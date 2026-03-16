من نام أفضل ليلة بعد سباق الصين: ستيفانو دومينيكالي

ترجمة وإعداد: خلدون يونس

لا بد أنه كان سباقاً رائعاً لأي إيطالي يشاهده!

سائقان من فيراري، في ما يبدو أنها إحدى أفضل السيارات التي خرجت من مارانيللو منذ سنوات عديدة، يتنافسان على الصدارة مع أكثر النجوم الشباب تألقاً في هذه الرياضة، وأفضل أمل لإيطاليا في لقب عالمي منذ… يا إلهي! ألبرتو أسكاري في عام 1953.

تحقق أول انتصار للبطل الوطني الجديد بطريقة شبه مهيمنة، لكنه جاء أيضاً بعد معركة شرسة. من المحتمل أن المشجعين الإيطاليين سعداء، على أقل تقدير.

ستيفانو دومينيكالي مدير تنفيذي رفيع يقود إحدى أكبر شركات الترفيه في العالم، لكن لا تخطئوا الفهم: شخص وُلد في إيمولا واضطر إلى تسلق الأسوار لمشاهدة السيارات وهي تتسابق، لهو مشجع حقيقي للفورمولا 1.

ما إذا كان قد استمتع بالسباق في شنغهاي يوم الأحد.. ربما كان لا يزال متأثراً بلقبه الوظيفي والمسؤوليات التي تأتي معه، لكنه على الأرجح كان يشعر بالارتياح قبل أي شيء آخر: جائزة الصين الكبرى كانت عرضاً حقيقياً، ولا يكاد يوجد أي مجال للجدل حول ذلك.

هل استمتع به كمشجع؟

كان من الممكن تقريباً الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب لولا أن العديد من السائقين عبّروا في الأسابيع الأخيرة عن الكثير من المخاوف بشأن كيفية تعاملهم مع بعض "الخصائص غير الطبيعية" لهذه الحقبة الجديدة.

لكن السباقات بدت بالتأكيد أكثر إثارة بكثير مما كانت عليه في العام الماضي.

وأثناء الوقوف في منطقة الإعلام داخل البادوك وإجراء مقابلات مع سائقي مكلارين غير المحظوظين بينما لم يكن السباق قد وصل حتى إلى منتصفه، كان من الصعب حقاً ألا تستمر في إلقاء نظرات على الشاشات التي تعرض البث التلفزيوني.

خصوصاً في اللحظات التي كان فيها أكثر من 230 ألف شخص جالسين في المدرجات المزدحمة بالكامل يطلقون شهقات جماعية مع كل لحظة جديدة من أحداث السباق، والتي كانت كثيرة بالفعل.

ومن المؤكد أن الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي استمتع بسماع ذلك.

لويس هاميلتون، فيراري

ربما استمتع به كمشاهد أيضاً - إلا إذا كان من بين أولئك الذين يشعرون أن الفورمولا 1 في عام 2026 تشبه إلى حد ما "متعة غير صافية". وما إذا كان هو - أو أي مشجع للفورمولا 1 - يحتاج إلى التفكير بهذه الطريقة لهو سؤال فلسفي.

لا يمكن إخفاء حقيقة أن الفورمولا 1 الجديدة ليست مثالية. ومع ذلك، فهي بالتأكيد ليست معيبة كما يقترح ويشير ماكس فيرستابن.

ويجب القول أيضاً أن حلبة شنغهاي تكاد تكون مثالية لهذه السيارات التي تعتمد على إدارة الطاقة. لقد أخفت بالتأكيد بعض المشاكل التي كشفتها ملبورن، كما سمحت بحدوث بعض المعارك المثيرة.

وكانت أطول وأصعب هذه المعارك بين سائقي فيراري، حيث تبادل شارل لوكلير ولويس هاميلتون المراكز في أماكن لم يكن أحد ليتخيل أن سائقي الفورمولا 1 يمكنهم التجاوز فيها بسيارات الفورمولا 1.

لقد وسعت القوانين الجديدة بالتأكيد مجموعة الأدوات المتاحة للتجاوز. فما كان في السابق في شنغهاي يقتصر على "الاستفادة من عامل السحب والتجاوز عند الكبح داخل المنعطف الحاد" أصبح الآن لعبة شطرنج تكتيكية، حيث يدير السائقون مستويات البطارية للتفوق على بعضهم البعض.

يسمي البعض ذلك غير طبيعي. أو مصطنعاً. لكن يمكنك أن تختلف مع ذلك. ومع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد: إنه أمر غير مألوف. وهذا لا ينطبق فقط على تجربة السائقين، بل أيضاً على تجربة المشاهدين.

ففي النهاية، هناك حجة منطقية تقول أن رأي هؤلاء هو الأكثر أهمية.

نعم، كان هناك الكثير مما يحدث. وأحياناً يكون من الصعب استيعابه - بل وحتى متابعته إلى حد ما. يقلل هذا الأسلوب في السباقات من قيمة التجاوزات.

لن يُسجل أي من التجاوزات التي حدثت في شنغهاي ضمن أعظم لحظات التجاوز في تاريخ الفورمولا 1. ليس فقط لأن عددها كان كبيراً جداً بحيث يصعب تذكرها. ولكن أيضاً لأن عامل "من يمتلك الجرأة الأكبر" - كما وصفه لاندو نوريس - لم يعد مهماً بالقدر نفسه.

وبالتالي، فإن أيام لحظات مانسيل–بيرغر في منعطف بيرالتادا قد انتهت. ليس فقط لأن الفورمولا 1 تغيرت. بل أيضاً لأن العالم تغير.

في ذلك الوقت، كان على المشجع العادي الذي يشاهد السباق من المنزل أن ينتظر ساعة كاملة ليرى بعض الأحداث.

أما الحقيقة المؤسفة اليوم فهي أن المشجع العادي الذي يشاهد من المنزل لديه الكثير من الخيارات الأخرى ليحوّل انتباهه إليها، فقط من خلال وضع بصمته على الشاشة اللامعة لجهازه المحمول المتصل بالعالم - والذي ما زلنا نحن أصحاب الطراز القديم نسميه "هاتفاً".

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

تحتاج الفورمولا 1 إلى مواكبة العصر - لا يوجد حلّ آخر ببساطة. وهذا ينطبق على كل شيء. سواء كان ذلك بالبقاء في صدارة التقنيات الحديثة، أو تقديم عرض أفضل لجمهور أوسع، أو الحفاظ على تفاعلهم.

وبالطبع، يجب أن تكون سعادة السائقين أولوية أيضاً، لأنهم في النهاية الأشخاص الاثنان والعشرون الذين يقدمون المنتج النهائي.

من دون مساهمتهم، لن تصل الفورمولا 1 أبداً إلى المستوى الكامل من الإثارة، لأن الجمهور سيكون قادراً دائماً على معرفة ما إذا كان السائقون أنفسهم متحمسين أيضاً.

ومع ذلك، هناك شيء واحد لا يمكن للفورمولا 1 تحمله على الإطلاق، وهو أن تصبح غير ذات صلة. لا يمكنها أن تتحمل فقدان الاتصال مع العصر أو مع الجمهور أو مع العالم الذي يتغير باستمرار.

لا يمكن لـ ستيفانو دومينيكالي أن يسمح بحدوث ذلك. ليس بصفته الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 فقط. بل أكثر من ذلك.. بصفته مشجعاً للفورمولا 1!

