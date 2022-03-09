من هو بيترو فيتيبالدي؟ بديل مازبين لدى فريق هاس في الفورمولا واحد؟

بوصفه السائق الاحتياطي الرسمي لدى هاس، فقد كان أولَ من حظي بالفرصة كبديل عن نيكيتا مازبين بعد أن قرر الفريق فض الشراكة معه ومع الراعي الأساسي أورالكالي بقرار ساري المفعول مباشرة، عقب تداعيات الغزو الروسي لدولة أوكرانيا.

ولم يعلن فريق هاس بعد السائق البديل عن مازبين لموسم 2022 في الفورمولا واحد إلى جانب ميك شوماخر، لكن جين هاس مالك الفريق صرح بأن فيتيبالدي سيقود مع الفريق خلال تجارب البحرين الشتوية.

من هو بيترو فيتيبالدي، وهل هناك صلة قرابة تجمعه مع إيمرسون فيتيبالدي؟

كان فيتيبالدي جزءاً من فريق هاس منذ 2018، بعد الفوز بآخر مواسم سلسلة 3.5 ليتر العالمية في 2017. والفريق يعرفه جيداً بعد أن شارك في سبعة أيام تجارب بين موسمي 2018 و2019.

وهو حفيد بطل العالم مرتين إيمرسون فيتيبالدي، وهو ينحدر من عائلة شغوفة بالسباقات.

عمُّ والده ويلسون، شارك إلى جانب إيمرسون في الفورمولا واحد بين 1972 و1975، أفضل نتائجه كانت المركز الثامن في جولة ألمانيا 1973، بينما شارك خاله ماكس بابيس في سبعة سباقات لصالح "فوتورك" خلال موسم 1995، قبل أن يبدأ بحصد النجاحات في "تشامب كار".

أخوه الأصغر، إنزو، شارك في الفورمولا 3 خلال موسم 2020 وأكمل قسماً من موسم 2021 قبل الانتقال إلى الفورمولا 2 مع شاروز. تعرض صاحب الـ 20 عاماً لحادثة مروعة في سباق الفورمولا 2 الأساسي في المملكة العربية السعودية لكنه تعافى تماماً وهو يستعد لموسم 2022 مع فريق جمهورية التشيك.

بيترو فيتيبالدي، هاس تصوير: صور موتورسبورت

ما هي الخبرة التي يمتلكها في عالم السباقات؟

بدأ فيتيبالدي مسيرته المهنية في "بي آر دي سي" عام 2013، حيث أحرز الفوز مرة في براندز هاتش، قبل الترقي إلى سلسلة فورمولا رينو 2.0 والفوز بلقبها.

بعد الانتقال إلى الفورمولا 3 الأوروبية في 2015، عانى فيتيبالدي في المنافسات حيث كانت أفضل نتائجه تحقيق المركز السادس مرتين في بورتيماو، لكنه أحرز الفوز في السلسلة الهندية "ام ار اف" خلال شتاء 2015-2016.

حقق خطوة أخرى عبر الانتقال إلى سلسلة فورمولا في8 3.5 لموسم 2016 حيث وصل إلى منصة التتويج في سباق برشلونة الختامي، وفي 2017 انتقل للقيادة مع فريق "شاروز".

شهد موسم 2018 مشاركات متقطعة حيث شارك في إندي كار مع فريق دايل كوين وكذلك في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" مع فريق "دراغون سبيد".

لكنه تعرض لحادثة في سبا-فرانكورشان بسبب فشل نظام التوجيه ليرتطم بالحائط في منعطف "أو روج" ما أدى إلى كسر كلتا ساقَيه، وتسبب بحرمانه المشاركة في أغلب مجريات الموسم، ولم يصل إلى المراكز العشرة الأولى إلا مرة واحدى في بورتلاند خلال مشاركته السادسة في إندي كار.

بعد الانتقال إلى بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" مع فريق "دبليو آر تي" لموسم 2019، واصل فيتيبالدي المشاركة ضمن منافسات سلسلة فورمولا 3 الآسيوية في شتاء 2019-2020.

ومنذ ظهوره مرتين كبديل عن غروجان في موسم 2020، أكمل فيتيبالدي عدة مشاركات في سلاسل مختلفة، إضافة إلى تخصيص جزء من وقته كسائق فريق هاس الاحتياطي في الفورمولا واحد.

وشارك البرازيلي ثلاث مرات في إندي كار مع فريق دايل كوين خلال موسم 2021، مجدداً كبديل عن غروجان في سباقات الحلبات البيضوية، بما في ذلك أول مشاركة له في إندي 500 لينهي بالمركز 25.

كما شارك لمرة واحدة في سلسلة لومان الأوروبية مع فريق جي-درايف وكذلك في عدة سباقات ستوك كارز البرازيلية.

بيترو فيتيبالدي، هاس تصوير: صور موتورسبورت

لماذا سيقود بديلاً عن مازبين مع هاس؟

يعتبر فيتيبالدي البديل المنطقي عن الروسيّ مازبين بعد تخلي الفريق عنه، وذلك على ضوء تداعيات الغزو الروسي لدولة أوكرانيا.

والتخلي عن مازبين يعني ضرورة إيجاد بديل بالسرعة القصوى ليقود إلى جانب ميك شوماخر في موسم 2022 الذي سينطلق قريباً.

وفيتيبالدي هو السائق الاحتياطي الرسمي للفريق، لذا سيقود مع هاس في تجارب البحرين الشتوية، لكن الفريق يعي جيداً ضرورة الحاجة إلى سائق يمتلك الخبرة في الفورمولا واحد.

وبالنظر إلى خبرته المحدودة، فإن جين هاس مالك الفريق يُبقي على الاحتمالات مفتوحة حيال إمكانية التوقيع مع سائق آخر.

حيث قال في تصريح لـ "أسوشيتد برس": "نحن ضمن مرحلة تقييم عدة مرشحين، لنرى من هو متوافر لعقد صفقة، سيكون لدينا مرشّح قريباً".

أحد أهم المرشحين هو أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو السابق، الذي ترك الفريق بنهاية موسم 2021 وانتقل إلى الفورمولا إي.

ويعتبر الإيطالي جزءاً من سائق فيراري الاحتياطيين إلى جانب شوماخر. ويمكن لفريق هاس ضمه لجزء من الموسم أو الاتفاق على عقد لموسم كامل في حال تخلى عن التزاماته مع الفورمولا إي.

اسم آخر يعتبر مرشحاً هو نيكو هلكنبرغ السائق المخضرم السابق الذي شارك مع رينو، فورس إنديا، ساوبر وويليامز.

ويعمل الألماني حالياً كسائق احتياطي مع فريق أستون مارتن، لكن بسبب التزاماته هذه لا بد من التوصل لاتفاق بين الفريقين لإعفائه من عقده والسماح بانتقاله إلى الفريق الأمريكي.