من هو السائق الوحيد الذي أكمل جميع لفات السباقات الـ 14 الأولى من موسم 2024؟

شهد هذا الموسم حتى الآن فوز 7 سائقين مختلفين، كان على رأسهم ماكس فيرستابن بـ 7 انتصارات، بينما أحرز لويس هاميلتون الفوز في مناسبتين، فيما كان هنالك فوز وحيد لكل من لاندو نوريس، أوسكار بياستري، جورج راسل، كارلوس ساينز وشارل لوكلير.

لكن الاسم الأبرز من حيث ثبات الأداء في هذا الموسم كان أوسكار بياستري سائق مكلارين.

إذ وإلى جانب حصد أولى انتصاراته في الفورمولا 1 هذا العام من بوابة سباق جائزة المجر الكبرى، أصبح بياستري السائق الوحيد الذي نجح في إكمال جميع لفات النصف الأول من الموسم والبالغ عددها 845 لفة.

بينما كان لوغان سارجينت سائق ويليامز السائق الذي أكمل عدد اللفات الأقل في السباقات الـ 14 الماضية بمجموع 698 لفة.

على الجانب الآخر، يتواجد فيرستابن على قمة عدد لفات الصدارة بمجموعة 448 لفة، في حين فاز هاميلتون بسباقين بالرُغم من أنه لم يتصدر سوى 30 لفة فقط هذا الموسم.

المراكز العشرة الأولى من حيث اللفات المقطوعة في النصف الأول من الموسم: