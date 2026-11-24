فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

من نام أفضل ليلة بعد سباق لاس فيغاس: ماكس فيرستابن

من بين جميع السباقات التي فاز بها ماكس فيرستابن في الفورمولا 1، سيكون هذا السباق بالتأكيد أحد تلك التي سيتذكرها طويلًا. لأنه لم يكن مجرد انتصار آخر، بل كان انتصارًا بطعم الانتقام.

أوليغ كاربوف

منشور: 24-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي





موتورسبورت.كوم "برايم"



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يُقال أن جائزة لاس فيغاس الكبرى لعام 2026 شهدت 35 عملية تجاوز على الصدارة.

وهو رقم يبدو قابلًا للتصديق، لكنه لا يستحق حتى عناء التحقق منه. فكل من شاهد السباق يدرك أنها كانت كثيرة. وعلى ما يبدو، استعاد ماكس فيرستابن الصدارة في 17 مناسبة منها. وكانت الغالبية العظمى منها على حساب جورج راسل.

لذا، ورغم أن الهولندي لا يستمتع كثيرًا بالسباقات التي تشهد تبادلًا مستمرًا للمراكز، يمكنكم التأكد من أنه استمتع تمامًا بالتفوق على راسل بدهائه في عشرات المناسبات على مدار ما يزيد قليلًا على ساعة واحدة، ليس فقط لأنهما كانا يتنافسان على صدارة السباق، بل بسبب هوية السائق الذي كان ينافسه.

ومن المؤكد أن الأمر لم يبدأ بالصدام الذي وقع خلال حصة التجارب الحرة الثالثة. فقد كان راسل يثير انزعاج فيرستابن منذ فترة، عبر عدة هجمات إعلامية، كان أشدها حدة خلال جائزة أبوظبي الكبرى لعام 2024، عندما قال أنه فقد احترامه لماكس ووصفه بالمتنمر.

وقد يجادل البعض بأن جورج كان ببساطة يقول أمورًا يخشى الآخرون قولها، وأن تمسكه بموقفه كان تصرفًا شجاعًا حتى. لكن بالنسبة إلى فيرستابن، ونظرًا إلى طبيعة شخصيته، لم يكن من شأن ذلك سوى أن يزيد من حماسته وإصراره، بغض النظر عن رأي راسل أو أي شخص آخر في أسلوبه في التسابق.

لكن صدام حصة التجارب الحرة الثالثة أثار حفيظة راسل أيضًا، ليشن مجددًا هجومًا إعلاميًا بكل قوته.

ومن المثير للاهتمام أن ذلك لم يحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب التصفيات، والذي حضره هو وفيرستابن. فهناك، وبينما كان يجلس على الأريكة إلى جانب الهولندي نفسه، سُئل جورج عن رأيه في ما حدث، واكتفى بالقول أنه يعتقد أن "الأمر كان واضحًا للغاية".

لكنه أطلق العنان لغضبه لاحقًا خلال مقابلة مع شبكة سكاي سبورت إيطاليا، عندما وصل السائقون إلى منطقة المقابلات التلفزيونية.

وقال البريطاني لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لا يوجد في القوانين ما ينص على أنه لا يمكنك تجاوز شخص يبدأ لفته، لكن عندما تفعل ذلك، فإنك تفسد عليه لفته. إنه يفعل ذلك أسبوعًا تلو الآخر مع العديد من السائقين، والجميع يتقبلون الأمر، لكنني لن أقبل ببساطة أن يأتي شخص ويفسد الأمور عليّ بهذه الطريقة، ثم يتصرف وكأنه أكبر وأفضل من الجميع. لا بد أن يتصدى أحد لهذا الشخص".

أما فيرستابن، الذي تحدث إلى وسائل الإعلام في التوقيت ذاته تقريبًا، فلم يكن متحمسًا بصورة خاصة للدخول في حرب كلامية، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه لا يكترث حتى بالأمر: "لا أريد حتى إضاعة وقتي على ذلك. الأمر لا يستحق العناء بالنسبة إليّ على الإطلاق".

ماكس فيرستابن، ريد بُل وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وسواء كان ذلك لأنه لم يكن قد سمع ما قاله راسل حينها، أم لأنه كان يحاول ببساطة التقليل من أهمية الأمر، فهذا متروك لكل شخص ليحكم عليه بنفسه. لكن من المؤكد أنه اكتشف لاحقًا الكلمات التي اختارها جورج للتعبير عن مشاعره، ولعل أحد أسباب ذلك هو وجود والده يوس، الذي يقرأ باستمرار، في الحلبة أيضًا.

وكما هي عادة فيرستابن، كان مصممًا على تقديم رده على الحلبة أولًا وقبل كل شيء. وكانت الظروف مثالية أيضًا، مع انطلاق راسل إلى جانبه من الصف الأول على شبكة الانطلاق.

كانت معركة رائعة. وقد يجادل البعض بأن خوارزميات المحركات لعبت دورًا كبيرًا في الطريقة التي جرت بها، لكن في كل مرة كان راسل ينجح فيها في تجاوز فيرستابن، كان الهولندي يعرف كيفية استخدام كل الأدوات المتاحة له لاستعادة الصدارة على الفور، من دون السماح لمنافسه بالبقاء في المقدمة لأكثر من اثنتي عشرة ثانية، سواء عبر استعادة الصدارة على الخط المستقيم الرئيسي أو خلال سلسلة المنعطفات الأولى.

سواء كان للخوارزميات دور في ذلك أم لا، فمن المؤكد أن الأمر تطلب مهارة. وحتى إن كان فيرستابن لا يستمتع بلوائح عام 2026، فقد كان هذا بالتأكيد سباقًا أثبت فيه أنه يتفوق على راسل في هذا النوع من التسابق أيضًا. حتى وإن كانت المنافسة أشبه بمعارك إندي كار على الحلبات البيضاوية منها بسباقات الفورمولا 1 "الاعتيادية".

فقد كان يعرف تمامًا كيفية الرد على كل هجوم من هجمات راسل، قبل أن يضحك عندما خرج منافسه عن المسار في نهاية المطاف، قبل لفتين من نهاية السباق.

وكانت عبارته خلال المؤتمر الصحفي: "الكارما لعينة". لكنه كان يستمتع بوضوح بالأسئلة المتعلقة براسل خلال مقابلاته التلفزيونية، رغم اضطراره إلى تكرار كلامه أربع أو خمس مرات. وبدا أنه يستمتع بالقدر ذاته بتقديم إجابات تزداد حدة مع كل ميكروفون مختلف اللون يوضع أمامه.

وقال: "لقد استمتعت بالفعل بحقيقة أن شخصًا بعينه لم تكن لديه أي فرصة على الإطلاق اليوم. فمن الواضح أنه كان يتعرض للهزيمة عند كل منعطف طوال الوقت، لكنه يستحق ذلك أيضًا".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: James Sutton / LAT Images via Getty Images

وأصر على أنه لم يستمد أي حافز إضافي من حقيقة أن راسل كان السائق الذي يتجاوزه مرارًا وتكرارًا، لكن إجاباته أوحت بأنه كان يستمتع تمامًا بانتقامه.

وقال لأبناء بلده خلال مقابلته مع شبكة فيابلاي: "لا. هل تعرفون لماذا؟ لأنه ليس قريبًا حتى من مستواي، لذا فإن تعليقات كهذه لا تحفزني على الإطلاق".

وأضاف: "لكن هذا أمر معتاد منه: فهو كثير الكلام خارج الحلبة، لكن موسمه بأكمله على الحلبة كان كارثيًا تمامًا، خصوصًا على متن تلك السيارة. لذا فإن كل شيء يتناسب تمامًا، واليوم مجددًا، إنها كارما مثالية بكل بساطة".

وقبل عامين في أبوظبي، قال راسل أن ماكس "يهاجم الآخرين بغضب غير مبرر وسلوك يكاد يصل إلى حد العنف". ولم يفعل الهولندي الكثير خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه لدحض ذلك الوصف، لكن رده جاء بأقصى قوة ممكنة، سواء على الحلبة أو خارجها.

ولا يزال فيرستابن لا يحب المحركات الهجينة أو السباقات التي تشهد تبادلًا مستمرًا للمراكز، ولا يزال متمسكًا بجوهر رياضة المحركات التقليدية حتى النخاع. لكن إذا كان هناك انتصار واحد من حقبة اللوائح هذه بأكملها سيستمتع على وجه الخصوص باستعادة ذكرياته، فسيكون انتصاره في لاس فيغاس عام 2026.

ليس فقط بسبب هوية من هزمه، بل بسبب الطريقة التي هزمه بها.

إعداد وترجمة / خلدون يونس

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