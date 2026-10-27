فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

من نام أفضل ليلة بعد سباق أوستن؟ ليام لاوسون

لا يزال ليام لاوسون من دون عقد للموسم المقبل، لكن السائق النيوزيلندي يجعل فكرة استغناء ريد بُل عنه شبه مستحيلة!

أوليغ كاربوف

منشور: 27-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

ليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي





موتورسبورت.كوم "برايم"



أفضل المقالات التقنية والتحليلات المميّزة من عالم المحركات على موقع "موتورسبورت.كوم" باللّغة العربية.

إعداد وترجمة / خلدون يونس

لم يكن جوليان بالمر يحاول طرح سؤال مبتكر عندما سأل ليام لاوسون عن مستقبله خلال التغطية المباشرة لما بعد السباق عبر تلفزيون الفورمولا 1. لقد كان مجرد سؤال قد يطرحه أي شخص، وربما لاوسون نفسه أيضًا. إنه من نوعية الأسئلة التي تطرحها من دون أن تتوقع إجابة فعلية، وإنما بدافع الاستغراب من عدم وضوح الإجابة الإيجابية حتى الآن.

قال سائق رينو السابق، الذي أصبح اليوم أحد أبرز المحللين في الفورمولا 1، إلى لاوسون بعد سؤالين من زملائه: "سباق آخر، وفوز آخر في السباق الذي شاركت فيه، أي معركة وسط الترتيب في الحقيقة". ثم أضاف: "متى سيُعلن عن تجديد عقدك للموسم المقبل؟".

في الواقع، لا ينبغي أن يكون هناك أي تساؤل بشأن ما إذا كان لاوسون يستحق البقاء في الفورمولا 1، أو الاستمرار مع فريقه الحالي. فأي فريق يقترب من تحقيق أفضل نتيجة في تاريخه ضمن البطولة كان سيحرص بالتأكيد على تجديد عقد السائق الذي أسهم بالحصة الأكبر من نقاطه. كما أن أي فريق من هذا النوع لن يرغب في أن يفقد سائقه صبره أو يشعر بعدم الأمان بشأن مستقبله.

ولم يكن أحد ليتحدث عن مستقبل ليام لاوسون لو كان يتسابق مع أي فريق آخر تقريبًا، ولكان السبب الوحيد المحتمل لتأخر الإعلان هو مطالبة إدارته بشروط أفضل لموكّلها. ولو كان لاوسون يقدم هذه المستويات مع فريق آخر، لربما طالب بمال أكثر، ووقت أقل على وسائل التواصل الاجتماعي، والتوقف عن السفر على متن رحلات طيران منخفضة التكلفة.

لكن هذا ليس ما يحدث. فهو يتسابق بالفعل مع ريسينغ بولز، كما أنه أحد سائقي ريد بُل. ولا تسير الأمور ببساطة أبدًا عندما تكون في هذا الوضع.

ليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: Clive Mason / Getty Images

"ليست لدي أي فكرة يا رجل"، قال لاوسون ضاحكًا ردًا على السؤال. وأضاف: "بصراحة، وصلت الأمور في الوقت الحالي إلى مرحلة لم أعد أفكر فيها حقًا. أنا أواصل العمل وأستمتع بالسباقات، بكل صدق".

ولا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن لاوسون يشعر فعلًا بالقلق بشأن مستقبله الذي لم يُحسم بعد. فقد أمضى وقتًا طويلًا في هذا الموقف، إلى درجة أنه لم يعد يتوقف عند الأسئلة نفسها التي يواصل المراقبون من الخارج طرحها بشأن قرارات ريد بُل المتعلقة بالسائقين.

ففي شتاء عام 2024، كان بإمكان المتابعين أن يسألوا: لماذا بحق السماء يحصل سائق لم يشارك سوى في 11 سباقًا في الفورمولا 1 على فرصة الترقية؟ وبعد بضعة أشهر، كان السؤال قد يصبح: كيف يمكن منح هذا السائق سباقين فقط، ثم إقالته؟ أما الآن، فالسؤال هو: ما الذي يتعين على هذا الرجل فعله (أكثر من ذلك) أيضًا لضمان مقعده في الموسم المقبل؟

لكن بالنسبة إلى لاوسون، فربما أصبح هذا الوضع أمرًا اعتياديًا. لا يوجد سبب يدعوه إلى القلق، فما سيحدث سيحدث. ولذلك يواصل العمل والاستمتاع بالسباقات، وهذا ما يفعله بالفعل على نحو رائع للغاية.

اقرأ أيضاً:

ليس هناك الكثير مما يمكن قوله عن سباقه في أوستن. والأمر نفسه ينطبق على كيمي أنتونيللي: ما الذي يمكن شرحه فعلًا بشأن فوز السائق الإيطالي في تكساس؟ ليس هناك الكثير حقًا؛ فقد كان الفوز مثاليًا من حيث التنفيذ، وممتازًا في الأداء، ومحكومًا بالسيطرة. يمكنك التفكير في صفتين إضافيتين لوصفه، لكن لن يكون هناك الكثير من التفاصيل الفعلية التي يمكن إرفاقها بهما. لم نشهد الكثير من الأحداث الدراماتيكية، وبدا أن أنتونيللي شق طريقه نحو الفوز بسهولة.

وفعل لاوسون الأمر ذاته تقريبًا في معركة وسط الترتيب.

ليام لاوسون، ريسينغ بولز وبيير غاسلي، ألبين وأوليفير بيرمان، هاس

الصورة من قبل: Logan Riely / Getty Images

قدم حصة تصفيات جيدة، وبلغ القسم الثالث للمرة الأخرى، ثم وافق على طلب الفريق بعدم الخروج إلى الحلبة في القسم الأخير، لمساعدة زميله الذي كان يواجه عقوبة على شبكة الانطلاق. ومع ذلك، احتل المركز التاسع على شبكة الانطلاق، وهو ما يعادل عمليًا الانطلاق من مركز الانطلاق الأول في وسط الترتيب وفقًا لمعايير الفورمولا 1 الحديثة.

ثم جاءت انطلاقة نظيفة للغاية. أبقى بيير غاسلي خلفه أثناء الصعود نحو المنعطف الأول، ثم استقر مباشرة خلف سيارتي مكلارين. ونجح في بناء فارق، وأجرى توقفه في منطقة الصيانة، ثم قدم فترة قيادة مثالية الإدارة حتى خط النهاية باستخدام الإطارات القاسية. لا أحداث دراماتيكية، ولا توتر، بل تنفيذ متقن فحسب.

وقال لاوسون لوسائل الإعلام بعد نهاية السباق: "كان سباقًا قويًا للغاية بالنسبة إلينا، وكذلك عطلة نهاية أسبوع قوية. نفذنا كل شيء بصورة جيدة، ولذلك أنا سعيد جدًا جدًا. وبالطبع، تنتظرنا بعض الحلبات المثيرة للاهتمام في السباقات القليلة المقبلة، لكن السيارة كانت تعمل جيدًا، ولذلك نأمل أن تواصل تقديم الأداء ذاته هناك أيضًا".

وكان قد واجه توترًا أكبر بكثير يوم الخميس، عندما أحيا أول حفل موسيقي مباشر له بالمعنى الفعلي، برفقة أصدقائه في أوستن.

وقال مازحًا خلال حديثه مع بالمر وزملائه: "أعني أن ما حدث اليوم لم يكن سوى عشرة في المئة من ذلك".

كان المركز التاسع أفضل نتيجة ممكنة له، في ظل عدم انسحاب أي من سائقي الفرق الأربعة المتقدمة في الفورمولا 1. وهذا فوز آخر لـ لاوسون في معركة وسط الترتيب، كما أنه يتصدر أيضًا بفارق مريح بطولة وسط الترتيب غير الرسمية هذا العام.

نعم، صحيح أنه شارك في سباقين مع ريد بُل، لكن من يستطيع الجزم بأنه كان سيحقق عددًا أقل بكثير من النقاط لو شارك مع ريسينغ بولز بدلًا من ذلك؟ ربما كان سيخسر بضع نقاط فحسب. على أي حال، يبلغ الفارق بينه وبين بيير غاسلي، الذي يحتل المركز الثاني خلفه في "بطولة فرق الوسط"، 35 نقطة الآن، وهو فارق هائل. ويبدو مرجحًا أن يحتفظ لاوسون بالمركز التاسع ضمن الترتيب العام حتى نهاية الموسم.

لا توجد جائزة رسمية تُمنح للسائق الذي ينهي الموسم بوصفه "الأفضل بين بقية المنافسين"، لكن هذا التعبير يُستخدم عادة لوصف موسم قوي للغاية.

في الماضي، عندما كان فريق فاينزا لا يزال يحمل اسم تورو روسو ويقوده النمساوي الهادئ والمتزن فرانز توست، كان هدفه في كل موسم تقريبًا إنهاء بطولة الصانعين في المركز الخامس. وكان توست يعلن هذا الهدف بصورة شبه روتينية خلال ظهوره الإعلامي قبل انطلاق كل موسم جديد، لكن الفريق لم يتمكن قط من تحقيقه خلال فترة قيادته.

وربما يكون هذا العام هو العام الذي يتحقق فيه ذلك أخيرًا!

ليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: Jayce Illman / Getty Images

أصبح الفريق السابق لتورو روسو الآن فريق وسط الترتيب الوحيد الذي تجاوز حاجز 100 نقطة، ولم تعد ألبين تبدو قريبة منه بشكل خاص. ويزداد هذا الأمر وضوحًا عند النظر إلى السرعة الكبيرة والقدرة التنافسية التي باتت تتمتع بهما سيارتا ريسينغ بولز؛ إذ يعود الفضل الأكبر في هذا الفارق إلى لاوسون، الذي يقدم أداءً استثنائيًا مع الفريق الذي كان يقوده توست سابقًا.

إذًا... لماذا لم يوقع عقده للموسم المقبل حتى الآن؟

قد يكون الأمر مجرد إجراء شكلي، وربما يحتاج فريق ريسينغ بولز ببساطة إلى وضع اللمسات الأخيرة على خططه لموسم 2027 بشأن نيكولا تسولوف قبل الإعلان عن تمديد عقد لاوسون. لكن عندما يتعلق الأمر بـ ريد بُل، فلا يمكنك أن تعرف أبدًا ما الذي سيحدث. فمن سمات هوية الفريق السعي إلى اكتشاف سيباستيان فيتيل أو ماكس فيرستابن المقبل، وهذا يعني أحيانًا ترقية السائقين الشباب على حساب السائقين الذين أثبتوا جدارتهم بالفعل.

لقد حدث ذلك مرات عديدة في الماضي، ومن المرجح أن يتكرر مرة أخرى. لكن إذا قرر الفريق الاستغناء عن لاوسون بعد الموسم الذي يقدمه، فسيكون ذلك أحد أقسى القرارات في تاريخ ريد بُل في التعامل مع سائقيه.

ولا يوجد أي سبب يدعو إلى التسرع في ترقية تسولوف أيضًا. نعم، إنه أحد أبرز المنافسين على لقب بطولة الفورمولا 2، لكن ريد بُل ليست في حاجة ماسة إلى اكتشاف موهبة شابة خارقة أخرى في الوقت الحالي. فبعد تمديد عقد ماكس فيرستابن، وتقديم إسحاق حجار المستوى المتوقع منه تمامًا، لا توجد حاجة إلى إضافة مزيد من الضغط على المنظومة.

وهناك أرفيد ليندبلاد أيضًا، الذي لا تزال إمكاناته بحاجة إلى التأكيد خلال موسمه الثاني، ولا يوجد معيار أفضل لقياس مستواه من لاوسون في حالته الحالية.

في الواقع، لا يوجد سوى قرار منطقي واحد.

لكن عندما يتعلق الأمر بـ ريد بُل، فلا يمكنك أن تعرف أبدًا، أليس كذلك؟!

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق من نام أسوأ ليلة بعد سباق أوستن؟ لاندو نوريس

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

أوليغ كاربوف





من نام أفضل ليلة بعد سباق سنغافورة؟ ماكس فيرستابن



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من نام أفضل ليلة بعد سباق سنغافورة؟ ماكس فيرستابن





من نام أسوأ ليلة بعد سباق البحرين في ماليزيا؟ مشجعو الفورمولا 1



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة البحرين الكبرى



من نام أسوأ ليلة بعد سباق البحرين في ماليزيا؟ مشجعو الفورمولا 1





لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة هولندا الكبرى



لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

المزيد من

ليام لاوسون





ليام لاوسون يستعد للعزف ضمن عرض موسيقي على المسرح قبل سباق أوستن



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



ليام لاوسون يستعد للعزف ضمن عرض موسيقي على المسرح قبل سباق أوستن





من نام أسوأ ليلة بعد سباق سنغافورة؟ نيكولا تسولوف



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من نام أسوأ ليلة بعد سباق سنغافورة؟ نيكولا تسولوف





ليام لاوسون: "لا أفهم" لماذا نجا أرفيد ليندبلاد من العقوبة بعد تدميره أرضية سيارتي



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة أذربيجان الكبرى



ليام لاوسون: "لا أفهم" لماذا نجا أرفيد ليندبلاد من العقوبة بعد تدميره أرضية سيارتي

أحدث الأخبار





أسطورة الراليات كارلوس ساينز يستعد للمشاركة بسيارة فورد بوما رالي 1



راليات أخرى



Misc راليات أخرى 10 دقيقة



أسطورة الراليات كارلوس ساينز يستعد للمشاركة بسيارة فورد بوما رالي 1





الرابحون والخاسرون بعد جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



14 دقيقة



الرابحون والخاسرون بعد جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1





من نام أفضل ليلة بعد سباق أوستن؟ ليام لاوسون



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



29 دقيقة



من نام أفضل ليلة بعد سباق أوستن؟ ليام لاوسون





من نام أسوأ ليلة بعد سباق أوستن؟ لاندو نوريس



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



44 دقيقة



من نام أسوأ ليلة بعد سباق أوستن؟ لاندو نوريس

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك