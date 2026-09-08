الأوصاف مبالغ في تقديرها. الحقائق والأرقام عادة ما تتحدث بصوت أعلى. الفوز من المركز التاسع عشر على شبكة الانطلاق. أول انتصار لإيطالي في مونزا منذ عام 1966. وكل ذلك في سن العشرين فقط، وفي موسمه الثاني في الفورمولا 1.

يمكنك وصف الأمر بأنه مذهل، رائع، مثير للإعجاب، سحري، استثنائي، لافت، لا يصدق، تاريخي. لكنها مجرد كلمات. فحقيقة أن كيمي أنتونيللي فاز بجائزة إيطاليا الكبرى بعدما تجاوز تقريبًا جميع منافسيه تقول لك كل شيء.

وفوق ذلك ... حدث هذا بعد عامين فقط من مشاركته الأولى على الإطلاق في التجارب الحرة الأولى على الحلبة نفسها، وهي المشاركة التي انتهت باصطدامه بالحواجز بعد 10 دقائق فقط من بداية الحصة.

وساهم ذلك الحادث بشكل كبير في تشكيل رأي لدى كثيرين بأن مرسيدس إما بالغت في تقدير إمكانيات أنتونيللي أو دفعت به إلى الفورمولا 1 في وقت مبكر جدًا. وقالوا إن ذكريات توتو وولف بشأن خسارة ماكس فيرستابن لصالح ريد بُل في عام 2014 قد شوشت تفكيره. واعتقدوا أن أنتونيللي لم يكن قريبًا بأي حال من إمكانيات فيرستابن. ورأى البعض أنه كان مجرد سائق يحظى بضجة إعلامية مبالغ فيها.

لكن وولف ومرسيدس لم يتراجعا قط. فقد تمت ترقية أنتونيللي إلى الفورمولا 1 في سن 18 عامًا، بعد موسم واحد فقط، وإن كان متوسطًا في الأداء إلى حد ما، في الفورمولا 2. ودخل مباشرة إلى المقعد الذي أخلاه بطل العالم سبع مرات.

حتى إنهما أصدرا فيلمًا وثائقيًا بعد شهرين فقط من موسمه الأول، بالتعاون مع أحد الرعاة بالطبع. تحت اسم "المقعد". هل شاهدتموه؟ إنه جيد بالفعل إذا تمكنت من تجاوز كل المحتوى الترويجي فيه.

وكان حادث مونزا جزءًا من الفيلم، وحصل على مساحة لا بأس بها ضمن مدة الفيديو البالغة 40 دقيقة. وقال كيمي أمام الكاميرا: "في ذلك اليوم، خذلت عائلتي بأكملها، والدي. لم يكن سعيدًا".

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

ومن المؤكد أن وولف كان أحد الأشخاص الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في مسيرة أنتونيللي، إلى جانب غوين لاغرو، رئيس برنامج مرسيدس للناشئين الذي سيغادر منصبه، لكن والد كيمي، ماركو، هو من وضع الأسس. وهو لا يتحدث كثيرًا إلى وسائل الإعلام، كما أن تفاصيل السنوات الأولى من مسيرة ابنه ليست معروفة بالقدر نفسه الذي نعرف به، على سبيل المثال، تفاصيل مسيرة فيرستابن. نعم، كان ماركو سائقًا أيضًا، لكنه لم يكن سائق فورمولا 1 في نهاية المطاف.

وجاءت إحدى المناسبات النادرة التي تحدث فيها قبل أيام قليلة فقط، عندما نشرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية مقابلة مع أنتونيللي الأب، بعد عيد ميلاد كيمي العشرين.

وقال ماركو لصحيفة الرياضة الأكبر في إيطاليا: "آمل أيضًا أن يبقى كما هو، لطيفًا وكريمًا، وأن يستمر في فعل ما يحبه لأطول فترة ممكنة".

ويبدو كيمي بالفعل شخصًا لطيفًا وكريمًا، وهو ما يجعل الأمر على الأرجح أكثر صعوبة بالنسبة لشخص مثل جورج راسل. فلا يمكنك حتى أن تكره هذا الفتى، مهما استمر في التغلب عليك، فهو لطيف خارج الحلبة، لكنه يقود كالوحش.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أنه يجعل كل شيء يبدو الآن وكأنه لعبة، فمن المؤكد أن الرحلة كانت شاقة، بالنسبة إلى الابن والأب على حد سواء. وربما بالنسبة إلى علاقتهما أيضًا. قد لا يكون ماركو قد ترك ابنه وحيدًا في محطة وقود بعد سباق كارتينغ مخيب للآمال، لكن آباء الرياضيين الناجحين عادة ما يكونون من النوع المتطلب.

هناك لحظة في الفيلم الوثائقي يظهر فيها الاثنان معًا داخل سيارة خلال الشتاء الذي سبق موسم كيمي الأول في الفورمولا 1، بينما كان ماركو يقود السيارة. ويقول ابنه إنه لم يكن يفهم عندما كان طفلًا لماذا كان والده قاسيًا عليه إلى هذه الدرجة.

ورد أنتونيللي الأب قائلًا: "هذا أمر لم نتحدث عنه من قبل، لكن هذه اللحظة فرصة لشرح ذلك. أفكر كثيرًا في كل المرات التي صرخت فيها عليك، وكل المرات التي غضبت منك فيها. كنت تقول: والدي أحمق، لماذا يفعل ذلك؟ - السبب هو أنني، في مسيرتي، وللأسف، لم أتمكن من التقدم. لم أستطع الاستفادة من الفرص التي أتيحت لي. ولهذا كنا نتشاجر، لأنني ربما كنت أطلب منك أن تفعل أكثر مما كنت قادرًا عليه في تلك اللحظة".

وهذا يمنحك على الأقل لمحة عن الكيفية التي ربما كانت عليها هذه الرحلة.

وفي إحدى مقابلاته النادرة لاحقًا، اعترف ماركو بأنه هو نفسه، بصفته أبًا، ربما لم يكن يؤمن بإمكانيات كيمي بالقدر نفسه الذي آمن بها وولف. أما الآن، فهو يعترف بأن ابنه تجاوز توقعاته هو أيضًا.

ويبدو أن التحدي الحقيقي الأخير أمام أنتونيللي الآن يتمثل في الحفاظ على قدميه على الأرض. لأن هناك كل الأسباب التي تدفعهما إلى التحليق بعيدًا. الفوز في مونزا من الصف قبل الأخير على شبكة الانطلاق سيجلب له قدرًا هائلًا من الإشادة من جميع الاتجاهات.

ومن المؤكد أن إيطاليا لن تتردد في إغراقه بحبها. ومن المؤكد أن كثيرين سيعلنونه بطلًا للعالم بعد هذا السباق، بالنظر إلى الفارق الذي يفصله عن راسل في البطولة. وقريبًا جدًا سيبدأ بالتأكيد في التفكير في أن يصبح بطلًا للعالم بالفعل، إذا لم يكن قد بدأ بذلك من الآن.

لكن في الوقت الحالي، يواصل إبعاد هذه الأفكار عن ذهنه، على الأقل عندما يتحدث إلى الصحافة.

حيث قال يوم الأحد بعد انتصاره التاريخي والمذهل والاستثنائي: "أعني، بالتأكيد كان عامًا قويًا جدًا حتى الآن، لكن لا تزال هناك سباقات كثيرة متبقية، وبالتالي لا يزال أي شيء ممكنًا. وقد رأينا كيف يمكن للأمور أن تتغير بسرعة كبيرة. لذلك، من جانبي، وكما قلت مرات عديدة، أتعامل مع كل سباق على حدة، وأركز على الأمور التي يمكنني التحكم بها، وأستغل إلى أقصى حد كل فرصة أحصل عليها".

ومن المؤكد أن والده سيوافق على هذه الإجابة. وسيبذل بالتأكيد قصارى جهده للتأكد من ألا ينجرف كيمي وراء كل ما هو مقبل عليه. لكن ذلك أمر يمكن التفكير فيه لاحقًا قليلًا.

أما الآن، فيمكن لماركو أنتونيللي ببساطة أن يكون أبًا فخورًا.