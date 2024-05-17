من واقع خبرته، هاميلتون يدعم أنتونيللي كبديل له في مرسيدس

ما تزال مرسيدس في انتظار إذا ما بوسعها إقناع ماكس فيرستابن بالانضمام إلى صفوفها وترك ريد بُل التي تعاني من صراع داخلي للقوى، لكن ومع مُضي الوقت، بات واضحًا بأن أنتونيللي ربما يكون بطلها المستقبلي.

حيث صرّح هاميلتون في إيمولا بالأمس بأنه كان ليضع الإيطالي الشاب داخل السيارة لو كان القرار بيده.

حيث قال: "لا أعرف بصراحة ما الذي يخطط له توتو (وولف)، لكنني أرى بأن ضم سائق ناشئ هو السبيل الصحيح. لو كان القرار بيدي، كنت لأختار كيمي على الأرجح".

لكن وفي حين أن ضم سائق ناشئ لم يكن دومًا السبيل الذي تتبعه مرسيدس، إلا أنه ربما لم تصبح الظروف مواتية قط بهذا الشكل لتضع العلامة الألمانية ثقتها في أحدهم هذه المرة.

كما أن خطوات مرسيدس مؤخرًا تشير إلى أن تفكير هاميلتون ليس بعيدًا عن المتوقع، حيث أنه ومنذ الإعلان عن انتقال بطل العالم السباعي إلى فيراري لموسم 2025، فقد سرّعت مرسيدس من وتيرة تطوير صاحب الـ 17 عامًا.

إذ تضمن ذلك وضعه ضمن تجارب خاصة مع سيارتيها في الفورمولا 1 من موسمي 2021 و2022، كما يخطط الفريق للمزيد من التجارب المقبلة.

كما كان هنالك حتى طلبًا باستثناء لمنح الإيطالي الرخصة الخاصة للمشاركة في الفورمولا 1 قبل بلوغه السن الأدنى البالغ 18 عامًا، لكن وولف سارع بدحض أية تكهنات بأن مرسيدس كانت وراء ذلك أو أنه مستعد حتى للإلقاء بأنتونيللي إلى مقعد فورمولا 1 على المدى القصير دون التحضير اللازم.

في المقابل، يعرف هاميلتون تمامًا ما يتحدث عنه وهو يدعم أنتونيللي. في النهاية، فقد صعد البريطاني نفسه مباشرة إلى مكلارين عندما خاض موسمه الأول في الفورمولا 1 في 2007.

وقد أتت تلك المخاطرة أكلها لصالح مكلارين، وربما تؤتي ثمارها مرة أخرى مع مرسيدس.