تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة التالي / ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية
فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى معرض الصور

من هم السائقون الفرنسيون الذين فازوا في الفورمولا 1 قبل أوكون؟

بعد انتصاره الأحد الماضي على حلبة هنغارورينغ، أصبح إستيبان أوكون الفائز الفرنسي الـ 14 في تاريخ الفورمولا واحد، وإليكم في ما يلي معرضًا لجميع السائقين الفرنسيين الذين فازوا بسباقٍ واحدٍ على الأقلّ في الفورمولا واحد.

من هم السائقون الفرنسيون الذين فازوا في الفورمولا 1 قبل أوكون؟
موريس ترينتينيون (1950 -1964)
موريس ترينتينيون (1950 -1964)
1/14

الصورة من قبل: صور لات

81 انطلاقة

المصنّعون: سيمكا غورديني، غورديني، فيراري، فانوال، بوغاتي، كوبر، مازيراتي، بي آر ام، أستون مارتن، لوتس، لولا

عدد الانتصارات: 2

جون بيير بيلتواز (1967 - 1974)
جون بيير بيلتواز (1967 - 1974)
2/14

الصورة من قبل: صور لات

85 انطلاقة

المصنّعون: ماترا، بي آر ام

عدد الانتصارات: 1

فرونسوا سيفير (1970 -1973)
فرونسوا سيفير (1970 -1973)
3/14

الصورة من قبل: راينر شليغلميلش

46 انطلاقة

المصنّعون: مارش، تيريل

عدد الانتصارات: 1

باتريك ديباييه (1972 - 1980)
باتريك ديباييه (1972 - 1980)
4/14

الصورة من قبل: صور لات

95 انطلاقة

المصنّعون: تيريل، ليجييه، ألفا روميو

عدد الانتصارات: 2

جاك لافيت (1974 -1986)
جاك لافيت (1974 -1986)
5/14

الصورة من قبل: صور لات

176 انطلاقة

المصنّعون: إيزو-مالبورو، ويليامز، ليجييه

عدد الانتصارات: 6

جون-بيير جابوي (1975 - 1981)
جون-بيير جابوي (1975 - 1981)
6/14

الصورة من قبل: صور ساتون

49 انطلاقة

المصنّعون: تيريلي، رينو، ليجييه

عدد الانتصارات: 2

باتريك تامباي (1977 - 1982)
باتريك تامباي (1977 - 1982)
7/14

الصورة من قبل: صور لات

114 انطلاقة

المصنّعون: إنساين، مكلارين، ثيودور، ليجييه، فيراري، رينو، لولا

عدد الانتصارات: 2

ديدييه بيروني (1978 - 1982)
ديدييه بيروني (1978 - 1982)
8/14

الصورة من قبل: صور لات

70 انطلاقة

المصنّعون: تيريلي، ليجييه، فيراري

عدد الانتصارات: 3

رينيه أرنو (1978 - 1989)
رينيه أرنو (1978 - 1989)
9/14

الصورة من قبل: صور ساتون

149 انطلاقة

المصنّعون: مارتيني، سورتيز، رينو، فيراري، ليجييه

عدد الانتصارات: 7

ألان بروست (1980 - 1993)
ألان بروست (1980 - 1993)
10/14

الصورة من قبل: صور لات

199 انطلاقة

المصنّعون: مكلارين، رينو، فيراري، ويليامز

عدد الانتصارات: 51

بطولات العالم: 1985، 1986، 1989، 1993

جون أليزي (1989 - 2001)
جون أليزي (1989 - 2001)
11/14

الصورة من قبل: صور لات

201 انطلاقة

المصنّعون: تيريل، فيراري، بينيتون، ساوبر، بروست، جوردان

عدد الانتصارات: 1

أوليفييه بانيس (1994 - 2004)
أوليفييه بانيس (1994 - 2004)
12/14

الصورة من قبل: صور لات

158 انطلاقة

المصنّعون: ليجييه، بروست، بار، تويوتا

عدد الانتصارات: 1

بيير غاسلي (2017 - حتّى الآن)
بيير غاسلي (2017 - حتّى الآن)
13/14

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

75 انطلاقة

المصنّعون: تورو روسو، ريد بُل، ألفا تاوري

عدد الانتصارات: 1

إستيبان أوكون (2016 - حتّى الآن)
إستيبان أوكون (2016 - حتّى الآن)
14/14

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

78 انطلاقة

المصنّعون: مانور، فورس إنديا، رينو، ألبين

عدد الانتصارات: 1

المشاركات
التعليقات
هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة

المقال السابق

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة

المقال التالي

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين

7 س
2
فورمولا 1

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة

5 س
3
فورمولا 1

ألبين أدركت أن أوكون سيفوز قبل ثلاث لفات من نهاية سباق المجر

8 س
4
فورمولا 1

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

2 س
5
موتو جي بي

روسي يُعلن اعتزاله سباقات الموتو جي بي

34 دقيقة
أحدث الأخبار
فيراري: من الجيّد أنّ ساينز شكّك في الاستراتيجيّة في سباق المجر
فورمولا 1

فيراري: من الجيّد أنّ ساينز شكّك في الاستراتيجيّة في سباق المجر

1 س
ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية
فورمولا 1

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

2 س
من هم السائقون الفرنسيون الذين فازوا في الفورمولا 1 قبل أوكون؟
فورمولا 1

من هم السائقون الفرنسيون الذين فازوا في الفورمولا 1 قبل أوكون؟

3 س
هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة
فورمولا 1

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة

5 س
ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين
فورمولا 1

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين

7 س
أحدث ملفات الفيديو
تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
7 س

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
7 س

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

الأكثر شعبية اليوم

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة

ألبين أدركت أن أوكون سيفوز قبل ثلاث لفات من نهاية سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

ألبين أدركت أن أوكون سيفوز قبل ثلاث لفات من نهاية سباق المجر

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

روسي يُعلن اعتزاله سباقات الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

روسي يُعلن اعتزاله سباقات الموتو جي بي

موتو جي بي: ناشئ أكاديميّة فالنتينو روسي يتّجه للانضمام إلى فريق "اس.آر.تي"
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ناشئ أكاديميّة فالنتينو روسي يتّجه للانضمام إلى فريق "اس.آر.تي"

ويليامز تسرّح تيكتوم من برنامجها للناشئين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز تسرّح تيكتوم من برنامجها للناشئين في الفورمولا واحد

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة

أحدث الأخبار

فيراري: من الجيّد أنّ ساينز شكّك في الاستراتيجيّة في سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: من الجيّد أنّ ساينز شكّك في الاستراتيجيّة في سباق المجر

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

من هم السائقون الفرنسيون الذين فازوا في الفورمولا 1 قبل أوكون؟
فورمولا 1 فورمولا 1

من هم السائقون الفرنسيون الذين فازوا في الفورمولا 1 قبل أوكون؟

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.