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من هو السائق الوحيد الذي أكمل جميع لفات السباقات الـ 14 الأولى من موسم 2024؟

سائق مكلارين كان الوحيد الذي أكمل جميع لفات الـ 14 سباقًا التي شكلت النصف الأول من موسم 2024 في بطولة العالم للفورمولا 1.

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس ولاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس ولاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

شهد هذا الموسم حتى الآن فوز 7 سائقين مختلفين، كان على رأسهم ماكس فيرستابن بـ 7 انتصارات، بينما أحرز لويس هاميلتون الفوز في مناسبتين، فيما كان هنالك فوز وحيد لكل من لاندو نوريس، أوسكار بياستري، جورج راسل، كارلوس ساينز وشارل لوكلير.

لكن الاسم الأبرز من حيث ثبات الأداء في هذا الموسم كان أوسكار بياستري سائق مكلارين.

إذ وإلى جانب حصد أولى انتصاراته في الفورمولا 1 هذا العام من بوابة سباق جائزة المجر الكبرى، أصبح بياستري السائق الوحيد الذي نجح في إكمال جميع لفات النصف الأول من الموسم والبالغ عددها 845 لفة.

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بينما كان لوغان سارجينت سائق ويليامز السائق الذي أكمل عدد اللفات الأقل في السباقات الـ 14 الماضية بمجموع 698 لفة.

على الجانب الآخر، يتواجد فيرستابن على قمة عدد لفات الصدارة بمجموعة 448 لفة، في حين فاز هاميلتون بسباقين بالرُغم من أنه لم يتصدر سوى 30 لفة فقط هذا الموسم.

المراكز العشرة الأولى من حيث اللفات المقطوعة في النصف الأول من الموسم:

المركز السائق عدد اللفات
 النسبة المئوية
1 أوسكار بياستري 845 %100
2 فرناندو ألونسو 840 %99.41
3 لاندو نوريس 838 %99.17
4 جورج راسل 824 %97.51
5 شارل لوكلير 814 %96.33
6 يوكي تسونودا 808 %95.62
7 لويس هاميلتون 802 %94.91
8 فالتيري بوتاس 797 %94.32
9 لانس سترول 795 %94.08
10 ماكس فيرستابن 790 %93.49
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