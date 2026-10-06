إعداد وترجمة / خلدون يونس

كان انتصار ماكس فيرستابن في سيبانغ تاريخيًا. وبعد عشرين عامًا من الآن، عندما يقلب جيل جديد من مشجعي الفورمولا 1 صفحات كتب التاريخ، فقد يتساءلون عن مدى غرابة موسم 2026 حتى تعرضت جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا لكمية كبيرة من الأمطار أجبرت المنظمين على تأجيل الانطلاقة.

لكن هذا ليس ما أعنيه.

لقد مر وقت طويل جدًا منذ أن حقق محرك فورد آخر انتصار في سباق للفورمولا 1. ففي أبريل 2003، فاز جانكارلو فيسيكيلا بجائزة البرازيل الكبرى بسيارة جوردان مزودة بمحرك فورد-كوسوورث آر إس1 في10.

في ذلك الوقت، كان السباق غريبًا، وانتهى قبل أوانه بعد حادث، بالمناسبة، تورط فيه فرناندو ألونسو. قبل 23 عامًا، كان ألونسو يخوض موسمه الكامل الثاني فقط في الفورمولا 1، ولم يكن قد أصبح بطلًا للعالم أو فائزًا بسباق جائزة كبرى.

كان فيسيكيلا يتصدر عندما رُفعت الأعلام الحمراء في إنترلاغوس، لكن تمّ الإعلان في البداية أن كيمي رايكونن سائق مكلارين هو الفائز بالسباق.

كانت اللوائح الرياضية للفورمولا 1 في ذلك الوقت تنص على أنه، شريطة أن يكون قد تم إكمال أكثر من 75 بالمئة من مسافة السباق، فإن السباق "يُعتبر منتهيًا عندما تعبر السيارة المتصدرة خط النهاية في نهاية اللفة التي تسبق بلفتين تلك اللفة التي أُعطيت خلالها إشارة التوقف".

أظهرت شاشات التوقيت الرسمية في البداية أن فيسيكيلا بدأ اللفة 56. ثم اختفت تلك المعلومات لفترة وجيزة، وأظهر النظام بدلًا من ذلك أنه لا يزال في اللفة 55. واستند الحكّام في قرارهم الأصلي إلى افتراض أن فيسيكيلا كان بالفعل لا يزال في لفّته الخامسة والخمسين.

تلقى جيانكارلو فيزيكيلا كأس الفائز -إلى جانب إيدي جوردان- عن الجولة السابقة التي أقيمت في البرازيل الصورة من قبل: Motorsport Images

احتج إيدي جوردان، وفاز بالاحتجاج.

وفي الجولة التالية في إيمولا، شهدت الفورمولا 1 المشهد الذي لا يُنسى لـ رايكونن ورون دينيس وهما يسلمان كؤوس الفائزين للسائقين والصانعين إلى فيسيكيلا وجوردان.

كيف وُلد قسم "ريد بُل باورترينز"

بالطبع، يمكنك الجدال حول ما إذا كان انتصار سيبانغ 2026 يُحسب بالفعل انتصارًا لمحرك فورد. وربما يكون الوصف الأكثر دقة هو التالي: محرك احتراق داخلي صنعته "ريد بُل باورترينز"، بدعم من فورد عبر الخبرات المتعلقة بوحدات الطاقة وتقنيات البطاريات. أو، كما وصفه بعض المراقبين الأكثر تشاؤمًا في بعض الأحيان: محرك ريد بُل يحمل شعار فورد.

في مارس 2023، شرح هيلموت ماركو الأمر بنفسه على هذا النحو: "حتى لو كان اسم الفريق ريد بُل فورد أو فورد ريد بُل، فإن المحرك سيأتي بالكامل من ريد بُل باورترينز. وستشارك فورد في تقنيات البطاريات."

لطالما كانت العلاقة بين ريد بُل ومحركات الفورمولا 1 معقدة. ففي عام 2013، كانت ريد بُل لا تزال تفوز ببطولات العالم باستخدام محركات رينو. ثم قلصت الشركة الفرنسية مشاركتها الرسمية، وواصل الفريق العمل بالترتيب الذي كانت فيه محركات رينو تحمل اسم "تاغ هوير"، وهو اتفاق لم يكن أحد راضيًا عنه بشكل خاص.

لذلك خرجت ريد بُل للبحث عن هوندا. في البداية لفريقها "الصغير"، تورو روسو، ومنذ عام 2019 لفريق ريد بُل ريسينغ أيضًا. وبحلول الوقت الذي أصبح فيه فيرستابن بطلًا للعالم في ذلك الختام الذي لا يُنسى في أبوظبي عام 2021، كانت هوندا قد أعلنت بالفعل أنها ستنسحب من الفورمولا 1 كبرنامج رسمي تابع للشركة. وجاء ذلك الإعلان في أكتوبر 2020، في وقت كانت فيه جائحة فيروس كورونا قد أرسلت موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي.

لذلك، وبحلول نهاية موسم 2020، كانت ريد بُل أمام مشكلة جدية للغاية يتعين عليها حلها من أجل الحياة بعد عام 2021، إذ كانت تحدق في مستقبل من دون مورد للمحركات.

احتفل فيرستابن ومسؤولو "هوندا" بفوزه بلقب بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2021، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الشركة المصنعة اليابانية تستعد لمغادرة البطولة الصورة من قبل: Andy Hone / Motorsport Images

وفي مرحلة ما، لا بد أن شخصًا ما طرح فكرة أنه بعد سنوات من الاعتماد على رينو وهوندا، ربما ينبغي لريد بُل ببساطة أن تتولى الأمور بنفسها.

وتقول الأسطورة إن ديتريش ماتشيتس كان دائمًا منزعجًا من الطريقة التي كانت بها شركات صناعة السيارات الراسخة في الفورمولا 1 تنظر إلى ريد بُل باعتبارها أكثر قليلًا من مجرد "شركة مشروبات طاقة". وكان هناك شيء جذاب بشكل لا يمكن إنكاره في الجرأة على إثبات خطأ هؤلاء: بعد أن صنعت أفضل هيكل سيارة في الفورمولا 1، لماذا لا تصنع أفضل محرك أيضًا، مباشرة في قلب ملعب مرسيدس وعمالقة صناعة السيارات التقليديين؟

ربما لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا من كريستيان هورنر وهيلموت ماركو لإقناع رئيسهما بالفكرة. لطالما جذبت هورنر محاولات تحقيق أشياء يعتبرها الآخرون مستحيلة. كما جذبت ماتشيتس أيضًا. ويمكن القول إنها جزء من روح ريد بُل.

ما علاقة بورشه بـ"ريد بُل باورترينز"؟

في جائزة ريد بُل الكبرى على أرضها في النمسا في يوليو 2021، صادف أن التقى ماركو بفريتز إنزينغر، الذي كان مسؤول رياضة السيارات في بورشه في ذلك الوقت.

وتحدث الاثنان حول ما كانت ريد بُل تخطط للقيام به في أعقاب انسحاب هوندا الوشيك. وكشف إنزينغر بشكل عفوي أن بورشه قد تكون مهتمة جدًا بدخول الفورمولا 1 بنفسها.

انتهى الحوار بين الرجلين القادمين من شتايريا بطريقة عملية نموذجية. كان ماركو سيدفع المشروع إلى الأمام من جانب ريد بُل، من خلال رؤية بناء حرم جامعي خاص بالمحركات في ميلتون كينز. وكان إنزينغر سيبحث فيما إذا كان برنامج بورشه في الفورمولا 1 قابلًا للتنفيذ بالفعل. وربما، في مرحلة ما على الطريق، يمكن الجمع بين المشروعين بطريقة أو بأخرى.

وبحلول نوفمبر 2021، كانت كل المؤشرات تتجه نحو مشروع مشترك بين ريد بُل وبورشه. التقى ماتشيتس وماركو وإنزينغر والرئيس التنفيذي لبورشه أوليفر بلوم في هانغار-7. كان الجو مريحًا، وبدا أن الجميع على الموجة نفسها، واحتُفل بالمناسبة برفع كؤوس "زيربنشنابس" (وهو مشروب نمساوي مصنوع من الصنوبر).

أجرى ماتشيتز محادثات متقدمة مع بورشه بشأن شراكة تتعلق بالمحركات مع ريد بُل الصورة من قبل: Manuel Goria / Motorsport Images

اعتقد النمساويون أن الأمر برمته فكرة رائعة. لكن هورنر بدأ يتساءل عما إذا كانت ريد بُل تحتاج فعلًا إلى بورشه. وفي فبراير 2022، وصل وفد من بورشه إلى مقر ريد بُل في فوشل لإجراء المفاوضات، بينما زار هورنر بورشه في فايساخ. ولم تكن فكرة عدم القدرة على اتخاذ القرارات ببساطة مع ماتشيتس وماركو، والاضطرار بدلًا من ذلك إلى تقديم المقترحات إلى مجلس إدارة شركة كبرى، جذابة له بشكل خاص. وفي نهاية المطاف، مات حلم ريد بُل-بورشه.

لكن هورنر لم يفعل الأمور بشكل جزئي. فقد كانت ريد بُل باورترينز قد تأسست بالفعل. وكان حرم التكنولوجيا المصمم خصيصًا في ميلتون كينز قيد الإنشاء بشكل متقدم، كما جرى استقطاب مهندسين من الشركات المصنعة المنافسة.

وفي مرحلة ما، لا بد أن هورنر طرح على نفسه السؤال الواضح: لماذا نحتاج إلى بورشه إذا كان بإمكاننا ببساطة القيام بهذا بأنفسنا؟

قوبلت فكرة قدرة شركة مشروبات الطاقة على بناء محرك فورمولا 1 في البداية بقدر كبير من السخرية في أرجاء البطولة. وكانت رؤية ماتشيتس الأصلية، مواجهة مرسيدس والشركات الأخرى بفريق السباقات الخاص به، والفوز بسباقات الجائزة الكبرى ثم ببطولات العالم في نهاية المطاف، تبدو أصلًا أقرب إلى قصة خيالية. لكن هذا؟ بالتأكيد كانت ريد بُل قد تجاوزت حدودها أخيرًا. أو على الأقل، هذا ما اعتقده الكثير من الأشخاص الذين كانوا يعرفون فعلًا عما يتحدثون عنه.

بعد أربعة أعوام، نعرف الإجابة. لم تتجاوز ريد بُل حدودها.

ويوم الأحد، لا بد أن هورنر تابع أحداث سيبانغ بمشاعر مختلطة، بينما حقق المشروع الذي يشكل جزءًا من إرثه أول انتصار في الفورمولا 1 لمحرك من صنع ريد بُل باورترينز نفسها.

تفوقت ريد بُل على محركي مرسيدس وفيراري بمحركها الخاص الصورة من قبل: Srinivasa Krishnan

حرم التكنولوجيا جزء من إرث هورنر أيضًا

يمكن للناس الجدال بلا نهاية حول مقدار النجاح التاريخي لريد بُل الذي يعود بشكل فردي إلى ماتشيتس أو ماركو أو هورنر. لكن أمرًا واحدًا كان واضحًا دائمًا: كانت ميلتون كينز منطقة هورنر. وميلتون كينز هي المكان الذي وُلدت فيه ريد بُل باورترينز.

ليس عليك أن تحب كريستيان هورنر. فهو يستمتع إلى حد كبير بلعب دور الشرير في الفورمولا 1، وعلى مدى أكثر من 20 عامًا، لم يفعل سوى القليل جدًا للتخلص من هذه الصورة. ولماذا يفعل ذلك؟

دخل هورنر في صراعات مع توتو وولف وزاك براون ويوس فيرستابن والعديد من الآخرين. لم تكن فكرة أنه محبوب الجميع جزءًا من نموذج أعماله على الإطلاق.

ستنشر سيرته الذاتية، "درايف"، في 22 أكتوبر، ولا تحتاج إلى أن تكون عرّافًا لتخمن أن هورنر سيروي نسخته من قصة ريد بُل. كيف تحولت شركة مشروبات طاقة موضع سخرية إلى واحدة من أنجح الفرق في تاريخ الفورمولا 1. وكيف أطاحت ريد بُل بمرسيدس عن عرشها. ومن المفترض، لماذا لعب هورنر دورًا مهمًا إلى حد ما في كل ذلك.

بعد يوم الأحد هذا في سيبانغ، كُتب فصل من تلك القصة بالفعل قبل أن يصل الكتاب حتى إلى رفوف المتاجر، لأن هورنر لم يكن مجرد مدير للفريق عندما قررت ريد بُل محاولة تحقيق شيء اعتبره الكثيرون في البطولة فعلًا من أفعال جنون العظمة.

نمت ريد بُل باورترينز لتصبح ما هي عليه اليوم تحت قيادته. استقطب الأشخاص ودفع المشروع إلى الأمام. وكان واحدًا من أولئك الذين توصلوا في نهاية المطاف إلى استنتاج مفاده أنه إذا كانت ريد بُل ستبني مصنعًا للمحركات على أي حال، فربما لم تكن بحاجة إلى بورشه بعد كل شيء.

هناك مفارقة معينة في حقيقة أن هورنر لم يعد موجودًا عندما عبر فيرستابن خط النهاية محققًا أول انتصار للمشروع يوم الأحد.

لن يتمكن هورنر من احتساب فوز فيرستابن في سيبانغ ضمن سجله، لكن هذا الفوز يُعدّ ثمرةً لإرثه الصورة من قبل: Red Bull Content Pool

لن يحصل هورنر على الكأس، ولن يظهر اسمه في أي مكان في النتائج. وليس هناك عدد كبير من الأشخاص في ريد بُل في الوقت الحالي متحمسون بشكل خاص للتأكيد على مساهمته في هذا النجاح. لكن التاريخ يعمل بطريقة مختلفة.

تمتلك ريد بُل اليوم أقوى محرك احتراق داخلي في الفورمولا 1. وبفضل تصنيف نظام فرص التحديث والتطوير الإضافية "إيه دي يو أو" التابع للاتحاد الدولي للسيارات، يمكن إثبات ذلك بشكل موضوعي.

لو كنت قد توقعت قبل أربعة أعوام أن هذا هو المكان الذي ستصل إليه ريد بُل، فمن المحتمل أن يصفك الناس بالجنون. وكنت سأفعل ذلك أيضًا.

لم يعد هورنر مدير فريق ريد بُل ريسينغ. وربما يعود يومًا ما إلى الفورمولا 1. وربما ستقدم "درايف" في بعض المواضع رواية هورنر عن سبب نجاحه الكبير.

لكن هناك فقرة واحدة لن يتمكن أحد من حذفها من سيرته الذاتية أبدًا: بنت ريد بُل محركها الخاص للفورمولا 1. وفازت بسباق جائزة كبرى به في موسمه الأول على الإطلاق.

ربما لم يقضِ هورنر الليلة الماضية في سيبانغ بصفته مدير فريق ريد بُل. لكنني متأكد إلى حد كبير من أنه نام جيدًا.