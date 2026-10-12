من نام أفضل ليلة بعد سباق سنغافورة؟ ماكس فيرستابن

إعداد وترجمة / خلدون يونس

لم تكن بطولة هذا الموسم مثيرة للاهتمام حتى الآن. حسنًا... لنسمِّ الأمور بمسمياتها الحقيقية: لقد كانت مملة إلى حد كبير، بعدما انتزع أندريا كيمي أنتونيللي الصدارة في وقت مبكر ورفض السماح لأي منافس بالاقتراب منها.

لقد حرص ذلك الشاب الإيطالي بالفعل على ألا نجد ما يثير حماسنا بشأن الصراع على اللقب. وحتى لو كانت فرصه في حسمه في أوستن بعد أسبوعين ضئيلة نسبيًا، فلن يكون من المستغرب أن تتمنى حدوث ذلك عاجلًا لا آجلًا. خصوصًا إذا كنت قد سئمت أيضًا كل هذه الروايات المصطنعة عن عودة محتملة لـ جورج راسل أو أي سائق آخر.

لا! فليحسم اللقب هناك وحينها، حتى نتمكن من الاستمتاع ببقية السباقات ونحن نعلم أنه لم يعد هناك شيء كبير على المحك.

ومع ذلك، كان هذا الموسم مثيرًا للاهتمام إلى حد بعيد من ناحية المتابعة. لست متأكدًا مما إذا كنت تتابع الأمر، عزيزي القارئ، لكنني سأحاول توضيحه...

ألا يجعلك انتصار ماكس فيرستابن الأخير تتساءل عما إذا كان كل ما اعتقدته بشأن الموسم الحالي صحيحًا بالفعل؟ فقد كان من الواضح، أليس كذلك، أن مرسيدس استعادت للتو مكانتها المستحقة بفضل تغيير اللوائح؟

لقد فعلوا الأمر نفسه مجددًا، كما حدث في عام 2014: صنعوا أفضل وحدة طاقة، وأنتجوا أفضل هيكل للسيارة، وهم الآن يتجهون بثبات نحو الفوز بلقبي البطولة هذا العام، وليس هذا فحسب... فمن المؤكد أنهم أصبحوا الآن المرشحين الأوفر حظًا خلال العامين المقبلين أيضًا، إلى أن يبلغوا الحد الأقصى للأداء الممكن في ظل هذه اللوائح، ويتمكن منافسوهم أخيرًا من اللحاق بهم.

كم استغرق الأمر من الوقت حتى يتمكن أي فريق من اللحاق بهم آنذاك؟ لم يحدث ذلك قبل عام 2017 على الأقل، عندما تمكن سيباستيان فيتل من تقديم ما يشبه التحدي، ومع ذلك خسر المنافسة قبل وقت طويل من نهاية بطولة ذلك العام. ولم يحدث ذلك فعليًا إلا في عام 2021، أليس كذلك؟ حين قدمت ريد بُل أخيرًا سيارة قادرة على المنافسة، وأصبح فيرستابن مستعدًا لخوض التحدي أمام الفريق الذي كان قد فاز بحلول ذلك الوقت بعدد لا يُحصى من الألقاب المتتالية.

شارل لوكلير، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

وبالنظر إلى مدى هيمنة مرسيدس حتى أوائل الصيف على الأقل من هذا العام، لم يكن افتراض أننا نتجه نحو حقبة جديدة من هيمنة توتو وولف ورفاقه افتراضًا خاطئًا إلى حد كبير.

يجب أن أعترف بأنني كنت أعتقد ذلك بالفعل. وأنا متأكد من أن كثيرين منكم اعتقدوا الأمر نفسه أيضًا.

لكن الأمور لم تعد واضحة إلى هذا الحد، أليس كذلك؟

إن فوز فيرستابن الثاني على التوالي يوفر على الأقل بعض الأسس لنظرية بديلة. فقد تكون سلسلة انتصارات مرسيدس في أوائل عام 2026 ناتجة عن عوامل مختلفة. وبالطبع، لا يمكن التقليل من شأن ما حققته مرسيدس. فقد أنتجت بالفعل محركًا قويًا للغاية، وهو على الأرجح، رغم تصنيفات نظام "أديو"، المعيار الذي تُقاس عليه المنافسة حاليًا.

كما أن سيارة "دبليو 17" جيدة جدًا أيضًا، ولا شك في ذلك. لكن هل يمكن أن تكون الهيمنة المبكرة للسهام الفضية مجرد نتيجة منطقية لما حدث في العام الماضي وبداية هذا العام؟

ففي نهاية المطاف، لم تكن مرسيدس طرفًا في الصراع على اللقب في عام 2025، ولذلك تمكنت من التركيز حصريًا على الاستعداد لعام 2026، على عكس ريد بُل ومكلارين، اللتين أجبرتهما المنافسة بينهما على مواصلة الضغط حتى نهاية الموسم الماضي.

ومن المؤكد أن وضع مرسيدس بصفتها الفريق المصنّع لوحدة الطاقة قد ساعدها على التفوق على مكلارين في استغلال وحدة الطاقة الجديدة بصورة أفضل. وهذه ليست مجرد نظرية، بل حقيقة لا يمكن إنكارها. ولتوضيح الأمر: لا يعود ذلك إلى أن مرسيدس تخفي شيئًا عن عملائها، بل إلى أن هؤلاء العملاء لا يمتلكون بطبيعة الحال القدر نفسه من المعرفة الذي تمتلكه مرسيدس نفسها.

وقد احتاجوا إلى الوقت. وبالنظر إلى التقدم الذي أحرزته مكلارين خلال الصيف، يبدو أن هذه الأفضلية قد تلاشت تقريبًا. وربما لم تختفِ بالكامل، لكنها على الأرجح أصبحت قريبة جدًا من ذلك.

شارل لوكلير، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Joe Portlock / Getty Images

والآن، ها نحن أمام تطور جديد...

بدا وكأن ريد بُل استنفدت تقريبًا كل ما يمكنها استخراجه من ميزانية التطوير خلال النصف الأول من العام، لكن يبدو أن الأمر لم يكن كذلك.

وربما قدمت التحديثات التي أُدخلت في باكو حتى الآن أقوى مؤشر على أن احتفاظ مرسيدس بأفضليتها التي تمتعت بها في أوائل عام 2026 لن يكون بهذه السهولة، وأن منافسيها لا يقتربون منها فحسب، بل إنهم لحقوا بها بالفعل.

ففي نهاية المطاف، إذا احتسبنا نتائج الجولات الخمس الأخيرة من البطولة فقط، لكان فيرستابن متصدرًا للترتيب، وبفارق مريح إلى حد كبير عن أنتونيللي. يا لها من عودة قوية، أليس كذلك؟ من فريق بدأ الموسم وهو يكاد يكون في وسط الترتيب.

من المؤكد أن الاستهانة بمرسيدس ستكون حماقة. ففي نهاية المطاف، لا يوجد ما يضمن أن مهندسي وولف لم يلقوا بجميع الملفات التي تتضمن خطط التطوير المحتملة لسيارة "دبليو 17" في سلة المهملات في وقت ما من شهر أبريل، بعدما شاهدوا حجم الفارق مع المنافسين، ثم بدؤوا العمل على سيارة العام المقبل. فهل يمكن أن يكون ذلك هو السبب وراء عدم جعل الحزمة التي قُدمت في ماليزيا السهام الفضية أسرع بالفعل؟ وحتى لو لم يكن الأمر كذلك، فلا يوجد سبب للاعتقاد بأنهم سيواصلون المعاناة، إذا كان من الممكن أصلًا وصف فريق يحقق مراكز على منصة التتويج خلال عطلة نهاية أسبوع سيئة بأنه يعاني.

لكن تحقيق فريق انتصارين متتاليين، وهو فريق عرف بدوره نصيبه من الهيمنة خلال العقدين الماضيين، ليس أمرًا يمكن الاستهانة به.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة رأي ماكس في الفورمولا 1 لعام 2026 الآن، أليس كذلك؟ حسنًا، يمكن توقع مضمون إجابته إلى حد بعيد، حتى لو طرحت عليه السؤال. سيقول أن فوزه لا يعني أنه يعتقد أن هذه اللوائح أصبحت ما تحتاج إليه الفورمولا 1، لكنه سيطلق على الأقل مزحة طريفة بشأن الأمر.

ولا شك في أنه يشعر الآن باختلاف كبير مقارنة ببداية العام، حين لم يكن يقود سيارة لا تعجبه فحسب، بل كانت أيضًا بطيئة للغاية وفقًا لمعاييره.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

لقد اختار البقاء مع الفريق حتى قبل أن يستعيد بصورة فعلية المكانة التي يتمتع بها الآن. يا لها من خطوة حكيمة! قد تظن أن الأرقام الواردة في عقده كانت ستصبح أقل قليلًا لو جرى التفاوض عليه في الوقت الحاضر، لكن لندعِ المزاح جانبًا، فإن هذه الأرقام لن تعني له الكثير على أي حال، فقد كسب بالفعل ما يكفي لتمويل الأجيال القليلة المقبلة من عائلة فيرستابن.

ومع ذلك، لا بد أن استمرار الفريق، الذي خسر عددًا كبيرًا من أفراده، في تقديم هذه النتائج يمنحه شعورًا بالاطمئنان.

لن يغير ذلك شيئًا هذا العام. وربما يتمكن ماكس من الفوز بسباقين آخرين، لكن ما يثير حماسه أكثر من أي شيء آخر في الوقت الحالي هو ما ينتظره في عام 2027. وإذا حافظت ريد بُل على الوتيرة نفسها، فمن المؤكد أنه سيخوض محاولة جديدة للفوز ببطولة العالم.

ومن المغري أيضًا أن نتخيل مدى روعة الموسم المقبل إذا تمكن فيرستابن من منافسة أنتونيللي على الفوز بالجوائز الكبرى باستخدام سيارتين متكافئتين في الأداء. فكيمي موهبة استثنائية من جيل نادر، ولم يعد هناك أدنى شك في ذلك. وإلى حد ما، فهو نسخة محسّنة من فيرستابن نفسه. إنه يكرّس نفسه بالكامل للسباقات، ويتمتع بسرعة هائلة وثبات في الأداء، ولم يُظهر حتى الآن، على الأقل، جانبه المظلم.

وقد يكون ذلك أمرًا رائعًا للغاية للفورمولا 1 نفسها، إذا أضفى الصراع الرياضي بعض الإثارة التي تصرف الأنظار عن كل الحديث الدائر حول وحدات الطاقة. إنها ببساطة مواجهة كلاسيكية على الطريقة القديمة بين أعظم السائقين في العالم.

ومن المؤكد أن ماكس سيستمتع بذلك أكثر من تكرار سيناريو عام 2023. وسيكون الأمر أفضل خصوصًا إذا لم يمتلك أنتونيللي وحده سيارة جيدة وحسب، بل لويس هاميلتون أيضًا، لتتحول المعركة إلى مواجهة بين ثلاث مواهب استثنائية من أجيال مختلفة على الفوز بلقب واحد.