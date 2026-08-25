إعداد وترجمة: خلدون يونس

كان سباق ليام لاوسون الثالث مع ريد بُل هو بالضبط ما كانت ريد بُل تريده من ليام لاوسون.

تأهل قوي، خلف ماكس فيرستابن مباشرة. لم يرتكب أخطاء كبيرة وتمتع بوتيرة قوية في السباق. نقاط. لقد أثبت أخيرًا أنه يستحق أن يكون في ذلك المقعد...

لكن سباقه الثالث مع ريد بُل لم يكن في سوزوكا في أبريل 2025، بل في زاندفورت بعد نحو 17 شهرًا.

إذًا، كيف ينبغي لنا تفسير عطلة نهاية أسبوع لاوسون؟ وماذا تثبت بالفعل؟

هل تثبت أن لاوسون سائق قادر على خوض سباقات الجائزة الكبرى؟ لا، ليس هذا. فهذا واضح جدًا على أي حال. لا يمكن لسباق أو سباقين أن يغيرا هذا الانطباع. كل ما فعله خلال مسيرته كافٍ لإثبات ذلك.

كما أنها لا تثبت أنه مقدر له الفوز ببطولة العالم. فعطلة نهاية أسبوع واحدة تظل عطلة نهاية أسبوع واحدة، في نهاية المطاف. وستحتاج إلى عينة أكبر بكثير.

ولا يمكن حتى استخدامها كدليل يدعم الادعاء بأنه كان بإمكانه قلب حملته في 2025 لو مُنح فرصة مواصلة قيادة آر بي21. لأنه لا يزال يبدو مرجحًا بالقدر نفسه الذي كان عليه قبل عطلة نهاية هذا الأسبوع أن موسمه كان سيتحول إلى كابوس متواصل، بغض النظر عن أي شيء، بسبب الظروف التي كان يواجهها.

تمت ترقية لاوسون إلى ريد بُل بعدما خاض 11 سباقًا فقط في الفورمولا 1، موزعة على فترتين قصيرتين خلال عامين، وأُلقي به في سيارة بُنيت وطُورت بالكامل حول فيرستابن على مدار السنوات.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وبيير غاسلي، ألبين وليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

ما تثبته زاندفورت على الأرجح هو أن آر بي21 كانت بالفعل مناسبة لأسلوب قيادته بقدر ملاءمة بدلة إستيبان أوكون ليوكي تسونودا تقريبًا، أو ربما العكس حتى.

مع خبرة تكاد تكون معدومة، وتحت ضغط هائل من المسؤولين الذين يبدو أنهم اختاروا لاوسون في ذلك الوقت فقط لأنهم كانوا يؤمنون بتسونودا بدرجة أقل، كان الفشل شبه محتوم بالنسبة إليه، ولا يمكن إنكار أنه فشل بشكل مدوٍ. لكن ذلك حدث أيضًا على حلبات لم يسبق له أن خاض عليها سباقات في الفورمولا 1، بعد اختبار صعب قبل الموسم، بينما كان يتعرض لتغطية إعلامية لا هوادة فيها غذتها ريد بُل نفسها.

تم الاستغناء عنه بعد فشله في تجاوز القسم الأول من التصفيات ثلاث مرات، بما في ذلك تأهله في المركز الأخير مرتين في عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت السباق القصير في الصين، وحصوله حتمًا على صفر من النقاط.

كما تعرض لحادث في ملبورن على حلبة بمسار مبتل، لكنه لم يكن السائق الوحيد الذي خرج من السباق في ذلك اليوم، وللإنصاف. لكن افتقاره إلى السرعة كان مذهلًا بكل بساطة.

والآن، في ظروف تبدو على الورق أسوأ حتى، مع اتصال هاتفي يوم الاثنين، وحصة على جهاز المحاكاة مباشرة قبل مغادرته إلى هولندا، وحصة تدريب حرة واحدة فقط للتكيف مع سيارة جديدة تمامًا، كانت عطلة نهاية أسبوع لاوسون شبه مثالية.

يمكن لومه على عدم تقدمه إلى القسم الثالث من التصفيات في تصفيات السباق القصير مساء الجمعة، لكن حتى هيلموت ماركو ربما لن يفعل ذلك.

كان فارق لاوسون عن فيرستابن في التصفيات الرئيسية 0.115 ثانية فقط، وفي السباق كان في النهاية سائق ريد بُل الوحيد الذي سجل نقاطًا، ولم يكن يبدو أن هناك الكثير مما كان متاحًا للفريق في عطلة نهاية هذا الأسبوع أكثر من المركز السابع الذي حققه في النهاية.

يمكن تفسير الأمر بالطريقة التي فعلها فيرستابن عندما سُئل عن أداء لاوسون في التصفيات. نظرية الهولندي تتناسب مع روايته هذا العام: فورمولا 1 في 2026 معيبة إلى درجة أن أفضل السائقين لا يستطيعون إحداث الفارق نفسه.

أندريا ستيلا، الذي عُرضت عليه هذه النظرية بعد بضع ساعات، اختلف معها دبلوماسيًا، مشيرًا إلى أن التقنيات معقدة للغاية هذا العام لدرجة أن الفروقات الصغيرة يمكن أن تؤدي بالفعل إلى فجوات أكبر.

لكن قد يكون كلاهما على حق بالفعل. في آر بي21 التي حصل عليها لاوسون في بداية 2025، كان فيرستابن قادرًا بالفعل على إحداث فارق هائل، ولم يكن مهمًا حقًا من كان يقود السيارة الثانية. سيرجيو بيريز في نهاية 2024 لم يكن أفضل بكثير خلف مقود آر بي20. وكذلك تسونودا لاحقًا.

ليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Rudy Carezzevoli / Getty Images

إذًا، ماذا أثبتت عطلة نهاية أسبوع لاوسون في زاندفورت حقًا؟ هل أثبتت أن لاوسون يستطيع تقديم أداء جيد مثل إسحاق حجار؟ لا، لقد رأينا ذلك العام الماضي. ربما تثبت أن السائق نفسه، مع خبرة أكبر بكثير في الفورمولا 1، يمكنه التعامل مع مثل هذا التحدي بشكل أفضل؟ حسنًا، كان ذلك على الأرجح واضحًا جدًا للجميع باستثناء هيلموت ماركو وكريستيان هورنر على أي حال.

ربما تكون الخلاصة الحقيقية الوحيدة هي أن قرارات ريد بُل المضطربة بشأن السائقين قبل عام ونصف كانت بالفعل مجنونة بالقدر الذي بدت عليه في ذلك الوقت. وأن لاوسون لم يكن هو من فشل، بل أولئك الذين اتخذوا القرارات.

في مارس 2025، وعند شرح القرار، أشار هيلموت ماركو إلى أن ريد بُل لم تكن ببساطة تعيد لاوسون إلى الفريق الرديف، بل كانت تنقذ مسيرته. لكن ربما لم تكن مسيرته بحاجة إلى أي إنقاذ لو لم يتم وضعه في موقف لم يكن لديه فيه تقريبًا أي شيء ليكسبه من البداية.

والأمر المرير بالنسبة إلى لاوسون في كل هذا هو أن أداءه في زاندفورت على الأرجح لن يفعل الكثير لمستقبله.

لا، لم يتم تأكيد مقعده لعام 2027 بعد، لكنه كان يقدم بالفعل أداءً قويًا بما يكفي مع ريسينغ بولز ليحظى بفرصة عادلة لكسب عام آخر. هل ستعيده عطلة نهاية الأسبوع هذه إلى المنافسة على مقعد ريد بُل "الكبير"؟ حسنًا، مع عدم وجود ماركو الآن، لن تتوقع حقًا أن تتم الإطاحة بحجار دون سبب واضح.

هناك أيضًا جانب حتمي من قصة "ما كان يمكن أن يحدث". لو تصرفت ريد بُل بشكل منطقي في الشتاء الذي سبق موسم 2025، لكانت آر بي21 المسمومة على الأرجح من نصيب تسونودا ليقودها منذ البداية.

وكان لاوسون سيحصل على عام آخر مع فريق فاينزا، وربما كان بإمكانه بدء موسم 2026 إلى جانب فيرستابن، في سيارة أكثر ملاءمة بكثير، ومع خبرة أكبر بكثير. ومن دون وصمة أنه "فشل" مع ريد بُل.

ومع ذلك، لا شك في أن عطلة نهاية الأسبوع هذه كانت مهمة جدًا بالنسبة إلى لاوسون نفسه. ليس لأنه أثبت شيئًا لنفسه. فمن المحتمل أنه كان يعرف بالفعل أنه سائق قادر على خوض سباقات الجائزة الكبرى. وهو يقول إنه كان يعلم أنه كان سيقدم أداءً أفضل في النهاية لو مُنح مزيدًا من الوقت في 2025. وهو يدرك، أكثر من أي شخص آخر، أنه واجه مهمة شبه مستحيلة في السباقين اللذين مُنح فرصة خوضهما.

وربما كان للآخرين آراء مختلفة.

زاندفورت 2026 تجعلهم يبدون الآن كأنهم كانوا مخطئين بشكل سخيف.