفيات التي أقيمت في أجواء ماطرة جزئيًا، لكنه اضطر إلى التخلي عن محاولته الأخيرة بعدما ارتكبت ريد بُل خطأ في تقدير كمية الوقود الموجودة في سيارته.

ولهذا السبب جزئيًا، أقرّ فيرستابن خلال اليوم الإعلامي يوم الخميس في منطقة الحلبة بأنه لا يزال يملك "مهمة لم تكتمل" في سنغافورة.

وقال في هذا الصدد: "في السنوات القليلة الماضية، كنا دائمًا نعاني في المنعطفات البطيئة، وكذلك في اجتياز الحفف الجانبية والتعامل مع المطبات".

وأضاف: "أصبحت سيارتنا هذا العام على الأرجح أكثر قدرة على المنافسة في المنعطفات البطيئة، لكننا لا نزال نعاني مع المطبات والحواف الجانبية. نحن نعرف ذلك".

وأكمل: "لذلك، بالطبع، لدي مهمة لم تكتمل هنا عندما لا تكون قد فزت بالسباق بعد. في الواقع، أعود إلى هنا كل عام وأنا أحاول الفوز به، لكن علينا أيضًا أن نكون واقعيين. لكنني آمل أن نكون، لنقل، أكثر قدرة على المنافسة قليلًا هذا العام مقارنة بالسنوات القليلة الماضية".

هل تعمل سيارة "آر.بي22" في كل مكان بعد ترقية باكو؟

بعد صعود سائقيها إلى منصة التتويج في باكو وتحقيق الفوز الأول هذا العام في ماليزيا، تملك ريد بُل أسبابًا للتفاؤل. ويبدو أن حزمة التحديثات الكبيرة التي قدمتها في باكو، والتي كانت أيضًا آخر خطوة تطويرية مهمة لسيارة "آر.بي22"، تركت تأثيرًا هائلًا، رغم أن فيرستابن يشدد على أن فعاليتها يمكن أن تختلف من حلبة إلى أخرى.

وقال فيرستابن في هذا الصدد: "تعمل التحديثات، لكن بعض الحلبات تكون بطبيعتها أفضل لنا قليلًا. في باكو، كانت الأجواء أكثر برودة وكان من الأصعب تشغيل الإطارات ضمن نطاق عملها. أما ماليزيا فكانت العكس تمامًا، وهذه منطقة حارة مجددًا حيث تصل الإطارات إلى نطاق عملها، لكن لا تزال لدينا نقاط ضعفنا".

وأكمل: "بالنسبة لي، هذه مرة أخرى حالة متطرفة أخرى مقارنة بما واجهناه في باكو أو ماليزيا، لكنني أعرف أيضًا أن بعض السيارات الأخرى تكون جيدة جدًا في المنعطفات البطيئة، وخصوصًا على حلبات الشوارع. لكن نعم، نريد أن نحاول أن نكون قادرين على المنافسة، ولنقل أن نكون ضمن المنافسين على منصة التتويج".

وإلى جانب مرسيدس، تتجه الأنظار في هذا الصدد أيضًا إلى فيراري، التي يرى فيرستابن أنها تتعامل مع المطبات والحواف الجانبية بشكل جيد للغاية، كما تبدو قادرة على المنافسة في المنعطفات البطيئة.

لكن زميل فيرستابن في الفريق، إسحاق حجار، يثق تمامًا بقدرة ريد بُل على التغلب على لعنتها في سنغافورة هذا العام، تحديدًا لأن حزمة التحديثات أثبتت فعاليتها بالفعل على حلبتين مختلفتين تمامًا.

"إنه سؤال جيد. إذا كنت أستند إلى فهمي للسيارة وهذا الموسم، فلا أرى أي سبب يمنعنا من تقديم أداء جيد على حلبة كهذه"، قال حجار عندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن التوازن بين قوة ريد بُل في المنعطفات البطيئة وضعفها في اجتياز الحفف الجانبية.

وأردف: "خصوصًا إذا نظرت إلى الجولتين الأخيرتين، فقد كانتا حلبتين مختلفتين تمامًا، باكو وسيبانغ. لا يوجد بينهما أي شيء مشترك تقريبًا، ومع ذلك كانت السيارة تقدم أداءً جيدًا في المرتين. لذلك، لماذا لا يكون الأمر كذلك هنا؟ أعتقد أنك ستكتشف ذلك غدًا، مثلي تمامًا، لكنني آمل الأفضل".

سباق سنغافورة القصير يفرض تحديات إضافية

لكن في سنغافورة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، لن يتعلق الأمر فقط بالأداء الأقصى للسيارة. إذ إنها عطلة نهاية أسبوع للسباق القصير، مع حصة تجارب حرة واحدة فقط، ما يعني أن التنفيذ سيكون حاسمًا بالنسبة للفرق من أجل الاقتراب قدر الإمكان من الإمكانات القصوى للسيارة خلال فترة زمنية قصيرة.

"في كل عام، تكون مستويات التماسك هنا أقل قليلًا خلال النهار. وربما يكون الأمر أكثر صعوبة قليلًا على الإطارات، لكن أهم شيء هو العثور على توازن جيد للسيارة مباشرة في الحصة الحرة الأولى. وهذا سيساعدنا على الأرجح كثيرًا لبقية عطلة نهاية الأسبوع"، قال فيرستابن عندما سُئل عن تحديات عطلة نهاية أسبوع للسباق القصير في سنغافورة.

وأكمل: "في الواقع، عندما تقود خلال النهار في سباق قصير مقارنة بالقيادة ليلًا، ستواجه تحديات مختلفة، لكننا نعرف في الوقت ذاته أن التجاوز صعب جدًا على هذه الحلبة. لذلك أعتقد أن أهم شيء في نهاية المطاف هو التصفيات، سواء للسباق القصير أو للسباق الرئيسي، لأنها عادةً ما تحدد المركز الذي تنهي فيه السباق".