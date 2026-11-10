مقال رأي

فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

من نام أفضل ليلة بعد سباق البرازيل؟ توتو وولف

تسعة ألقاب للصانعين في رصيد مدير فريق مرسيدس!

أوليغ كاربوف

منشور: 10-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: هيكتور فيفاس





موتورسبورت.كوم "برايم"



أفضل المقالات التقنية والتحليلات المميّزة من عالم المحركات على موقع "موتورسبورت.كوم" باللّغة العربية.

إعداد وترجمة / خلدون يونس

لم يحتج توتو وولف إلى التباهي عندما سُئل مساء الأحد في ساو باولو عن أرقامه القياسية، التي باتت تضعه إلى جانب اثنين من عمالقة الفورمولا واحد. فقد كان السؤال عن شعوره إزاء معادلة رصيد فرانك ويليامز من ألقاب الصانعين، ورصيد رون دينيس الإجمالي من الألقاب، كافياً بحد ذاته لتوضيح حجم الإنجازات التي حققها وولف.

بات يمتلك الآن تسعة ألقاب للصانعين، ليعادل رصيد ويليامز، إلى جانب 17 لقباً إجمالاً، معادلاً بذلك رصيد دينيس.

حيث قال: "عندما أفكر في الأمر، أجد أن هذين الرجلين عملاقان في هذه الرياضة. لا أعمل حتى في المجرة نفسها التي ينتمي إليها فرانك، الذي تمكن من تحقيق إنجازات عظيمة بعد الحادث الذي تعرض له. وبالطريقة نفسها، فإن رون شخص تنظر إليه دائماً بإعجاب، فقد كان المعيار الذي يُحتذى به في هذه الرياضة، ووضع معايير جديدة".

وأضاف: "لن أرى نفسي أبداً ضمن تلك الفئة".

تغيرت الفورمولا واحد كثيراً منذ الأيام التي كان فيها هذان الرجلان يحرزان الألقاب ويحاول كل منهما التفوق على الآخر. وربما يكون ذلك تبسيطاً للأمور، لكن إدارة هذه الرياضة باتت اليوم تعتمد بدرجة أكبر على تسيير أعمال فعّالة، بدلاً من مجرد امتلاك أفضل ورشة عمل. وكان عليهما أيضاً تأمين صفقات الرعاية واستقطاب أفضل المواهب، لكن عمليات فرق الفورمولا 1 الحديثة، ولا سيما الفرق المصنعية التي تمتلك أقساماً خاصة بها لتصنيع المحركات، أصبحت أكثر تعقيداً بأضعاف مضاعفة. كما أن الفارق الهائل في أعداد الموظفين أمر مذهل بحد ذاته.

لا يملك وولف أي فرصة لمعرفة كل شخص يعمل في فريقه، ولا يستطيع الاعتماد على أسلوب الإدارة التفصيلية المباشرة الذي ربما كان لا يزال ممكناً في ثمانينيات القرن الماضي. فالأمر يتطلب مجموعة مختلفة من المهارات، وفهماً أوضح بكثير لما يُعرف بـ"الثقافة"، ودقة أكبر بكثير في بناء مؤسسة لا يكون فيها تفويض الصلاحيات مجرد أداة، بل ضرورة لا غنى عنها.

لكن ما يجمع دينيس وويليامز هو أنهما لم يكتفيا بإحراز الألقاب تباعاً خلال ذروة أداء فريقيهما، عندما كانت جميع الظروف تصب في مصلحتهما. بل كررا ذلك مراراً، وأعادا بناء المؤسسات التي قاداها ليعودا إلى الانتصارات من جديد. فقد فعل ويليامز ذلك بعد الانفصال عن هوندا، قبل أن يعود إلى القمة مع رينو. أما دينيس، فحقق ذلك بعد حقبة آلان بروست وآيرتون سينا، إذ أعاد بناء مكلارين لتفوز بثلاثة ألقاب مع ميكا هاكينن ومرسيدس.

وربما يكون وولف محقاً في أنه لم يضطر قط إلى التعامل مع إعادة هيكلة شاملة تتضمن تغيير الشركاء الرئيسيين أو الشركة المصنّعة للمحركات. لكن موسم 2026 يقدم الدليل الأوضح على أنه ليس شخصاً ينجح في تحقيق الإنجازات مرة واحدة فقط.

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

لم يصل فريق مرسيدس إلى الحضيض. لكن بعد تحقيق الانتصارات بسهولة وباستمرارية كبيرة، ربما أصبح الفريق متمسكاً أكثر من اللازم بأساليبه، إلى درجة أعاقت قدرته على التغيير والتكيف. وقد شكّلت دورة القوانين الجديدة في عام 2022 اختباراً قاسياً أخفق الفريق في اجتيازه، إذ لم تعد أساليبه القديمة تجدي نفعاً في مساعيه للحاق بالمنافسين.

لن نعرف أبداً على وجه الدقة ما الذي فعله وولف، أو العمليات التي كان ينبغي تغييرها. يمكننا فقط الحكم من خلال النتائج. ويؤكد موسم 2026 أنه فعل ما كان مطلوباً منه.

فقد قال يوم الأحد: "عندما أنظر إلى الوراء، أعتقد أن السنوات الأربع الماضية كانت صعبة للغاية. فقد تنقلنا بين ارتكاب الأخطاء، ثم محاولة فهم أسبابها، ثم إدراك أننا لم نفهمها فعلاً... وكان ذلك أشبه بعملية شد وجذب كبيرة".

وأضاف: "لكننا سننظر إلى الوراء بعد 10 أو 20 عاماً، وعندما نتفحص الإحصائيات، سنجد أننا لم نكن خاسرين تماماً خلال تلك السنوات الأربع، فقد أنهينا المواسم في المركز الثاني ثم الثالث ثم الثالث ثم الرابع، على ما أعتقد. وفزنا بسباقات، بل بالكثير منها. لذلك، لم يكن الأمر سيئاً إلى هذا الحد عند النظر إلى الأرقام المجردة، لكنه لم يكن شعوراً جيداً".

وتابع: "كما أن صمود الفريق، والأشخاص الذين حافظوا على تماسكه خلال تلك الأوقات الصعبة، كان عاملاً مهماً في رأيي. لذلك، فإن حسم هذين اللقبين يمنحنا شعوراً رائعاً".

"لا تتمكن فرق رياضية كثيرة من تحقيق ذلك بعد سلسلة متتالية من البطولات، ثم المرور بفترة صعبة، قبل العودة من جديد. لذلك، أشعر بفخر كبير لأننا أصبحنا جزءاً من هذه المجموعة الصغيرة جداً من الفرق التي نجحت في ذلك على مستوى جميع الرياضات".

وحتى إن لم يبلغ بعد الفئة نفسها التي ينتمي إليها الرجلان، فإنه بلا شك واحد من أفضل مدراء الفرق في تاريخ الفورمولا 1.

جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

تُستخدم كلمة "الثقافة" كثيراً على ألسنة المدراء، ويُساء استخدامها أيضاً، فكثيرون منهم لا يفهمون حقاً ما تنطوي عليه. لكنها لا تقتصر على المبادئ والقواعد، بل تتعلق باختيار هدف مشترك، ووضع العمليات المناسبة، والعثور على أفضل الأشخاص ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، مع الالتزام بكل ذلك.

هناك الكثيرون ممن يقولون إنهم يريدون بناء "ثقافة" داخل مؤسساتهم، لكن عدداً أقل بكثير منهم يفهم فعلاً ما الذي يقصدونه بذلك.

وقال وولف: "لسنا مؤسسة تعتمد سياسة التوظيف والطرد. نحن نوفر ثقافة وبيئة تتيحان للأشخاص الازدهار، وتسمحان لهم بارتكاب الأخطاء والتعبير عن آرائهم. وعلى المدى الطويل، أؤمن بأن هذا هو ما تحتاج إليه إذا أردت تحقيق النجاح، ليس على مدى بضع سنوات، بل على مدى عقود طويلة، إذ يجب أن تتمكن من ترسيخ هذه الثقافة داخل الفريق".

وأضاف: "هذا ما نحاول القيام به. فالأمر ليس شيئاً تضعه في عرض تقديمي، بل عليك رفع معاييرك يوماً بعد يوم. وهذه هي المعايير التي نضعها لأنفسنا. وأحياناً نخفق، لكننا ننظر إلى الرؤية طويلة الأمد".

ومرة أخرى، لا يكفي النظر إلى الجزء الظاهر من الصورة للحكم بدقة على حجم الدور الذي أداه وولف في ذلك. لكن تلك الثقافة القائمة على مساعدة الأشخاص على الازدهار، وهو ما يعني أيضاً دعم أولئك الذين يواجهون صعوبات، تبدو واضحة للعيان.

وتُعد الطريقة التي يتعامل بها وولف مع جورج راسل، الذي ربما كان العضو الوحيد في فريق مرسيدس للفورمولا واحد الذي لم يكن سعيداً تماماً يوم الأحد، مثالاً نموذجياً آخر على كيفية إدارة المواهب.

لا شك أن راسل عاش عاماً صعباً. لكن وولف يواصل دعمه والوقوف إلى جانبه، ولا يمنح العالم الخارجي أي سبب للشك في أنه لا يزال يؤمن بقدراته، رغم أن البعض يلمح إلى أنه لا يهتم سوى بأنتونيللي.

جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

وقال توتو: "هذا هو يوم جورج للاحتفال باللقب. إنه لقب الصانعين، وهو جزء من الفريق، ويسعدني حقاً أنه يستطيع الاستمتاع بهذه اللحظة، لأننا ندين له بذلك".

وأضاف: "لا يساورني أي شك حيال العام المقبل، فقد مرّ جميع الرياضيين العظماء بفترات صعبة، وسيكون ذلك جزءاً من مواصلة تطوره".

ويكفي الاستماع إلى جورج نفسه. فقد كانت عطلة نهاية الأسبوع في ساو باولو بمثابة تجسيد مثالي لموسمه في 2026. أظهر لمحات من السرعة، لكن ظروفاً خارجة عن إرادته حالت دون تحقيق النتيجة المرجوة، كما حدث يوم السبت، إلى جانب بعض الأخطاء التي ارتكبها بنفسه، مثلما حدث عند مخرج منطقة الصيانة يوم الأحد.

لكن الطريقة التي يتحدث بها عن وولف لا تترك مجالاً كبيراً للشك في أنه يشعر بذلك الدعم والثقة أيضاً.

فبعد أن تلقى ضربة جديدة يوم السبت بخسارته فرصة الانطلاق من المركز الأول، تحدث عن الصورة الأكبر أكثر مما تحدث عن الواقعة نفسها، قائلاً: "أعتقد أن أحد الأمور التي أُعجب بها كثيراً في أسلوب توتو القيادي هو أن الأشخاص الموجودين معنا اليوم هم أنفسهم الذين كانوا هنا خلال سنوات المجد، وهم أنفسهم الذين مروا بالفترات الصعبة بين عامي 2022 و2025".

"لم يتم توظيف أشخاص جدد أو الاستغناء عن آخرين. فقد استمرت الثقة والإيمان بالمجموعة الأساسية من الأشخاص، كما تعلمون، وها نحن قد تجاوزنا تلك المرحلة. ومن الواضح أن كيمي فاز بالبطولة. وسنفوز بالبطولة، سواء حدث ذلك في عطلة نهاية الأسبوع هذه أو المقبلة. لذا، يعود الفضل إلى جميع أفراد الفريق، لكنني أود توجيه إشادة كبيرة إلى توتو على ولائه وثقته بالأشخاص، حتى عندما كانت الأوقات صعبة".

اقرأ أيضاً:

وهذا الولاء وتلك الثقة هما تحديداً ما يظهره وولف تجاه راسل في الوقت الحالي. ولا يزال من الممكن أن تسلك مسيرة راسل المهنية واحداً من مسارين مختلفين تماماً: مسار نيكو روزبرغ أو مسار دانيال ريكاردو.

شعر ريكاردو بأنه لم يكن أمامه خيار سوى مغادرة ريد بُل، بعدما اعتقد أن الفريق يضع كل رهاناته على ماكس فيرستابن. لكن مع قيادة وولف لمرسيدس، لا يزال راسل يعلم أن لديه فرصة لتحقيق ما يطمح إليه، بفضل الثقافة التي بناها رئيسه داخل الفريق.

فهي ثقافة تتيح للأشخاص التعلم وإعادة البناء والفوز مجدداً.

وليس هناك الكثير مما يمكن إضافته. فالإحصائيات تتحدث عن نفسها حقاً.

كل التحية لتوتو وولف. لقد أدار الأمور على نحو رائع!

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق وولف يستعيد سنوات مرسيدس من دون ألقاب: "لم نكن بذلك السوء"

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

أوليغ كاربوف





ربما تكون مسيرة إستيبان أوكون في الفورمولا 1 على وشك النهاية.. لكن قصته تبقى قصة نجاح



فورمولا 1



فورمولا 1



ربما تكون مسيرة إستيبان أوكون في الفورمولا 1 على وشك النهاية.. لكن قصته تبقى قصة نجاح





من نام أفضل ليلة بعد سباق أوستن؟ ليام لاوسون



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من نام أفضل ليلة بعد سباق أوستن؟ ليام لاوسون





لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة هولندا الكبرى



لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

أحدث الأخبار





من نام أفضل ليلة بعد سباق البرازيل؟ توتو وولف



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



9 دقيقة



من نام أفضل ليلة بعد سباق البرازيل؟ توتو وولف





وولف يستعيد سنوات مرسيدس من دون ألقاب: "لم نكن بذلك السوء"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



22 س



وولف يستعيد سنوات مرسيدس من دون ألقاب: "لم نكن بذلك السوء"





أوسكار بياستري لن يتخذ من مارك ويبر مديرًا لأعماله بعد الآن



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



22 س



أوسكار بياستري لن يتخذ من مارك ويبر مديرًا لأعماله بعد الآن





فيرستابن يقدّم هدية وداع مؤثرة لميكانيكي ريد بُل المخضرم



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



فيرستابن يقدّم هدية وداع مؤثرة لميكانيكي ريد بُل المخضرم

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك