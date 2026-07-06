من نام أفضل ليلة بعد سيلفرستون: شارل لوكلير

لا بد أن الحياة ليست سهلة بالنسبة إلى الرياضيين في القمة هذه الأيام. ربما لا يكون الأمر كذلك عندما تحقق الانتصارات، لأن الإشادة تأتيك من كل اتجاه، ومن الرائع أن تشعر بمحبة الناس وتقديرهم. لكن الفوز ليس أمرًا سهلًا عندما تنافس نخبة الرياضيين، وفي أغلب الأحيان لن تنال سوى كل شيء باستثناء الإشادة والتقدير.

وربما لم يكن من السهل أن تكون شارل لوكلير في الآونة الأخيرة، بينما كان العالم يحتفل بعودة لويس هاميلتون إلى مستواه، في الوقت الذي كان يصورك بصورة أقل إشراقًا بكثير.

ولا بد من القول إن لوكلير ساهم بنفسه في ترسيخ هذه الرواية، ليس فقط، وربما ليس بالدرجة الأولى، لأنه كان أبطأ بقليل من زميله في عدة سباقات، بل أيضًا لأنه وضع سيارته في مواقف لم يكن ينبغي أن تكون فيها أساسًا، سواء عندما استدارت في الاتجاه المعاكس في ميامي، أو عندما انتهى به المطاف في الحواجز في برشلونة. كما كان هناك حادث موناكو، الذي اختار شارل ألا يتحمل مسؤوليته، موجهًا اللوم بدلًا من ذلك إلى المكابح.

لكنّ كل ذلك ساهم بطريقة أو بأخرى في تشكيل الانطباع العام.

وكان من الطبيعي أن يُصنع حوله الكثير من المحتوى. فالناس يستهلكون المحتوى، ولنكن صادقين، غالبًا ما يستمتعون به أكثر عندما يكون سلبيًا. لكن بينما قد يجد العالم كله متعة غريبة في استهلاك المحتوى السلبي عنك، فمن المؤكد أنك لا تجد فيه أي متعة. وعلى الأرجح، لا تكون خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي رحيمة كثيرًا مع الرياضيين الذين يمرون بفترات صعبة، فتستمر في عرض القصص التي تتحدث عنهم.

لذلك، إذا كنت شارل لوكلير، فكلما ضغطت بالخطأ على شيء في هاتفك، قد تجد مستخدمين مجهولين يصفونك بالسائق الثاني، أو تسمع أشخاصًا مثل مونتويا يطالبونك بالتعلم من لويس، أو غونتر شتاينر يقول شيئًا مشابهًا ولكن مع إضافة بضع كلمات نابية.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وإذا كنت محظوظًا، فهذا كل ما ستراه. لأن جاك فيلنوف قد يقرر أحيانًا الحديث عنك أيضًا.

وبالمناسبة، فإن ذلك ليس بالضرورة أمرًا خاطئًا. إنه ببساطة جزء من حياة الرياضي في القمة. فإذا كنت لا تريد لكل هؤلاء الأشخاص أن يتحدثوا عنك، فربما لا ينبغي لك أن تتسابق في الفورمولا 1.

وينطبق الأمر نفسه على أي رياضة نخبوية. فالرياضة على أعلى المستويات وُجدت لكي تُشاهد، ولكي يتحدث الناس عنها. والأضواء ليست أثرًا جانبيًا، بل هي جزء من المنافسة نفسها. فإذا كنت تريد الفوز ببطولة ويمبلدون، فعليك أن تتقبل الكاميرات، والعناوين الصحفية، والأشخاص الذين يصرخون بتعليقات عن إرسالك. أما إذا كان كل ما تريده هو لعب التنس، فهناك الكثير من الملاعب الخالية التي لا يهتم فيها أحد إن كانت الكرة داخل الخطوط أو خارجها.

لكن إذا اخترت أن تكون رياضيًا في القمة، فإن كيفية تعاملك مع الضجيج تصبح مسؤوليتك. وبالنسبة إلى شارل لوكلير، فهي مسؤوليته.

قبل سنوات، عندما كان لا يزال يُنظر إلى لوكلير على أنه نجم شاب وواعد، شبّهه ماتيا بينوتو، الذي كان يقود فيراري آنذاك، بوالد جاك فيلنوف. ورغم أن ذلك كان إطراءً كبيرًا، فإن هناك جانبًا واحدًا من الصورة الأسطورية لجيل فيلنوف ربما لا ترغب في وراثته: سائق سريع للغاية، لكنه إما لا يريد، أو ربما لا يعرف، كيف يتوقف عن القيادة عند الحد الأقصى.

وقد يجادل البعض بأن لوكلير يمتلك شيئًا من هذه الصفة. فالجميع يرتكب الأخطاء، لكن هناك شعورٌ بأنه يرتكب عددًا أكبر بقليل مما ينبغي، وأحيانًا في مواقف لم تكن الأخطاء فيها مفروضة بالكامل. كما حدث في ميامي.

وبالطبع، يمكن أيضًا مناقشة ذلك، أو اعتباره مجرد رأي آخر لشخص غير معروف. لكن المحتوى لن يصنع نفسه. حسنًا... بعضه يفعل ذلك هذه الأيام بالفعل. لذا، ربما لا يكون هذا أسوأ ما كُتب عن أصيل موناكو مؤخرًا.

على أي حال، لا بد أنه كان من الرائع أن تكون شارل لوكلير يوم الأحد في سيلفرستون. لأنك لم تذكر نفسك فقط، بل ذكّرت أيضًا جميع مونتويا وفيلنوف في هذا العالم، بأنك لم تتحول فجأة إلى سائق ثانٍ.

وقال بعد دخوله قاعة المؤتمر الصحفي وجلوسه على الأريكة الحمراء المنحنية: "هذا يعني الكثير بالنسبة لي. يعني الكثير عندما تصبح الأمور صعبة، وهذا بالضبط ما كنت أعيشه خلال السباقات القليلة الماضية".

وأضاف: "من الواضح أن هناك الكثير من السلبية من حولي بشكل عام، مع الروايات التي يجري بناؤها، ولا تكون بيئة العمل لطيفة في مثل هذه الظروف".

وبعد دقائق، طُلب منه توضيح ما يقصده، عبر سؤال تضمن في حد ذاته إجابة مقترحة.

وقيل له: "تحدثت عن الروايات التي شعرت بأنها انتشرت خلال الأسبوعين الماضيين. هل يمكنك أن تشرح ذلك قليلًا؟ وكيف تتعامل معها؟ وهل تصبح دافعًا لك لإثبات خطأ الآخرين؟"

ومن الجيد أن شارل لوكلير هو الشخص الذي نعرفه، لأنه لم ينجرف وراء السؤال. واكتفى بالاعتراف بأن تلك "الروايات" لم تكن ممتعة.

وقال: "لا أعلم إن كانت تمنحني دافعًا. بصراحة، أعتقد أن أي شخص يقول ذلك سيكون كاذبًا. عندما يكون هناك كل هذا الكم من السلبية من حولك، فهذا ليس أمرًا جميلًا على الإطلاق".

وأضاف: "لذلك أحاول قدر الإمكان أن أعزل نفسي عن هذا الضجيج. أحاول ألا أنظر إلى هاتفي، وأن أركز فقط على ما هو مهم، حتى أحافظ أيضًا على الصورة الصحيحة للوضع، لأن الكثير من الأشياء تُقال، ويمكنك أن تتحول من بطل إلى صفر، أو من صفر إلى بطل، خلال يومين فقط في هذه الرياضة، وهذا قد يؤثر في الطريقة التي ترى بها الأمور".

وأكمل: "لذلك كان عملي ببساطة هو محاولة إغلاق هذا الضجيج، وألا أتابع أي شيء أو أستمع إلى أي شيء. وأنا أعلم أنني لم أصبح سائقًا سيئًا بين ليلة وضحاها. كان الأمر مجرد مسألة إيجاد الإحساس الصحيح مع السيارة".

وهذا هو السبب الحقيقي الذي جعل عطلة نهاية الأسبوع في سيلفرستون رائعة بالنسبة إلى لوكلير، فهو الوحيد الذي يعرف الحقيقة كاملة على الأقلّ. لكن إذا أخذنا كلامه على محمل الجد، فإن الفوز لم يكن نتيجة تحول ذهني مفاجئ. ففي هذا الجانب، كان كل ما عليه فعله هو تجاهل الضجيج الخارجي.

أما الاختراق الحقيقي، فجاء نتيجة العمل.

وقال: "هذه السيارات مختلفة جدًا، وتختلف كثيرًا عن السيارات التي اعتدنا قيادتها منذ بدأنا التسابق، ولذلك فإن التأقلم معها يحتاج إلى وقت أطول".

وأضاف: "كنت قويًا جدًا في الجزء الأول من الموسم، ثم فقدت قليلًا من إحساسي بالسيارة. وأجرينا الكثير من التغييرات عليها، واستغرق الأمر وقتًا أطول مما كنت أتمنى حتى أعود إلى المستوى الذي أريده. وفوق ذلك، واجهنا بعض المشاكل أيام الأحد التي كلفتني الكثير من النقاط".

ثم أردف: "يتعلّق الأمر أكثر ببعض التفاصيل الصغيرة التي تتناسب مع أسلوب قيادتي بشكل أفضل في مرحلة معينة من المنعطف. لا أريد الدخول في الكثير من التفاصيل، لكنها مجرد أمور قليلة لاحظتها في البيانات مساء الجمعة، وقلت لنفسي: حسنًا، ربما هذه الأشياء لا تناسب أسلوب قيادتي".

وأضاف: "وقمنا بتغيير تلك الأمور القليلة بين السباق القصير والتجارب التأهيلية، وكان الوضع أفضل بكثير. لذلك، كنت فخورًا جدًا بالعمل الذي قمنا به، لأن هذا النوع من التغييرات ليس واضحًا تمامًا. فأنت لا تنظر إلى البيانات وتقول: يا إلهي، هذا هو ما يجب تغييره. بل يعتمد الأمر على الحدس ممزوجًا بالإحساس. وقررنا السير في هذا الاتجاه، واتضح أنه كان ناجحًا جدًا بالنسبة لي".

ومن المؤكد أن الرواية ستتغير الآن. ربما ليس بالكامل، لأن هاميلتون لا يزال يطارد سيارتي مرسيدس في صراع البطولة. لكن الأمور تتغير بسرعة كبيرة في الفورمولا 1.

وربما أصبح لوكلير بعيدًا جدًا عن حلم الفوز باللقب هذا الموسم، لكن هل كان ذلك هدفًا واقعيًا بالنسبة إلى فيراري أصلًا؟

وإذا كان هناك وقت مناسب للمرور بفترة صعبة والتعلم منها، فربما كان هذا هو الوقت. لأن الواقع يشير إلى أن مرسيدس هي من ستحصد اللقب هذا العام، أليس كذلك؟

وما ينبغي أن يخرج به من سيلفرستون هو الثقة بأن الأمور تسير كما يجب عندما يؤدي دوره على أكمل وجه، ويتمكن في الوقت نفسه من عزل نفسه عن الضجيج.

وإذا تمكنت فيراري من الحفاظ على هذا المسار، فقد يحمل الموسم المقبل فرصة أفضل. وعندما تأتي تلك الفرصة، فمن الأفضل ألا يمنح أحدًا سببًا للتشكيك فيه، لأنه لم يعد ذلك السائق الشاب كما كان.

فالفرص من هذا النوع لا تأتي عندما تكون مستعدًا لها، بل عليك أن تكون مستعدًا لها طوال الوقت.

لأن ذلك أيضًا جزء من مهمة الرياضي الذي ينافس في القمة.