من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟

لحسن الحظ وكما أن سباقات الخيول الأصيلة هي "رياضة الملوك"، فإن المقام الرفيع الذي تحتله الفورمولا واحد يجتذب أكثر الشخصيات ثراءً حول العالم. دعونا نلقِ نظرة عليهم في هذا المقال!

في البداية، دعونا نفكر فقط بملصق "كلارو" على جانح سيارة ريد بُل الخلفي. "كلارو" هي الفرع الجنوب أمريكي لشركة "موفيل أمريكا"، مجموعة "فوربس غلوبال 2000" التي تمتلك ما يقارب 200.000 موظف، ويقع مقرها في مكسيكو سيتي، إذ تشير التقديرات إلى أن عوائدها الربحية وصلت قرابة 50 مليار دولار أمريكي. رئيسها، كارلوس سليم حلو، يمتلك ثروة حالية تقدر بـ 62.8 مليار دولار أمريكي وفقاً لتقديرات فوربس، ويعتبر الرجل الـ 16 الأغنى في العالم.

وكان هو - إلى جانب ابنه كارلوس سليم ضومط - القوة الدافعة وراء سيرجيو بيريز، الذي انضم إلى الفريق في 2021. ولطالما رُبطت مسيرته المهنية بعائلة سليم عبر شركة "تيليمكس تيليكوم"، والتي رعت صعوده من منافسات سلسلة "سكيب باربر" أحادية المقعد في أمريكا، حتى وصوله إلى الفورمولا واحد.

إذاً مُلصق شعار "كلارو" الذي جلب جلب بيريز إلى ريد بُل، ليقود سيارة مملوكة من قبل شخصيات سنذكرها لاحقاً، أحدها يعتبر رقم 56 لأغنى أغنياء العالم، بثروة صافية تبلغ 26.9 مليار دولار أمريكي، ويمتلك أقل من نصف الشركة بقليل!

ذلك مثال مذهل، لكنه يلقي الضوء على كمية المال المهولة التي تساعد على تعزيز وانتشار ونموّ عالم الفورمولا واحد.

Carlos Slim Domit on the Monaco starting grid

ديتريش ماتشيتز، الشريك المؤسس، والمالك لما نسبته 49 بالمئة من ريد بُل، شركة مشروبات الطاقة العالمية التي تمتلك فريقي ريد بُل وألفا تاوري في الفورمولا واحد. النمساوي صاحب الـ 76 عاماً يحبّ الفورمولا واحد إلى درجة أنه لم يقم بشراء فريق واحد بل فريقين اثنين (جاغوار وميناردي).

قصته كالتالي: عندما كان يعمل في تسويق معجون أسنان في تايلاند، صادف مشروباً يدعى "كراتينغ داينغ" ووجده مفيداً في مساعدته على التخلص من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة. وبعد التعاون مع الشخص الذي ينتجه شاليو يوفيدهيا، قاما بإطلاق نسخة "غربية" من هذا المشروب أُطلق عليه اسم ريد بُل وذلك عام 1987، والذي سرعان ما تصدّر الأسواق العالمية لمشروبات الطاقة.

وأول مشاركة لشركة ريد بُل في رياضة السيارات كانت عبر شراكة مع غيرهارد بيرغر، لتمتلك لاحقاً حصة 60 بالمئة من فريق ساوبر للفورمولا واحد - حتى الخلاف مع بيتر ساوبر الذي اختار كيمي رايكونن بدل إنريكي بيرنولدي! - وفي نوفمبر/تشرين الأول 2004، قام ماتشيتز بشراء فريق جاغوار من فورد، وبعد ذلك بعام - مع بيرغر - قام بشراء فريق ميناردي من بول ستودارت، ليغير اسمه إلى سكوديريا تورو روسو.

Dietrich Mateschitz, CEO and Founder of Red Bull at the F1 Paddock gates

Photo by: Sutton Images