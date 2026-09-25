من يُمثّل الخطر الأكبر أمام راسل في جائزة أذربيجان الكبرى: فيرستابن أم أنتونيللي؟

بعد حصوله على قطب الانطلاق الأول في جائزة أذربيجان الكبرى، رشح جورج راسل ماكس فيرستابن باعتباره الخطر الأقرب إليه في السباق، لكنه مازح بشأن العودة المذهلة لزميله في مرسيدس كيمي أنتونيللي في مونزا.

اصطدم أنتونيللي بالحاجز في لفّته السريعة الثانية في القسم الأول من التصفيات، ما ألحق أضرارًا بنظام التعليق الأمامي ونظام التوجيه، إلى جانب العجلة والإطار الأماميين على الجهة اليسرى. وحاول العودة إلى منطقة الحظائر، لكن مهندس سباقه بيتر بونينغتون طلب منه إيقاف السيارة.

وكان أنتونيللي قد سجل بالفعل زمنًا سريعًا بما يكفي للتأهل إلى القسم الثاني، لكنه لم يتمكن من المشاركة فيه، ولذلك صُنّف في البداية في المركز السادس عشر على شبكة الانطلاق. أما فيرستابن، فتصدّر حصة التجارب الحرة الثالثة ظهر الجمعة، لكنه واجه مشكلة في محرك الاحتراق الداخلي خلال التصفيات، ما أثر بدوره على نشر الطاقة الكهربائية. وأجبره ذلك على الاكتفاء بالمركز الثامن في القسم الحاسم من التصفيات.

وقال راسل: "أشعر بأن فيرستابن سيكون مصدر تهديد، ومن الواضح أننا لا نستطيع استبعاد كيمي".

وأضاف: "كما تعلمون، انطلق من المركز 19 في مونزا وهو الآن في المركز 16. لذا نعم، من المفترض أن يتصدر بفارق بضع لفات في وقت أبكر هذه المرة..."

وكان أوسكار بياستري ولاندو نوريس سائقا مكلارين الأسرع خلال المحاولات الأولى في القسم الثالث من التصفيات. لكن أيًا منهما لم يتمكن من مجاراة وتيرة راسل عندما سجل زمنًا أسرع في محاولتيه الأخيرتين، رغم أنه استخدم مجموعة الإطارات اللينة نفسها طوال الحصة، بينما وضع كلاهما مجموعتين جديدتين.

وأغلق نوريس مكابحه وتجاوز المنعطف الثالث في محاولته الأخيرة، ما تسبب لفترة وجيزة في ظهور علم أصفر، لكن لفة فيرستابن كانت قد تعرضت للتخريب بالفعل بسبب مشكلات وحدة الطاقة.

وأدى ذلك إلى احتلال شارل لوكلير سائق فيراري المركز الثاني، وإن كان متأخرًا بفارق مذهل بلغ 0.837 ثانية عن راسل.

وقال راسل: "عندما أعود إلى تجارب الأمس، أعتقد أن فيرستابن كان التهديد الأكبر".

وأضاف: "لكننا لا نعرف حقًا. مكلارين أيضًا قدمت مفاجأة كبيرة في بداية القسم الثالث من التصفيات."

ويحتل راسل حاليًا المركز الثاني خلف زميله في الفريق بفارق 81 نقطة في بطولة السائقين، ويحتاج بشكل ملح إلى إعادة إطلاق موسمه بعد خيبات الأمل الأخيرة، وخصوصًا في مونزا، حيث انتزع أنتونيللي صدارته بعد انطلاقه من المركز 19.

وعندما سُئل راسل عما إذا كانت عطلة نهاية هذا الأسبوع تمثل فرصة له لبدء العودة، وما إذا كان أنتونيللي ربما بدأ يظهر علامات الضغط، سعى البريطاني إلى ضبط التوقعات.

وقال: "لا أستطيع أن أتذكر الكثير من الأخطاء التي ارتكبها هذا الموسم".

وأضاف: "عندما تنظر إلى أي موسمٍ للفوز بالبطولة، حتى بالنسبة إلى السائقين الذين يفوزون بها، تكون هناك أخطاء على طول الطريق. ما زلت أواصل الإيمان وأواصل القتال حتى يصبح الأمر غير ممكن. لكنني لا أشعر بأي ضغط. أشعر بالإثارة في كل مرة أركب فيها السيارة الآن، فقط لأنني أشعر بثقة أكبر بنفسي".

وأكمل: "وعندما تبدأ هذه الثقة في التزايد، فإنها تتحول ببساطة إلى دورة تصاعدية. وعلى الجانب الآخر، عندما تكون في موقف صعب، تبدأ في فقدان تلك الثقة، ثم تبدأ في دفع الحدود بشكل أكبر".

وأردف: "وعندها تحدث الأخطاء. لكنه كان مثاليًا هذا الموسم. هذا أول خطأ يرتكبه في حصة تأهيلية طوال هذا العام."