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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 / أخبار عاجلة

"من واجب" فيراري دعم فيتيل الذي يُعاني

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"من واجب" فيراري دعم فيتيل الذي يُعاني
09-08-2020

يرى لورانت ميكيز المدير الرياضي لدى فيراري أنه "من واجب" فريق مارانيللو تقديم الدعم لسائقه سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات والذي يعاني حالياً مع سيارة موسم 2020.

أكد الفرنسي أن الفريق مستعد للمخاطرة في الاستراتيجية لسباق جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد، وذلك لمساعدة فيتيل وزميله شارل لوكلير على التقدم في الترتيب، بعد تصفيات سيئة يوم أمس السبت.

بعد انطلاقه من المركز العاشر في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، عانى فيتيل من تصفيات سيئة في سيلفرستون، حيث فشل في التأهل إلى القسم الثالث. 

أما لوكلير فقد نجح في ذلك، وسينطلق ثامناً على المسار، أربعة مراكز خلف مكان انطلاقه الأسبوع الماضي.

وكشف الألماني في تصريح للتلفزيون الإيطالي أنه لم يستطع استخراج المزيد من سيارته خلال التجارب التأهيلية.

بدوره، أكد ميكيز أن عمل الفريق حسّن من شعور السائقين خلف المقود، لكن ذلك لم يُترجم إلى تحسينٍ في أزمنة اللفات.

حيث قال: "أعتقد أنه لا مثيل لسيباستيان في الروح القتالية التي يتحلى بها ومحاولة كل ما بوسعه، إضافة إلى تقديم نقد بناء لمحاولة فهم الانتقال إلى الحدّ الأقصى التالي".

وأردف: "أعتقد أن ما كان يعنيه حين قال أنه لم يعد بوسعه استخلاص المزيد، هو أننا نحاول العديد من الطرق، وذلك نوعاً ما حسّن من الشعور خلف المقود، لكن لا يبدو أن هناك تحسيناً في زمن اللفات".

وأكمل: "أعتقد أن من واجبنا محاولة كل ما بوسعنا لدعمه، وضمان استخلاص أزمنة لفات أفضل، لأنه يعتبر ركناً هائلاً من أركان الفريق لا يمكننا تركه خلفنا. لهذا، نحن أقوياء بوجوده ضمن سعينا للبحث عما نفتقده على صعيد تحسين الأداء".

وتابع: "أعتقد أنه عبّر الأسبوع الماضي عن عدم ارتياحه من السيارة، ونحن نعلم من خبرتنا أنه حالما تفقد الثقة خلف المقود، فإن أزمنة اللفات ستكون كارثية".

واسترسل: "لكنه يحافظ على روحه العالية. لقد وصلنا إلى مكان نحن فيه أكثر سروراً نوعاً ما من توازن السيارة، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى أزمنة اللفات التي نسعى إليها بعد، وهذا ما علينا العمل على تحليله وفهمه".

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بالمقابل، أوضح ميكيز أن فيراري ستخاطر في استراتيجية السباق بهدف تعويض المراكز، مشيراً إلى أنّ الفريق قد يتبع استراتيجية البقاء على الإطارات لفترات طويلة وضغطها إلى الحدود القصوى. حيث سيستعمل لوكلير إطارات "ميديوم" للانطلاقة، أما فيتيل فيملك حرية الاختيار.

فقال: "نظراً لأن نوعية الإطارات أكثر ليونة، أعتقد أننا سنرى فوارق في الاستراتيجيات، سنرى فرقاً تعتمد توقفاً واحداً، وأخرى توقفين. علينا أن ندرس استراتيجية التوقف الواحد والتي ستكون أصعب بمرتين من الأسبوع الماضي".

واسترسل: "الانطلاقة من الخلف في سيلفرستون عملية معقدة. نظراً لأنك تواجه الهواء المتسخ من السيارات أمامك في المنعطفات السريعة. لذا سنحاول دراسة فرصنا وسنخاطر بعض الشيء كذلك في الاستراتيجية".

وأكمل: "سنحاول إنهاء السباق بأفضل طريقة، وسنستخرج من السيارة كل ما بوسعنا وسنتقبل النتيجة أياً كانت. هذه هي الروح القتالية".

يشار إلى أن فيراري عانت من مشكلة في وحدة طاقتها كذلك لسيارة فيتيل يوم الجمعة، لذا عملت على تبديل وحدتي طاقة سيارتيها يوم السبت.

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