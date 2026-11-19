فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

من يمتلك أفضل وحدة طاقة في الفورمولا 1: ريد بُل أم مرسيدس؟ راسل يطرح نظرية مثيرة للاهتمام

يعتقد ماكس فيرستابن أن مرسيدس لا تزال متفوقة على الحلبات التي تفتقر إلى فرص استعادة الطاقة، لكن جورج راسل يرى أن عوامل متعددة تلعب دورًا في ذلك، وأن مرسيدس قدّمت تنازلات في بعض الجوانب.

منشور: 19-11-2026

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نيكو هلكنبرغ، أودي وجورج راسل، مرسيدس وإسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مانويل إليتو

تعد جائزة لاس فيغاس الكبرى تحديًا مثيرًا للاهتمام لفرق الفورمولا 1 من عدة نواحٍ، وربما أكثر من الأعوام السابقة. فمع إنتاج سيارات 2026 مستويات أقل من الارتكازيّة واعتمادها على الديناميكا الهوائية النشطة، سيكون رفع حرارة إطارات بيريللي، والحفاظ عليها ضمن نطاق التشغيل المناسب بسبب المستقيمات الطويلة، أكثر صعوبة مما كان عليه الحال سابقًا.

وبحسب بطل العالم المتوّج حديثًا كيمي أنتونيللي، فإن هذا العامل سيحدد هوية السائق الذي سيرفع الكأس غير الاعتيادية في لاس فيغاس مساء السبت، رغم أنه لا ينبغي التقليل من أهمية جانب آخر أيضًا، وهو إدارة الطاقة.

وفي عطلة نهاية أسبوع تمحور فيها جانب كبير من النقاش حول عودة محركات "في8"، تظل الحقيقة أن وحدات الطاقة لعام 2026 تعاني من قيود كبيرة، سيظهر الكثير منها بوضوح في لاس فيغاس.

ووصف فيرستابن العمل على جهاز المحاكاة بأنه "مؤلم"، وهو شعور ردده سائقون آخرون. ومن المتوقع مجددًا أن تلعب ظاهرة انقطاع نشر الطاقة الكهربائية دورًا رئيسيًا على المستقيم الطويل، فيما حذّر أنتونيللي أيضًا من عودة سباقات "اليويو".

ورغم أن ذلك ليس خبرًا جيدًا في حد ذاته، فإنه يطرح سؤالًا مثيرًا للاهتمام: من يمتلك حاليًا أفضل وحدة طاقة على الحلبات التي تفتقر إلى فرص استعادة الطاقة؟

في بداية هذا العام، كانت الإجابة مرسيدس بوضوح، في حين ظلّت الكفاءة على الصعيد الكهربائي إحدى نقاط الضعف لدى وحدة طاقة ريد بُل. ورغم أن الفريق الوافد حديثًا من ميلتون كينز لم يحصل على أي فرصة تطوير وترقية إضافية "أديو"، وبالتالي لم يتمكن من إجراء تغييرات على مكونات وحدة الطاقة، فإنه أحرز تقدمًا كبيرًا على صعيد الكفاءة وتعلّم كيفية تحسين أداء وحدة طاقته بما يتناسب مع كل حلبة.

ومع ذلك، لا يزال فيرستابن يشير إلى مرسيدس باعتبارها المعيار المرجعي على حلبة تفتقر إلى فرص استعادة الطاقة مثل لاس فيغاس.

وقال: "في باكو، لم نكن على الأرجح الأقوى من هذه الناحية. آمل أن يكون الوضع أفضل قليلًا هنا، لكنني أعتقد بالتأكيد أن مرسيدس تكون عادة الأقوى في هذا الجانب، من حيث تحقيق أقصى استفادة ممكنة".

وعندما نقل موقعنا "موتورسبورت.كوم" هذه التصريحات لاحقًا إلى راسل، قدّم سائق مرسيدس إجابة أكثر تفصيلًا وتوازنًا. فبحسب رأيه، ليس من السهل الفصل بين محرك الاحتراق الداخلي والمكونات الكهربائية، كما أن الصورة التي كانت سائدة في بداية هذا العام لم تعد بالضرورة صالحة الآن.

وقال: "أعتقد بالفعل أننا نمتلك على الأرجح أكثر أنظمة إدارة الطاقة الكهربائية كفاءة، لكنني أرى أنه من غير المنصف أحيانًا الفصل بين الأمرين. إذ يتعين عليك تطوير سيارة ووحدة طاقة وإعدادات لنشر طاقة البطارية، بحيث تسهم جميعها في أداء بعضها البعض".

وبحسب راسل، فإن هذا تحديدًا هو الجانب الذي تتخذ فيه الشركات المصنعة والفرق تنازلات مختلفة.

وأضاف: "يمكنك تقديم تنازلات في محرك الاحتراق الداخلي لتحصل على المزيد من الأداء في جانب آخر، والعكس صحيح. كما يمكنك تقديم تنازلات في الحزمة الانسيابية من أجل الحصول على قوة أكبر. بإمكاننا استخراج قوة أكبر من المحرك، لكن ذلك سيتطلب منا التضحية ببعض الأداء على صعيد الديناميكا الهوائية".

وعندما يأخذ راسل كل هذه العوامل في الحسبان، يكون استنتاجه واضحًا: "بصورة عامة، أعتقد أن ريد بُل هي الفريق الذي يجب التغلب عليه حاليًا على صعيد وحدة الطاقة. لذلك أنظر إلى الأمر من منظور الأداء على امتداد اللفة، من دون التمييز بين محرك الاحتراق الداخلي والبطارية".

ومن المثير للاهتمام أن راسل يرى أن الصورة التي كانت سائدة في بداية هذا العام لم تعد صالحة لسببين. أولًا، أحرز المنافسون، وخصوصًا ريد بُل، تقدمًا في استخراج الأداء من وحدات الطاقة، وثانيًا، يشير راسل إلى أن مستويات مقاومة الهواء في سيارة W17 تغيرت، ولا سيما بعد التحديثات التي جرى تقديمها في ماليزيا.

وقال: "أعتقد أننا امتلكنا في وقت سابق من هذا العام سيارة تتمتع بكفاءة استثنائية. ومع الحزمة السابقة، كنا أسرع بفارق كبير على المستقيمات مقارنة بالسيارات الأخرى التي تستخدم وحدات طاقة مرسيدس. لكن منذ تقديم الحزمة الجديدة، أضفنا مزيدًا من مقاومة الهواء إلى السيارة. وأعتقد أن ذلك أربك إلى حد ما نظرة الآخرين إلى ما يتعلق بالقوة وما يتعلق بمقاومة الهواء. وكما قلت، لا يمكنك ببساطة رسم خط فاصل والقول إن الأمر يتعلق بالبطارية أو بمحرك الاحتراق الداخلي أو بالهيكل".

وقد تشكل مقاومة الهواء الإضافية التي أشار إليها راسل عائقًا في لاس فيغاس، لكن زميله أنتونيللي يرى تحديدًا في هذا الجانب نقطة إيجابية لصالح مرسيدس.

وقال أنتونيللي: "أعتقد أن ريد بُل ستكون قوية جدًا في عطلة نهاية الأسبوع هذه. لكنني أعتقد أننا الفريق الوحيد الذي يمتلك مجموعة من الأجنحة ذات ارتكازيّة أقل قليلًا، وبالتالي مقاومة هواء أقل. سنرى ما إذا كنا سنستخدمها هنا، لكن ذلك سيكون مثيرًا للاهتمام بالتأكيد".

وفي مونزا، وهي حلبة أخرى تفتقر إلى فرص استعادة الطاقة، قدم أنتونيللي أداءً استثنائيًا في طريق تعافيه خلال السباق، محققًا أكثر انتصاراته تأثيرًا على المستوى العاطفي في الفورمولا 1 حتى الآن. لكنه يتوقع أن تكون المنافسة في لاس فيغاس أقوى مما كانت عليه في سباقه على أرضه.

وقال: "أعتقد أن وحدة الطاقة لدينا كانت قوية جدًا على الصعيد الكهربائي، وبالطبع على صعيد الاحتراق أيضًا، لكن أداءها الكهربائي كان قويًا للغاية. وأعتقد أننا الأكثر كفاءة على الأرجح من حيث الطاقة الكهربائية ومردودها.

وأكمل: "مع ذلك، تمتلك ريد بُل أيضًا وحدة طاقة قوية جدًا، كما أن سيارتها تتمتع بكفاءة عالية على المستقيمات، خصوصًا مع الجناح الذي يُعرف باسم ماكارينا. أعتقد أن منافسنا الرئيسي في عطلة نهاية الأسبوع هذه سيكون ريد بُل، وربما مكلارين أيضًا. وعلينا أن نرى كيف سيكون أداء فيراري هنا. هذه الحلبة استثنائية، ولذلك سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام بالتأكيد".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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