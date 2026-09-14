إعداد وترجمة / خلدون يونس

يا لها من مفارقة!

وجد لاندو نوريس الكلمات المناسبة تمامًا لفريقه خلال لفة التهدئة في مدريد.

"كنا سريعين للغاية، هذا كل ما في الأمر".

هذا حرفيًا ما حدث، أليس كذلك؟ أوقف لانس سترول سيارته أستون مارتن عند المنعطف 20 في اللفة 13، كان يعاني من مشكلة في المكابح، وليس لأنه ببساطة اكتفى من السباق، بالمناسبة، وكان نوريس على بُعد بضعة منعطفات فقط من موقع الحادث، مع فارق مريح يبلغ نحو ست ثوانٍ عن كيمي أنتونيللي.

لو كان أبطأ بثلاث أو أربع ثوانٍ فقط خلال المرحلة الأولى على الإطارات المتوسطة، لكان لديه الوقت للدخول إلى منطقة الصيانة بعد لحظات، عندما أدرك مسؤولو الحلبة أنهم بحاجة إلى دفع السيارة الخضراء إلى منطقة أكثر أمانًا. وبصراحة، ربما كان بإمكان لانس أيضًا بذل جهد أكبر لإيقافها في مكان أكثر ملاءمة، إذ كانت هناك مساحة كبيرة. لكن ربما كان قد اكتفى فعلًا من تلك السيارة وكان ببساطة يريد الخروج منها في أسرع وقت ممكن.

على أي حال، هذا ما حصل. فقد حددت تلك الثواني القليلة هوية الفائز بأول جولات إسبانيا على حلبة مادرينغ.

لم يكن أمام روي ماركيز خيار آخر سوى تفعيل سيارة الأمان الافتراضية، وإطلاق سلسلة من التوقفات. ومن المفارقات أنه حتى مع توقف مكلارين البطيء في منطقة الصيانة، كان نوريس سيمتلك فارقًا كافيًا عن كيمي ليبقى في الصدارة لو دخل منطقة الصيانة في تلك اللحظة. لكن الأمر لم يكن مقدرًا له أن يحدث.

لقد قضى فارق الثواني الست الذي كان نوريس يتقدم به على أنتونيللي فعليًا على فرصه في الفوز بالسباق.

كان قد تجاوز للتو مدخل منطقة الصيانة، وبعد ثانيتين اضطر إلى إبطاء سرعته للامتثال لقواعد سيارة الأمان الافتراضية. وجاء التوقيت بحيث لم يتمكن ببساطة من إكمال لفة أخرى حول مادرينغ قبل أن ينقل المسؤولون سيارة أستون مارتن إلى مكان أكثر أمانًا. وفي الوقت نفسه، أجرى جميع السائقين تقريبًا توقفات منخفضة التكلفة خلال تلك النافذة، بينما اضطر نوريس إلى تغيير إطاراته في ظل العلم الأخضر.

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Rudy Carezzevoli / Getty Images

لو كان أبطأ قليلًا فقط في تلك اللفات الافتتاحية، لكان من بينهم، وعاد إلى المسار في الصدارة، وتوجه نحو الفوز بسهولة.

حتى أنتونيللي نفسه لم يشعر بأن الأمر كان صائبًا تمامًا.

واعترف الإيطالي عندما خرج من السيارة وأُعطي ميكروفونًا للتحدث إلى جيمس هينشكليف وإخبار العالم عن سباقه: "من الجيد الفوز، لكن الشعور ليس جيدًا بالقدر نفسه".

وكان زميل هينشكليف في فريق بث الفورمولا 1، جوليان بالمر، قد قال شيئًا في وقت سابق من الأسبوع عن حظ أنتونيللي هذا العام: "إن كيمي ستكون لديه فرصة جيدة للفوز باليانصيب بالنظر إلى الطريقة التي تسير بها الأمور مؤخرًا!" ومن الصعب الاختلاف مع فكرة أن أنتونيللي حقق الفوز بالجائزة الكبرى عن طريق الخطأ يوم الأحد في مدريد.

وهذا بالتأكيد لا يعني أنه لا يستحق تصدر البطولة أو الفوز بالسباقات، سيكون عليك أن تكون مجنونًا حتى تصدق ذلك، لكن الحياة بالتأكيد لا تختبره بالقدر نفسه الذي فعلته العام الماضي.

لكن نوريس كان السائق الأفضل الحقيقي في عطلة نهاية الأسبوع، تقريبًا كما كان منذ أن عادت مكلارين إلى الحياة مع تحديثاتها الجديدة في المجر، باستثناء مونزا. كان من المفترض أن يكون هذا الفوز الثالث لنوريس في أربعة سباقات. ومن المتأخر جدًا على أي حال وصف الأمر بأنه صراع حقيقي على اللقب، لكنه كان سيشعل حماس بعض المراقبين بالتأكيد.

وكانت كلمات نوريس وهو يقود عائدًا إلى منطقة الصيانة: "سيئ الحظ للغاية اليوم يا شباب. كنا نستحق الفوز بسهولة تامة، لذلك شكرًا جزيلًا لكم. لم أعتقد أننا سنحظى بفرصة هنا، لكن كان ينبغي أن نفوز. أحسنتم يا شباب. استمروا".

وأضاف: "سأواصل تقديم الأداء".

أليس هذا إثباتًا للثقة؟

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

أشار نوريس بشكل محق في المؤتمر الصحفي إلى أن حالة سيارة الأمان الافتراضية هذه لم تكن المرة الأولى التي يخسر فيها أحد السائقين سباقًا بهذه الطريقة، مع اعترافه أيضًا بأنه استفاد بنفسه من الحظ في الماضي. ففي نهاية المطاف، فاز بسباقه الأول في ميامي بفضل سيارة أمان جاءت في توقيت مناسب، من بين أسباب أخرى. لذلك، ما يأتي إليك سترده يومًا. وإذا لم يحدث ذلك هذه المرة، فمن المؤكد أنه سيفوز بمزيد من السباقات هذا العام.

يا لها من نقلة نوعية مر بها منذ فوزه في ميامي قبل عامين ونصف العام.

كان لاندو نوريس "بلا انتصارات" قبل فوزه في ميامي يخوض في التأمل الذاتي وانتقاد الذات. وتقول عبارة "سأواصل تقديم الأداء" التي أضافها إلى رسالته عبر الراديو الكثير عن مدى فهمه الآن لنقاط قوته.

هناك من يقول أن لقبه العام الماضي ربما لم يكن مستحقًا بالكامل، لأن أحد السائقين على شبكة الانطلاق في 2025 قدم أداءً أفضل منه. لكن هذه السباقات الأخيرة شهدت ظهور نوريس في أفضل حالاته على الإطلاق.

هناك الكثير من الحديث هذه الأيام عن أن موسم 2026 في الفورمولا 1 قلل من الفارق الذي يمكن للسائقين إحداثه. وقد تصدر ماكس فيرستابن عناوين الأخبار الأسبوع الماضي بعد مقابلته مع هيئة الإذاعة البريطانية، مشيرًا إلى مثال ليام لاوسون لإظهار أن أفضل السائقين لم يعودوا قادرين على إحداث الفارق نفسه.

وهذا قول قاسٍ إلى حد ما، لكن ماكس لديه بالتأكيد وجهة نظر. فقد كان لاوسون بعيدًا جدًا عنه خلال عطلة نهاية الأسبوع التي لا تُنسى في العام الماضي، وفجأة أصبح يسجل النقاط في ظروف تبدو متشابهة. لكن ذلك لا يأخذ السياق الأوسع في الاعتبار. ومع ذلك، يمكن على الأرجح أن تبقى هذه مجرد نظرية.

وتحدث جورج راسل، بعدما أصبح مضطرًا الآن إلى تقديم تفسيرات أسبوعًا بعد أسبوع، عن أساليب القيادة خلال جلسته التي استمرت عشر دقائق مع وسائل الإعلام العالمية يوم الخميس. وذكر أسماء. ويبدو أنه أشار إلى أن عودة لويس هاميلتون هذا العام يجب أن تكون لها الجذور نفسها التي تقف وراء هيمنة كيمي. وألمح إلى أن أسلوبي قيادتهما متشابهان، وأضاف لاندو إلى قائمة المستفيدين من اللوائح المتغيرة أيضًا.

لكن نوريس يدحض النظريتين إلى حد كبير.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

فالأمر لا يقتصر على هذا العام الذي بدأ فيه يجعل أوسكار بياستري يبدو بمستوى متوسط. كان ذلك يحدث بالفعل في 2025. وهذا العام، بدأ الفارق في الاتساع أكثر فأكثر. لقد بات الأسترالي بالكامل تحت ظل نوريس، مع فارق بينهما يصعب أن يكون أكثر وضوحًا، وربما أكبر أيضًا.

لأنه من الصعب ببساطة التفكير في العديد من العروض المميزة لبياستري هذا العام، إلا إذا احتسبنا تمثيله الرائع في أحدث إعلان لغوغل بكسل، حيث يقول: "شاهد أوسكار بياستري يسجل أسرع لفة".

لكن لم تكن هناك العديد من اللفات الجيدة من بياستري هذا العام، في حين كانت هناك الكثير منها من قبل نوريس.

لذلك، فإن شيئًا ما لا يتطابق تمامًا مع نظريتي فيرستابن وراسل، في نهاية المطاف. أثبت نوريس خطأهما معًا: يمكنه إحداث الفارق. والأمر لا يتعلق فقط بأسلوب القيادة.

ولنكن صريحين أيضًا. لقد خرج من صراع البطولة هذا العام. ولن تكون هناك عودة، لأن أمورًا مثل سلسلة انتصارات فيرستابن العام الماضي لا تحدث كل يومين. وحتى لو قال توتو "نصف الكأس الفارغ" وولف أنه من المبكر جدًا أن يفكر أنتونيللي في البطولة، فمن المحتمل أن يكون قسم التسويق لديه قد بدأ بالفعل في التخطيط لإطلاق المنتجات التذكارية وجولة احتفالية باللقب للنجم الإيطالي الشاب القادم بقوة.

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Federico Basile

لذلك، لا يوجد في الواقع ما يدعو للحزن بسبب سيارة الأمان الافتراضية هذه. خسر نوريس فوزًا فقط، وهو فوز لا يحتاج إليه بشدة الآن، ومن شبه المؤكد أنه سيحصل عليه مجددًا قريبًا جدًا.

والأهم بالنسبة إليه هو أن فريقه يبدو وكأنه عاد إلى سابق عهده بالكامل. هناك شيء ما في تلك المؤسسة تحت قيادة أندريا ستيلا يصعب ألا يثير الإعجاب. والطريقة التي تتعامل بها مكلارين اليوم مع تطوير السيارة، والقضاء على نقاط الضعف واحدة تلو الأخرى، تمثل مثالًا على مدى كفاءة عملياتها.

والآن يعطي نوريس انطباعًا بأنه المنتج المثالي لهذه المكلارين. رجل يمتلك إمكانات هائلة، جرى ضبطها وتحسينها مع مرور الوقت، وهندستها لتصبح القوة التي يمثلها الآن.

لقد انتهى موسم 2026 في الفورمولا 1 بشكل فعلي. ومع تقدمه بفارق 81 نقطة عن أقرب منافسيه، فإن أنتونيللي لن يسمح للقب بأن يفلت منه.

لكن بالنسبة إلى 2027، ومع عودة مكلارين إلى مستواها والذهنية الواثقة التي يحملها نوريس بهذا القدر، فمن المؤكد أن المنافسة ستكون أقرب بكثير.

كون نوريس سريعًا للغاية سيمنحه الكثير من الانتصارات في المستقبل أكثر مما سيكلفه من انتصارات.