بدايةً، لا أستطيع أن أتخيل ماكس فيرستابن وهو يقضي ليالي بلا نوم. فهو يملك أربعة ألقاب في بطولة العالم، وعائلة محبة في المنزل، والكثير من الخيارات المغرية التي قد تستقطبه بعيدًا عن الفورمولا 1.

ومع ذلك، لا بد أنّ ما يمر به حاليًا في الفورمولا 1 يؤلمه بشدة. والأسوأ من ذلك أنه لا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع، سواء على المدى القريب أو المتوسط. ففي غضون عام واحد فقط، تدهورت أوضاعه في قمة رياضة المحركات بشكل كبير.

لنعد قليلًا إلى الوراء. قبل عام واحد فقط، بدا وكأن عالم الفورمولا 1 بأكمله تحت قدميه. صحيح أن ريد بُل لم تكن حينها بالقوة نفسها التي ظهرت بها في المواسم السابقة، لكن المستقبل كان يبدو واعدًا للغاية.

خلال العطلة الصيفية، كان المشجعون على الإنترنت يتعقبون يختَي فيرستابن وتوتو وولف مدير فريق مرسيدس قبالة سواحل جزيرة سردينيا، بينما كانت الأحاديث تدور حول انتقال محتمل إلى السهام الفضية. ولم يُخفِ وولف، على الأقل، رغبته في ضم السائق الهولندي إلى فريقه، إن لم يكن حينها، ففي المستقبل على أقل تقدير.

في ذلك الوقت، بدا البقاء مع ريد بُل قرارًا ذكيًا بالنسبة لفيرستابن، إذ كان يمنحه فرصة الانتظار لمعرفة أي فريق سيتقن اللوائح الجديدة بأفضل شكل، قبل أن يقرر أين يريد التسابق في عام 2027، على الأقل من الناحية النظرية.

لكن الآن، يبدو أنه لم يعد يملك حتى رفاهية حرية الاختيار.

فقد توالى الرفض من جميع المقاعد المتاحة في الفرق الكبرى، بما في ذلك مرسيدس. وقال وولف قبل جائزة النمسا الكبرى: "لا نريد تغيير أي شيء. أعتقد أن تشكيلتنا الحالية مناسبة جدًا لنا. أنا سعيد للغاية بالسائقين اللذين لدينا"، ليغلق بذلك الباب فعليًا أمام فيرستابن.

والمنطق وراء ذلك واضح. فمرسيدس تعيش فترة نجاح كبيرة، ولا يملك وولف أي سبب يدفعه لتغيير تشكيلته. ويُعد جورج راسل عنصرًا موثوقًا يحظى بثقة الفريق الكاملة، بينما يكتسح كيمي أنتونيللي المنافسة في موسم 2026، بعدما كان من الممكن إعارته إلى فريق آخر لو قدم المستوى الذي ظهر به في الموسم الماضي.

ويبلغ السائق الإيطالي 19 عامًا فقط، وما زال يمتلك هامشًا كبيرًا للتطور، فضلًا عن أنه سيكون بالتأكيد أقل تكلفة بكثير من بطل العالم أربع مرات.

وجاء رفض آخر من حامل لقب بطولة الصانعين، مكلارين. فبينما اعترف الرئيس التنفيذي زاك براون بأن اسمًا بحجم فيرستابن سيُثير الكثير من الاهتمام، فإن المحادثات معه لم تُفضِ إلى أي نتيجة. كما يرتبط كل من لاندو نوريس وأوسكار بياستري بعقود طويلة الأمد. وقال براون: "أنا سعيد جدًا بتشكيلة سائقينا".

وهذا لا يترك سوى فيراري كخيار واقعي، لأن أي وجهة أخرى ستُعد تراجعًا واضحًا على صعيد الأداء. لكن فيراري جددت عقد شارل لوكلير قبل أسابيع قليلة فقط، كما أن لويس هاميلتون استعاد مستواه، ويُبدي رغبة كبيرة في مواصلة التسابق، ولذلك سيكون من الجنون أن تتخلى فيراري عن أسطورة في الفورمولا 1 مثله.

وهكذا، يبقى الخيار الحقيقي الوحيد أمام فيرستابن هو ريد بُل... أو مغادرة الفورمولا 1 بالكامل.

لكن يبدو أنه فقد ثقته في ريد بُل.

ماكس فيرستابن ولورون ميكيز، ريد بُل الصورة من قبل: Getty Images North America

وقال يوم السبت، ردًا على سؤال حول إمكانية تكرار عودته إلى المنافسة على اللقب كما فعل في العام الماضي: "لا ينبغي أن يسألوني هذا السؤال مرة أخرى".

نجحت ريد بُل في قلب الموازين أمام مكلارين في العام الماضي، وأعادت فيرستابن إلى صراع البطولة. لكنه لا يبدو مؤمنًا بقدرة فريقه على تكرار ذلك هذا الموسم.

بل على العكس تمامًا. فلم يُخفِ السائق البالغ من العمر 28 عامًا استياءه بعد التجارب التأهيلية التي أنهاها في المركز السابع خلف زميله إسحاق حجار، وقال: "إنه أمر محرج، إنه سيئ".

ولم يكن يقصد أداءه الشخصي، بل أداء السيارة التي افتقرت إلى السرعة القصوى، إضافة إلى معاناتها من توازن سيئ للغاية، رغم أن محرك الاحتراق الداخلي الخاص بها يُعد، بحسب تقييم "فيا"، الأفضل على شبكة الانطلاق، وهو ما يحرم ريد بُل فورد من الحصول على وقت تطوير إضافي.

وجاءت شكوى أخرى من فيرستابن بعدما أراد الانطلاق من خطّ الحظائر عقب التصفيات لإجراء تعديلات على السيارة، لكنّ ريد بُل رفضت ذلك ولم تستجب لرغبته.

وقال عندما سُئل عن أسباب القرار: "لا أعلم. ربما كانوا واثقين من قدرتهم على إصلاح المشكلة، أما أنا فلم أكن كذلك".

ولذلك، لم يتفاجأ عندما واجه المشكلات نفسها خلال السباق.

لكن أسوأ لحظات عطلة نهاية الأسبوع جاءت قبل خمس لفات من النهاية، عندما التقطت كاميرات البث سحابة من الغبار، قبل أن يتضح أنها ناتجة عن سيارة "آر بي22".

وبدلًا من الصعود إلى منصة التتويج، انتهى سباق فيرستابن في المنطقة الحصويّة، ليُطلق العنان لغضبه عبر اللاسلكي قائلًا: "هذه السيارة اللعينة... لا تُصدق".

ثم كرر استياءه أمام وسائل الإعلام وهو يهز رأسه قائلًا: "لا يمكن أن يحدث هذا".

وأضاف: "في تلك اللحظة يصبح الأمر خطيرًا للغاية، لأنه يمكنك أن تتعرض لإصابة خطيرة. حدث ذلك مرتين. كنت محظوظًا في النمسا، وكنت محظوظًا هنا، ولهذا السبب تشعر بإحباط شديد".

وكان فيرستابن قد تعرض لحادث مشابه للغاية خلال تصفيات جائزة النمسا الكبرى في سبيلبرغ، حيث ألقى مدير الفريق لوران ميكيز حينها باللوم على عطل في السيارة. ومرة أخرى، تحمل ميكيز المسؤولية.

وقال: "من حقه ألّا يكون سعيدًا".

وأضاف: "من غير اللطيف إطلاقًا بالنسبة للسائقين أن تخذلهم السيارة في المنعطفات عالية السرعة خلال سباقين متتاليين، حتى وإن كان ذلك لسببين مختلفين".

مهما كانت النجاحات الجانبية التي تحققها، مثل النتائج القوية لفريق ريسينغ بولز أو الانتصارات الثلاثة المتتالية لسائق أكاديمية الفريق نيكولا تسولوف في الفورمولا 2، فإن كل ذلك يصبح بلا قيمة عندما يكون ماكس فيرستابن غير سعيد.

وربما يتعين على فيرستابن أن يتقبل حقيقة أن الفورمولا 1 لن تكون ممتعة بالنسبة له في المستقبل القريب، لا من ناحية متعة التسابق ولا من ناحية تحقيق النجاحات الرياضية.

وسيُشكل رحيل بطل العالم أربع مرات خسارة فادحة لكل من ريد بُل والفورمولا 1، لكنه سيكون مكسبًا كبيرًا لأي سلسلة سباقات أخرى قد يقرر خوضها. وحلبة نوربورغرينغ تعرف ذلك أكثر من أي جهة أخرى.