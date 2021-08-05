من هم السائقون الفرنسيون الذين فازوا في الفورمولا 1 قبل أوكون؟

موريس ترينتينيون (1950 -1964)

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81 انطلاقة

المصنّعون: سيمكا غورديني، غورديني، فيراري، فانوال، بوغاتي، كوبر، مازيراتي، بي آر ام، أستون مارتن، لوتس، لولا

عدد الانتصارات: 2