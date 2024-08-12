من هو السائق الوحيد الذي أكمل جميع لفات السباقات الـ 14 الأولى من موسم 2024؟
سائق مكلارين كان الوحيد الذي أكمل جميع لفات الـ 14 سباقًا التي شكلت النصف الأول من موسم 2024 في بطولة العالم للفورمولا 1.
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس ولاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
شهد هذا الموسم حتى الآن فوز 7 سائقين مختلفين، كان على رأسهم ماكس فيرستابن بـ 7 انتصارات، بينما أحرز لويس هاميلتون الفوز في مناسبتين، فيما كان هنالك فوز وحيد لكل من لاندو نوريس، أوسكار بياستري، جورج راسل، كارلوس ساينز وشارل لوكلير.
لكن الاسم الأبرز من حيث ثبات الأداء في هذا الموسم كان أوسكار بياستري سائق مكلارين.
إذ وإلى جانب حصد أولى انتصاراته في الفورمولا 1 هذا العام من بوابة سباق جائزة المجر الكبرى، أصبح بياستري السائق الوحيد الذي نجح في إكمال جميع لفات النصف الأول من الموسم والبالغ عددها 845 لفة.
بينما كان لوغان سارجينت سائق ويليامز السائق الذي أكمل عدد اللفات الأقل في السباقات الـ 14 الماضية بمجموع 698 لفة.
على الجانب الآخر، يتواجد فيرستابن على قمة عدد لفات الصدارة بمجموعة 448 لفة، في حين فاز هاميلتون بسباقين بالرُغم من أنه لم يتصدر سوى 30 لفة فقط هذا الموسم.
المراكز العشرة الأولى من حيث اللفات المقطوعة في النصف الأول من الموسم:
|المركز
|السائق
|عدد اللفات
|النسبة المئوية
|1
|أوسكار بياستري
|845
|%100
|2
|فرناندو ألونسو
|840
|%99.41
|3
|لاندو نوريس
|838
|%99.17
|4
|جورج راسل
|824
|%97.51
|5
|شارل لوكلير
|814
|%96.33
|6
|يوكي تسونودا
|808
|%95.62
|7
|لويس هاميلتون
|802
|%94.91
|8
|فالتيري بوتاس
|797
|%94.32
|9
|لانس سترول
|795
|%94.08
|10
|ماكس فيرستابن
|790
|%93.49
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
روزبرغ يقارن أنتونيللي بفيرستابن
بيرمان يكشف عن السائق الذي يتمنى أن يتعلم منه مع صعوده إلى الفورمولا 1 في 2025
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
نوريس: المزيد من الحوادث ستجمعني مع فيرستابن
جوردان: أداء بياستري قد يجبر مكلارين على جعله السائق رقم 1 في الفريق
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
غاسلي واجه "المشاكل تلو المشاكل" بسبب أخطاء ألبين
دبليو آر سي: أوجييه يتّجه للمشاركة في رالي اليونان
دومينيكالي يرى بعض الحلول لزيادة الإثارة في الفورمولا 1
حصري: ما الذي يُمكن لريد بُل فعله أكثر لمساعدة بيريز في الفورمولا 1؟
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات