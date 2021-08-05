من هم السائقون الفرنسيون الذين فازوا في الفورمولا 1 قبل أوكون؟
بعد انتصاره الأحد الماضي على حلبة هنغارورينغ، أصبح إستيبان أوكون الفائز الفرنسي الـ 14 في تاريخ الفورمولا واحد، وإليكم في ما يلي معرضًا لجميع السائقين الفرنسيين الذين فازوا بسباقٍ واحدٍ على الأقلّ في الفورمولا واحد.
الصورة من قبل: صور لات
81 انطلاقة
المصنّعون: سيمكا غورديني، غورديني، فيراري، فانوال، بوغاتي، كوبر، مازيراتي، بي آر ام، أستون مارتن، لوتس، لولا
عدد الانتصارات: 2
الصورة من قبل: صور لات
85 انطلاقة
المصنّعون: ماترا، بي آر ام
عدد الانتصارات: 1
الصورة من قبل: راينر شليغلميلش
46 انطلاقة
المصنّعون: مارش، تيريل
عدد الانتصارات: 1
الصورة من قبل: صور لات
95 انطلاقة
المصنّعون: تيريل، ليجييه، ألفا روميو
عدد الانتصارات: 2
الصورة من قبل: صور لات
176 انطلاقة
المصنّعون: إيزو-مالبورو، ويليامز، ليجييه
عدد الانتصارات: 6
الصورة من قبل: صور ساتون
49 انطلاقة
المصنّعون: تيريلي، رينو، ليجييه
عدد الانتصارات: 2
الصورة من قبل: صور لات
114 انطلاقة
المصنّعون: إنساين، مكلارين، ثيودور، ليجييه، فيراري، رينو، لولا
عدد الانتصارات: 2
الصورة من قبل: صور لات
70 انطلاقة
المصنّعون: تيريلي، ليجييه، فيراري
عدد الانتصارات: 3
الصورة من قبل: صور ساتون
149 انطلاقة
المصنّعون: مارتيني، سورتيز، رينو، فيراري، ليجييه
عدد الانتصارات: 7
الصورة من قبل: صور لات
199 انطلاقة
المصنّعون: مكلارين، رينو، فيراري، ويليامز
عدد الانتصارات: 51
بطولات العالم: 1985، 1986، 1989، 1993
الصورة من قبل: صور لات
201 انطلاقة
المصنّعون: تيريل، فيراري، بينيتون، ساوبر، بروست، جوردان
عدد الانتصارات: 1
الصورة من قبل: صور لات
158 انطلاقة
المصنّعون: ليجييه، بروست، بار، تويوتا
عدد الانتصارات: 1
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
75 انطلاقة
المصنّعون: تورو روسو، ريد بُل، ألفا تاوري
عدد الانتصارات: 1
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
78 انطلاقة
المصنّعون: مانور، فورس إنديا، رينو، ألبين
عدد الانتصارات: 1
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